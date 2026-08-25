Recept na bramboračku s houbami a klobásou, o který mě prosí skoro každý. Stačí jíška a pár surovin a chuť je jako od babičky

Poctivá bramborová polévka s houbami a klobásou je přesně ten druh jídla, který si člověk spojí s chladným dnem, teplou kuchyní a velkým hrncem na sporáku. Je hustá, sytá a výrazně voní po houbách, opečené klobáse a majoránce. Díky tmavší jíšce má plnější chuť než obyčejná bramboračka a klidně zastoupí hlavní chod.
Recept vychází z tradiční podkarpatské kuchyně, kde vznikaly podobné polévky hlavně z dostupných a levných surovin. Brambory, cibule, houby a mouka bývaly běžnou součástí domácích zásob a k nim se podle možností přidávala klobása nebo jiné uzené maso. Právě z této jednoduchosti vzniklo jídlo, které nepotřebuje žádné drahé ingredience, přesto má výraznou chuť a dokáže pořádně zasytit.
Zajímavou roli zde hraje jíška. Nejde jen o zahuštění, ale také o chuť, kterou polévce dodá podle toho, jak dlouho se mouka na tuku opéká. Neměla by být spálená, ale příjemně zlatavá až světle hnědá, protože právě tehdy získá polévka svou charakteristickou plnost.
Recept si můžete upravit podle zásob ve spíži. Čerstvé houby lze nahradit sušenými, které mají často ještě výraznější vůni, a místo klobásy můžete použít kvalitní uzené maso. Pokud chcete polévku jemnější, připravte světlejší jíšku, naopak delší opečení mouky vytvoří výraznější chuť. Dobře funguje také špetka česneku nebo trochu kmínu. Nejlepší je podávat ji opravdu horkou, ideálně s čerstvým chlebem.
Pokud používáte sušené houby, předem je zalijte teplou vodou a nechte několik hodin nabobtnat. Poté je slijte, ale houbovou vodu můžete přecedit a část použít do polévky pro výraznější chuť. Čerstvé houby stačí očistit a nakrájet na menší kousky.
Uzenou klobásu nakrájejte na kolečka nebo menší kostičky a opečte ji v hrnci nebo hlubší pánvi. Jakmile pustí trochu tuku a na povrchu se lehce opeče, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a společně ji nechte zesklovatět. Nakonec přidejte čerstvé nebo scezené sušené houby a několik minut vše společně opékejte.
Vývar přiveďte k varu a přidejte oloupané brambory nakrájené na menší kostky. Přidejte bobkový list a nové koření a vařte na mírném ohni, dokud brambory nezačnou měknout. Neměly by se ale úplně rozvařit, protože část z nich by měla v hotové polévce zůstat pěkně patrná.
V menším hrnci nebo na pánvi rozehřejte máslo a přisypte hladkou mouku. Za stálého míchání připravte zlatavou jíšku, která by měla mít příjemnou oříškovou vůni, ale nesmí se připálit. Jíšku pak za stálého míchání pomalu vmíchejte do vroucí polévky, aby se nevytvořily hrudky.
Do polévky přidejte opečenou klobásu s cibulí a houbami a vše společně povařte ještě 5–10 minut. Během této doby se chutě propojí a jíška polévku příjemně zahustí. Nakonec vyjměte bobkový list a nové koření a polévku dochuťte solí, pepřem a promnutou majoránkou.
Hotovou polévku nechte před podáváním několik minut odpočinout, aby se její chuť ještě lépe spojila. Podávejte ji horkou, ideálně s krajícem čerstvého chleba. Pokud vám nějaká porce zůstane, po vychladnutí ji uložte do chladničky a spotřebujte do 2–3 dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová