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Recenze: Režisér slavného hororu rozpoutal peklo i v ulicích Prahy. Nový Resident Evil je krvavé šílenství, které nenechá vydechnout

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Monstra, zombies, krev, sprosté hlášky, několik opravdu nepříjemných lekaček a Austin Abrams, který většinu filmu zoufale bojuje o vlastní život. Nový Resident Evil není dokonalý, ale Zach Cregger z jednoduchého příběhu vytěžil překvapivě originální, zábavnou a zatraceně svižnou hororovou jízdu.
Recenze: Režisér slavného hororu rozpoutal peklo i v ulicích Prahy. Nový Resident Evil je krvavé šílenství, které nenechá vydechnout

Recenze: Režisér slavného hororu rozpoutal peklo i v ulicích Prahy. Nový Resident Evil je krvavé šílenství, které nenechá vydechnout

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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