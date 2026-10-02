Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10

Ačkoliv jsou problémy globálního oteplování mediální mainstream, kterému by liberální Hollywood logicky měl intenzivně naslouchat a rvát toto tématu kam se dá, úplně tomu tak není. V lačné honbě za Oscary totiž není snadné složitou a vážnou problematiku zpracovat tak, aby vše nepůsobilo samoúčelně.
Digger: Tom Cruise je v novém filmu k nepoznání
Podobným směrem míří i Digger, který se nebojí ukázat se zdviženým ukazovákem, jak by mohla klimatická katastrofa vypadat v přímém přenosu. Doprovází ji i slova ústředního protagonisty o tom, že planetě je její destrukce v honbě za fosilní energií u zadního vyměšovacího otvoru, jen lidstvo v této válce musí přinášet oběti na oltář blahobytu, tak jako v každé válce.
O čem je Digger s Tomem Cruisem? Ropný magnát čelí klimatické katastrofě
Film nás zanese do světa ropného magnáta, který nejen může své miliardy dolarů přehazovat vidlemi, ale má kolem malíčku obtočenou i federální vládu. Jenže jednoho dne už nepůjde ekologickou katastrofu odignorovat, i když se výše uvedená americká oligarchie problém pokusí vymlčet všemi dostupnými prostředky.
Ústřední protagonista ztvárněný legendárním hercem
Tomem Cruisem je pak ztělesněním toho, kdo si na neštěstí druhých naplní kapsu sladkými dolary. Vše je zahaleno do satirického hávu, který se nebojí přinášet přehnaná zobrazení.
Má Tom Cruise s Diggerem šanci na Oscara?
S tím se pojí i nejpříjemnější část filmu a to jsou zvraty, které procházejí oddělenými a zároveň pevně spojenými dějovými linkami. Do všeho hraje prim miláček ženských srdcí z 90. let a zároveň „fanatik“ scientologické církve namaskovaný do podoby oplzlého dědka. I tato vizuální proměna slavného herce nese stopu satiry na naši společnost. Mezi nominanty na slavnou sošku tak Tom Cruise letos určitě nebude chybět.
Ke stylu režiséra, který stojí za oscarovým Revenantem, Birdmanem nebo klasikou devadesátek
Amores Perros, patří i syrový vypravěčský styl, který buší do diváka intenzitou svého vyprávění, což prožitek umocňuje.
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Film pak na poměry současného Hollywoodu nabídne slušnou dávku white-washingu. Ten však ve filmu rozhodně není samoúčelný, což je vysvětleno i konzervativnějšímu divákovi prostřednictvím vtipu na absenci žen ve vládním kabinetu amerického prezidenta. V této roli pak exceloval mistr vedlejších postav John Goodman. Recenze filmu Digger: 9 z 10 za odvážnou a překvapivě chytrou satiru
Satirických motivů kritizujících současnou konzumní společnost je film plný jako papiňák s gulášem před explozí. Filmu se vše podařilo poskládat do lehce stravitelné podoby, která nechá prostor i pro vlastní přemýšlení nad ústředním tématem.
Na své si asi nepřijdou jen skalní příznivci Toma Cruise navlečeného do togunovské uniformy nebo uplého špionážního převleku. Kdo se chce pošklebovat podobě zestárlého Cruise dočká se však podstatně hlubší podívané, kterou hodnotíme 9 z 10.
Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros
Zdroje: autorský text, ČSFD