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Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10

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O Tomu Cruisovi sotva před pár lety natočili dokumentární snímek s podtitulem Věčně mladý. Oscarový režisér Alejandro G. Iñárritu ho však v Diggerovi přetvořil na starého dědka, což mu nejspíš přišlo jako povedená satira na klimatický konec světa, který film ztvárňuje.
Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10

Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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