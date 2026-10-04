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RECENZE: Film Pravda, nebo lež je stejně intenzivní a šokující jako knižní předloha, ale postrádá scény i jednu z postav

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Do českých kin dorazil 1. října 2026 psychologický thriller Pravda, nebo lež podle stejnojmenného bestselleru spisovatelky Colleen Hoover. Jak si filmová adaptace poradila s temným příběhem plným tajemství, napětí a nečekaných zvratů? A jak si vede ve srovnání s knižní předlohou?
RECENZE: Film Pravda, nebo lež je stejně intenzivní a šokující jako knižní předloha, ale postrádá scény i jednu z postav

RECENZE: Film Pravda, nebo lež je stejně intenzivní a šokující jako knižní předloha, ale postrádá scény i jednu z postav

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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