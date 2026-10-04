RECENZE: Film Pravda, nebo lež je stejně intenzivní a šokující jako knižní předloha, ale postrádá scény i jednu z postav

Knižní předloha je napínavá, šokující a místy velice zvrácená
Stejnojmenná knižní předloha Colleen Hoover má na
Databázi knih hodnocení 86 %, a to zcela zaslouženě. Již v první kapitole je čtenář odzbrojen scénou na přechodu a zaskočen její brutalitou. Čím dále pak příběh postupuje, tím je atmosféra hutnější, napjatější a temnější. Zároveň se v knize vyskytuje mnoho erotických scén a děj je nepředvídatelný. Po dočtení ve vás příběh ještě dlouho rezonuje, neboť si kladete otázku: Je to pravda, nebo lež?
A právě to je na knize to nejatraktivnější. Názor na to, jak to vlastně celé bylo, si totiž musíte udělat sami a nedostanete ho naservírovaný na stříbrném podnose přímo od autorky. Od jejích ostatních knih se
Pravda, nebo lež liší také tím, že je mnohem temnější a Colleen Hoover se při psaní nebála ponořit do těch nejskrytějších zákoutí lidské mysli. Další zfilmovaná díla Colleen Hoover
Americká bestsellerová spisovatelka Colleen Hoover se ve své tvorbě věnuje závažným tématům a cílí nejen na mladší generaci čtenářů, ale dokáže oslovit i dospělé.
Pravda, nebo lež je již čtvrtou filmovou adaptací jejích románů. Tou první byl snímek Námi to končí, okolo kterého vznikla soudní pře mezi Justinem Baldonim a Blake Lively. Právě kvůli sporu představitelů dvou hlavních postav lze předpokládat, že se pokračování Námi to začíná, které bezprostředně navazuje na děj knihy Námi to končí, jen tak nedočkáme, nebo alespoň ne se stejným hereckým obsazením.
Dalšími filmy, které vznikly na motivy knih Colleen Hoover, jsou
Nelituju ničeho a Vzpomínky na něj. A zatímco předchozí tři jmenované snímky spadaly do žánru romantického dramatu, Pravda, nebo lež patří jednoznačně do kategorie psychologického thrilleru.
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Tři hlavní postavy a jedna zápletka
Příběh se točí okolo tří hlavních postav: úspěšné spisovatelky Verity Crawford, jejího manžela Jeremyho a začínající autorky Lowen Ashleigh, jejíž knihy nejsou tak úspěšné, jak by si přála. Lowen však dostane nabídku dokončit Verityiny knihy jako anonymní autorka a přijít si tak na hezkou finanční odměnu, kterou nutně potřebuje.
Verity se po tragické nehodě nemůže věnovat své kariéře a fanoušci její veleúspěšné knižní série již začínají být nedočkaví. Lowen se proto dočasně nastěhuje do sídla Crawfordových, aby v psaní navázala tam, kde Verity skončila. Při psaní ale Lowen narazí na Verityinu autobiografii, která je děsivou a krutou zpovědí, a pravděpodobně neměla nikdy spatřit světlo světa.
Scénáristé se řídili knižní předlohou, ale několik scén vynechali
Ve filmu
Pravda, nebo lež se před kamerou sešli Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett a rozjeli nebezpečnou a nepředvídatelnou hru.
Po zhlédnutí filmu budou čtenáři knižní předlohy, kteří věděli, co je čeká, odcházet domů se zcela jinou zkušeností než ti, kteří knihu nečetli. A zatímco většinou mají čtenáři navrch, protože znají nejrůznější detaily, které filmaři mnohdy vynechají, v tomto případě čeká na nečtenáře intenzivnější zážitek. Čtenáři se totiž některých scén nedočkají a děj pro ně bude uspěchaný.
Jedna z postav se do filmové verze například vůbec nedostala. Řeč je o Chastin, jedné z dcer Verity a Jeremyho. Film tak oproti předloze pracuje s trochu pozměněnou rodinnou dynamikou. I bez znalosti předlohy a s chybějící postavou nicméně příběh funguje.
Scénáristé věrně zfilmovali zejména první a poslední scénu, v ději však vynechali řadu erotických scén, které jsou pro knižní předlohu poměrně výrazné. Film tak v tomto ohledu působí umírněněji, přestože si zachovává atmosféru psychologického thrilleru. Celkový dojem z filmu je však podobný jako z knihy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: RECENZE: POMOCNICE VÁS POHLTÍ, ÚŽASNÝ HERECKÝ VÝKON PŘEDVEDLA ZEJMÉNA JEDNA Z HLAVNÍCH POSTAV Foto: Falcon Film stojí na hereckém výkonu Anne Hathaway, chemie mezi postavami pokulhává
Suverénně nejlepší výkon před kamerou předvádí Anne Hathaway. Právě její postava je obklopena otazníky a ona se s touto úlohou perfektně popasovala. Ztvárněním Verity Crawford tato americká herečka potvrzuje, že se dokáže zhostit jakékoliv role a zvládne ji na výbornou.
Dakota Johnson se sice snaží, je nádherná a postavu Lowen učinila sympatičtější, avšak společně s Joshem Hartnettem zůstávají v pozadí. A co bohužel příliš nefunguje, je chemie mezi postavami. Napětí se daří tvůrcům v příběhu postupně budovat, ale romantická linka, vášeň a postupné přerůstání zalíbení v city nejsou ve filmu dostatečně vysvětleny a působí, jako by vznikly zničehonic. Zato interakce mezi postavami Verity a Lowen stojí za to a jsou možná i mnohem zajímavější než interakce Jeremyho a Verity či Jeremyho a Lowen.
Příběh odsýpá a při sledování se nudit nebudete
Film má 117 minut, během kterých se rozhodně nebudete nudit. Nečekejte akční scény a neustálý hudební doprovod, ale spíše delší statické záběry, podmanivý hlas Anne Hathaway a nepříjemnou atmosféru. Znepokojivý dojem úžasně dokresluje sídlo Crawfordových a fakt, že se děj odehrává v zimě.
Pokud máte rádi psychologické thrillery, líbila se vám například kniha
Pomocnice a její filmové zpracování, nenechte si snímek Pravda, nebo lež ujít. Téma na cestu domů bude jasné: co byla pravda a co lež?
Celkové hodnocení: 8/10 Zdroje: Autorská recenze, Databáze knih, ČSFD