Rebecca Ferguson má 43. Od akční hrdinky míří k rolím, ve kterých může být obyčejně lidská

Rebecca Ferguson se narodila 19. října 1983 ve Stockholmu, takže letos slaví 43 let. Je to věk, který by u herečky v Hollywoodu ještě před pár dekádami mohl spouštět obligátní otázky o tom, jaké role pro ženy po čtyřicítce vlastně existují. U Ferguson je zajímavější opačný problém: rolí má dost, ale stále častěji mluví o tom, že nechce být znovu a znovu obsazovaná do jedné variace neotřesitelné ženy, která zvládne všechno.
Její mezinárodní kariéra přitom dlouho přesně na takových postavách rostla. Po švédské televizi přišla historická minisérie The White Queen, za kterou získala nominaci na Zlatý glóbus. Pak Mission: Impossible a agentka Ilsa Faust, která nebyla romantickým doplňkem Toma Cruise, ale plnohodnotným protivníkem i partnerkou. Následovaly Duna, Doctor Sleep, Silo a další projekty, v nichž Ferguson často dostává ženy inteligentní, nebezpečné, disciplinované nebo schopné přežít prostředí, které by zlomilo půlku obsazení.
„Silná žena“ může být také klec
U podobných postav se snadno sklouzne k pochvale, která začne být podezřele jednotvárná. Elegantní. Silná. Nebojácná. Kompetentní. Ferguson už v rozhovoru pro Town & Country v roce 2023 říkala, že ji frustruje opakování kreativně podobných věcí a že by chtěla hledat scénáře o neuhlazené lidskosti, ne jen další variantu akční hrdinky. V pozdějších rozhovorech se k tématu vracela a mluvila o tlaku spojeném s nálepkou „strong“.
To není odmítnutí silných ženských rolí. Spíš připomínka, že ženská postava nemusí dokazovat svou hodnotu tím, že unese zbraň, impérium, revoluci nebo celé podzemní město. Může být silná i ve chvíli, kdy je unavená, nerozhodná, směšná, provinilá nebo prostě normální. A pro herečku, která už dokázala, že se umí tvářit klidně i uprostřed apokalypsy, může být taková obyčejnost paradoxně mnohem zajímavější disciplína.
Když si vysněnou roli nejdřív vůbec nepřeješ
Ferguson není herečka, která by o své kariéře vyprávěla jako o dokonale promyšleném plánu. V rozhovoru pro Vogue Scandinavia například přiznala, že když se připravovala Duna, roli Lady Jessicy původně nechtěla. Vadila jí představa, že by znovu hrála matku, královnu nebo hraběnku, a toužila po něčem fyzicky i psychologicky radikálnějším.
Výsledek je docela pěknou lekcí o typecastingu. Lady Jessica se nakonec stala jednou z nejvýraznějších rolí její kariéry právě proto, že není pouhou „matkou hlavního hrdiny“. Ve druhé Duně se její postava posouvá do mnohem temnějšího, mocenského prostoru a mateřství je jen jedna z vrstev. Ferguson tak dostala něco jiného, než si myslela, že odmítá.
Z akčního filmu do místnosti, kde se skoro nehýbeš
Velký posun přinesl thriller A House of Dynamite režisérky Kathryn Bigelow. Ferguson v něm hraje kapitánku Olivii Walker ve White House Situation Room během jaderné krize. Netflix v profilu z roku 2025 připomíná, že právě možnost zahrát pracující matku byla pro herečku překvapivě lákavá po letech rolí, které byly mnohem okázaleji „charakterní“. Připravovala se mimo jiné s bývalým vysokým představitelem Bílého domu, aby prostředí a reakce postavy působily uvěřitelně.
Na papíře je to pořád žena ve vysoce odpovědné funkci. Rozdíl je v tom, kde se drama odehrává. Ne v tom, kolik protivníků přemůže, ale v tom, co se stane s člověkem, který musí profesionálně fungovat, zatímco svět může během několika minut přestat vypadat známě.
Její nejlepší další krok možná nebude největší
Ferguson mezitím zůstává součástí obřích značek. Duna pokračuje, Silo jí dává nejen hlavní roli, ale také producentskou pozici a v rozhovorech mluví o dalších velkých projektech. Přesto je na její současné kariéře nejpozoruhodnější právě chuť hledat menší, konkrétnější lidské příběhy.
Ve 43 letech tedy nepotřebuje dokazovat, že „na to pořád má“. Spíš si může dovolit komplikovanější otázku: co ještě nechce opakovat. A to je možná luxus, který přichází až ve chvíli, kdy už jsi jednou skočila ze střechy vídeňské opery, přežila Arrakis a vedla povstání pod zemí. Pak může být docela osvobozující chtít jen dobře napsaného člověka.
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Zdroje: Golden Globes – Rebecca Ferguson biography [1], Vogue Scandinavia – Rebecca Ferguson talks Dune, Mission: Impossible and growing up in Sweden [2], Town & Country – From Mission Impossible to Dune, It’s Rebecca Ferguson’s Year [3], Netflix Tudum – Rebecca Ferguson Embraces Truthfulness in A House of Dynamite [4].