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Rebecca Ferguson má 43. Od akční hrdinky míří k rolím, ve kterých může být obyčejně lidská

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Mission: Impossible z ní udělalo globální akční hvězdu, Duna téměř mytickou matku a Silo ženu, která utáhne celý svět na ramenou. Rebecca Ferguson ale opakovaně říká, že ji začala svazovat představa „silné ženské postavy“. K třiačtyřicátým narozeninám se proto hodí podívat na kariéru, která je zajímavá hlavně tím, kam chce pokračovat.
Rebecca Ferguson má 43. Od akční hrdinky míří k rolím, ve kterých může být obyčejně lidská

Rebecca Ferguson má 43. Od akční hrdinky míří k rolím, ve kterých může být obyčejně lidská

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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