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Real Madrid chce hlavu šéfa La Ligy. Tebas přirovnal jeho mediální taktiku ke Goebbelsově propagandě

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Real Madrid a Javier Tebas spolu vedou spory už řadu let, ale tentokrát překročili hranici běžných fotbalových přestřelek. Prezident La Ligy přirovnal způsob, jakým klub používá vlastní televizi a spřízněné komentátory, k propagandistickým metodám Josepha Goebbelse. Real označil jeho slova za nepřijatelná a požaduje okamžitou rezignaci. Za ostrou výměnou prohlášení se přitom skrývá důležitější problém: kdo vlastně určuje, čemu mají fanoušci věřit, když se začnou zpochybňovat rozhodčí?
Real Madrid chce hlavu šéfa La Ligy. Tebas přirovnal jeho mediální taktiku ke Goebbelsově propagandě

Real Madrid chce hlavu šéfa La Ligy. Tebas přirovnal jeho mediální taktiku ke Goebbelsově propagandě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:00

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