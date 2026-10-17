Real Madrid chce hlavu šéfa La Ligy. Tebas přirovnal jeho mediální taktiku ke Goebbelsově propagandě

Ve španělském fotbale se už dlouho vedou spory o rozhodčí, jejich nezávislost a způsob, jakým kluby komentují jejich výkony. Real Madrid patří mezi nejhlasitější kritiky a prostřednictvím své televizní stanice pravidelně zveřejňuje záběry situací, ve kterých podle něj rozhodčí poškodili jeho mužstvo.
Prezident La Ligy Javier Tebas považuje tuto strategii za cílené vytváření tlaku. V pátek 16. října se však rozhodl svůj postoj formulovat způsobem, který vyvolal mnohem větší konflikt než samotné sporné verdikty na hřišti.
Na sociálních sítích obvinil vedení Realu z využívání médií k opakování účelově vybraných informací a vytváření obrazu klubu jako oběti. Tuto komunikační strategii přirovnal k metodám Josepha Goebbelse, ministra propagandy nacistického Německa.
Tebas současně zdůraznil, že jeho přirovnání se týká propagandistických technik, nikoli nacistické ideologie nebo fanoušků Realu. Vedení madridského klubu však takové vysvětlení odmítlo.
Real požaduje rezignaci z obou funkcí
Reakce přišla prostřednictvím oficiálního klubového prohlášení. Real označil Tebasova slova za mimořádně závažná a nepřijatelná, zejména proto, že je vyslovil člověk zastávající dvě vysoké funkce ve španělském fotbale.
Tebas je nejen prezidentem La Ligy, ale také viceprezidentem Španělské královské fotbalové federace. Real nyní požaduje, aby obě pozice okamžitě opustil.
Klub zároveň tvrdí, že Tebas dlouhodobě vystupuje proti jeho vedení, prezidentovi Florentinu Pérezovi a klubovým médiím. Podle Realu tím ztrácí neutralitu, kterou by měl jako představitel soutěže zachovávat.
Tebas ale zastává opačný názor. Tvrdí, že vedení ligy nemůže zůstat pasivní, pokud některý z klubů systematicky zpochybňuje důvěryhodnost celé soutěže.
Obě strany tak používají velmi podobný argument: brání prý integritu španělského fotbalu. Zásadně se ale rozcházejí v tom, kdo ji poškozuje.
Když klubová televize přestane být jen klubovou televizí
Real Madrid TV není nezávislé sportovní médium. Je to oficiální komunikační kanál klubu, jehož úkolem je mimo jiné hájit klubové zájmy a nabízet fanouškům pohled z madridské perspektivy.
Samo o sobě na tom není nic neobvyklého. Vlastní média dnes provozuje řada velkých klubů, které jejich prostřednictvím komunikují s fanoušky, představují hráče nebo komentují důležité události.
Problém vzniká ve chvíli, kdy se tato platforma začne intenzivně věnovat rozhodčím, jejich minulým chybám a verdiktům v zápasech Realu. Kritici namítají, že taková kampaň může vytvářet tlak na lidi, kteří mají rozhodovat nezávisle.
Zastánci klubu naopak poukazují na legitimní právo upozorňovat na chyby, požadovat vysvětlení a otevřeně kritizovat fungování rozhodcovského systému. Navíc argumentují případem Negreira, tedy vyšetřováním plateb Barcelony bývalému představiteli rozhodcovské komise.
Jde ovšem o dvě různé otázky. Právo klubu kritizovat rozhodčí není totéž jako právo ligy kritizovat způsob této komunikace. A existence vyšetřování neznamená, že všechny veřejně vyslovované závěry o případné manipulaci zápasů jsou automaticky prokázané.
Právě v tomto rozlišení se současná debata začíná ztrácet.
Tebasův problém není jen Real Madrid
Javier Tebas stojí v čele La Ligy od roku 2013. Se současným vedením Realu se opakovaně dostával do konfliktu kvůli ekonomickému řízení soutěže, projektu evropské Superligy i pravidlům pro fungování profesionálních klubů.
V pátečním sporu se tak neobjevil úplně nový problém. Spíše vyvrcholilo napětí, které mezi oběma stranami existuje dlouhodobě.
Prezident ligy musí chránit její pověst, ale zároveň reprezentuje organizaci, jejíž členy jsou i kluby, které s ním nesouhlasí. Pokud jeho veřejná vyjádření začnou připomínat osobní konflikt s jedním z nejvýznamnějších členů soutěže, otevírá se otázka, zda ještě dokáže vystupovat jako nestranný představitel.
Real ovšem čelí vlastnímu dilematu. Jako jeden z nejvlivnějších fotbalových klubů světa má velké prostředky k tomu, aby svou interpretaci událostí dostal k milionům fanoušků. Právě proto je jeho veřejná komunikace pod větším drobnohledem než výroky mnoha menších klubů.
Po páteční výměně prohlášení se spor o rozhodčí dostal do nové fáze. Real chce Tebasův odchod, Tebas odmítá ustoupit a otázky kolem nezávislosti rozhodování zůstávají nevyřešené.
Až Real nastoupí k dalšímu ligovému zápasu, rozhodčí znovu budou muset posuzovat ofsajdy, fauly a penalty. Jenže tentokrát budou jejich verdikty sledovány v atmosféře, kterou významně ovlivnili lidé mimo hřiště.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Real Madrid – Official Statement, 16 October 2026 [2], Reuters – Real Madrid demand resignation of LaLiga chief after Nazi propaganda comparison [3], RTVE – Tebas compara a Real Madrid TV con la propaganda nazi [4].