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Raúl strávil v Realu Madrid přes 20 let jako hráč i trenér mládeže. Teď odešel a usedl na lavičku druholigového klubu

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Raúl González poprvé vede profesionální A-tým. Real Oviedo mu dalo smlouvu do června 2028 a čeká od něj návrat do boje o postup.
Raúl strávil v Realu Madrid přes 20 let jako hráč i trenér mládeže. Teď odešel a usedl na lavičku druholigového klubu

Raúl strávil v Realu Madrid přes 20 let jako hráč i trenér mládeže. Teď odešel a usedl na lavičku druholigového klubu

Zdroj: Barcex/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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