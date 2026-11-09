Raúl strávil v Realu Madrid přes 20 let jako hráč i trenér mládeže. Teď odešel a usedl na lavičku druholigového klubu

V sobotu 7. listopadu 2026 Oviedo vyhrálo v Cádizu 2:1 a ukončilo sérii nezdarů. O dva dny později trenér Julián Calero končil. Asturský klub místo něj oficiálně představil Raúla Gonzáleze Blanca, muže se 741 zápasy a 323 góly v dresu Realu Madrid, který po šesti sezonách u madridské rezervy dlouho čekal na svou příležitost. Teď ji dostal, jen jinde, než si mnozí představovali: ve druhé lize, v klubu, který chce okamžitě nahoru. Pro legendu to podle nás není pád z piedestalu. Je to první zkouška, ve které ho jeho jméno neochrání.
Proč Oviedo měnilo trenéra po výhře
Odvolat kouče dva dny po vítězství venku vypadá jako paradox. Oficiální komuniké Ovieda žádný důvod neuvádí, jen potvrzuje odchod Calera i celého realizačního týmu, přestože měl Calero smlouvu do 30. června 2027. Španělská média dodávají souvislosti. Podle stanice Onda Cero nebyl vlastník, mexická skupina Grupo Pachuca, spokojený s vývojem projektu ani s hrou týmu.
Výhra v Cádizu, kterou zařídili Estanis Pedrola a Ilyas Chaira, přitom následovala po dvou citlivých ranách. Oviedo vypadlo ve Španělském poháru s Numancií, tedy s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže, a doma prohrálo 2:3 s Las Palmas. Pro klub, který projekt postavil na návratu mezi elitu, je taková kombinace varovným signálem.
Tabulka LaLigy Hypermotion k 9. listopadu ukazuje, proč majitelé nechtěli čekat:
|Pořadí
|Tým
|Body
|1.
|Almería
|29
|6.
|Mallorca
|22
|8.
|Girona
|21
|9.
|Real Oviedo
|21
Oviedo má po 13 kolech bilanci šest výher, tři remízy a čtyři porážky, skóre 19:16. Od míst zajišťujících účast v baráži o postup ho dělí jediný bod, od čela osm. Nejde o krizi. Spíš o pocit, že tým, který měl hrát o přímý postup, zapadl do průměru.
Odchod z Madridu: rozhodnutí, ne hádka
Raúlova cesta do Asturie začala už 27. května 2025. Tehdy Real Madrid vydal oficiální prohlášení, podle kterého Raúl sám informoval klub o rozhodnutí ukončit práci v akademii. Žádný konflikt, žádné propuštění. Podle oficiální verze šlo o jeho volbu.
Kontext ovšem dotváří i to, co se nestalo. Raúl první tým Realu nikdy nedostal a klub jeho kandidaturu nevyužil ani v sezoně 2025/26. Server Relevo psal o zklamání z toho, že se nikdy reálně nedostal do popředí kandidátů na hlavní lavičku. Jde však o mediální interpretaci opřenou o jeho okolí, nikoli o potvrzený důvod.
Sám Raúl volil smířlivější tón. V září 2025 v podcastu, který citoval deník AS, mluvil o trpělivosti a o čekání na výzvu, která ho profesně i osobně nadchne. A dodal větu, kterou si fanoušci Realu zapamatovali: do Madridu, svého domova, se vrátí, až přijde čas. Od odchodu z Realu byl bez angažmá. Oviedo je první konkrétní projekt, na který kývl.
Šest sezon u Castilly v číslech
Trenérská kariéra legendy začala v roce 2018 u mládežnických týmů Cadete B (do 16 let) a Juvenil B (do 19 let). O dva roky později s Juvenilem A vyhrál Ligu mistrů juniorů (UEFA Youth League), dodnes jeho největší trenérský úspěch. Pak převzal Castillu, tedy rezervu hrající třetí nejvyšší soutěž.
Přepočteno na body to dělá přibližně 1,5 bodu na zápas. Solidní, ne oslnivé. Silnou stránkou je délka mandátu: šest sezon u rezervy Realu je mimořádně dlouhá doba, protože tamní trenéři se obvykle střídají rychleji. Slabinou je, že Castillu nikdy nedovedl do druhé ligy.
Je ale třeba vzít v potaz, co je hlavním úkolem rezervy. Ten se neměří tabulkou, ale tím, kolik hráčů projde do prvního týmu nebo se prodá. Výsledky jsou až na druhém místě. V Oviedu to bude přesně naopak.
Podle databáze BDFutbol vypadá jeho bilance u rezervy takto:
- 204 soutěžních zápasů
- 81 výher (zhruba 40 %)
- 67 remíz
- 56 porážek
- nejlepší sezona: 2022/23 (38 zápasů, 19 výher, 12 remíz, 7 porážek)
Cesta Zidana, nebo Gutiho?
Srovnání s dalšími bývalými hvězdami Realu je nasnadě. Zinédine Zidane šel v lednu 2016 přímo z Castilly do prvního týmu Realu, když klub odvolal Rafaela Beníteze. Žádná mezistanice, rovnou lavička největšího klubu světa. Výsledek známe: tři Ligy mistrů za sebou.
Raúl má k jinému modelu blíž. Guti po práci v mládeži Realu a asistentské roli v tureckém Beşiktaşi přijal první samostatné angažmá v Almeríi ve druhé lize. Raúl jde stejnou cestou: první profesionální A-tým mimo Madrid, ve druhé lize a s postupovou ambicí. Oproti Zidanovi má ovšem mnohem delší praxi u rezervy. Oproti Gutimu zase výhodu jména, které mu v Asturii otevře dveře rychleji.
Podle nás je tahle cesta pro Raúla poctivější. Pokud se jednou do Madridu vrátí, nepřijde jen jako symbol, ale jako trenér, který si odpracoval body tam, kde se nic neodpouští.
S českým fotbalem se Raúl ostatně potkal několikrát. Za Španělsko nastoupil proti Česku 9. října 1996 v kvalifikaci o mistrovství světa (0:0) a znovu 8. června 1997, kdy Španělé vyhráli 1:0. V Lize mistrů hrál 21. listopadu 2001 proti pražské Spartě. Real tehdy vyhrál 3:2 a o půl roku později slavil zisk trofeje.
První test přijde hned proti přímému soupeři
Raúl nebude mít čas na rozkoukávání. Jeho debut je naplánovaný na sobotu 14. listopadu 2026 od 21:00 na stadionu Carlos Tartiere, soupeřem ve 14. kole bude Girona, tedy tým, který má stejný počet bodů jako Oviedo a stojí v tabulce těsně před ním.
Výhra by Oviedo vytáhla do zóny baráže, nebo minimálně na její okraj. Prohra by naopak hned na začátku ukázala, na jak tenkém ledě se tým pohybuje. Dlouhodobě ale bude rozhodovat jiná věc než jeden zápas: pravidelnost. Mužstvo, které umí vyhrát v Cádizu a zároveň vypadnout s Numancií, potřebuje stabilitu víc než jednorázový impulz.
Smlouva do června 2028 dává Raúlovi prostor pro víc než záchranu sezony. Pokud uspěje, klub získá trenéra i na budování projektu. Vlastník, který odvolal kouče po výhře, ovšem jasně ukázal, že trpělivost má své meze.
V Oviedu má Raúl i osobní pouto. Jeho syn Héctor González hraje ve Vetustě, tedy v rezervě klubu. Hlavním důvodem angažmá to nebude, ale do obrazu rodinného přesunu do Asturie to zapadá.
V Česku lze vybrané zápasy LaLigy Hypermotion sledovat na platformě Oneplay a na stanici Nova Sport. Ne každé utkání Ovieda se ale vysílá, proto se před konkrétním kolem vyplatí zkontrolovat aktuální program.
Raúl celou kariéru žil v prostředí, kde jeho jméno znamenalo víc než jakákoli tabulka. V Oviedu bude poprvé platit opak. V sobotu večer se na stadionu Carlos Tartiere nebude počítat 323 gólů za Real, ale jen to, jestli Oviedo předběhne Gironu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner