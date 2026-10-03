Ratatouille z trouby: Francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři

Znáte ratatouille, tu francouzskou zeleninovou klasiku? A jedli jste ji už někdy doma, ne jen jako název z filmu? Pokud máte rádi pečenou zeleninu, stojí za vyzkoušení. Nejčastěji dělám tuhle troubovou verzi, kde je dole lehce rozmixovaný rajčatový základ. Složitá není, suroviny seženete běžně a během pečení se z pekáče line vůně česneku, bazalky a . Na stole vypadá skoro slavnostně, přitom se dá zvládnout i ve všední den po práci. olivového oleje
Na
ratatouille mě baví, že z pár obyčejných věcí vznikne jídlo, které na talíři nepotřebuje žádné velké parády kolem. Spodní vrstvu tvoří a do ní se skládají kolečka zeleniny. Má to i rajčatová omáčka praktický důvod: zelenina se během pečení nevysuší, změkne tak akorát a neskončí jako beztvará hmota.
Můj tip zní: Jestli nemusíte hned servírovat, nechte ratatouille po vytažení z trouby ještě asi 10 minut odpočinout. Chutě si sednou a jednotlivé porce se pak nabírají mnohem líp. Je to drobnost, ale poznat je. Recept na voňavé francouzské ratatouille z trouby
Rozpis počítá s větším pekáčkem. Hotové ratatouille se hodí jako lehčí večeře, příloha k masu nebo teplý oběd s kusem pečiva.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 60 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Celkový čas: zhruba 85 minut Ingredience k přípravě Rajčatový základ 2 plechovky krájených rajčat 3 lžíce olivového oleje 3 stroužky česneku 1 kus červené papriky 1 kus cibule sůl podle chuti pepř podle chuti 1 hrst čerstvé bazalky Vrstva zeleniny 6 kusů rajčat 2 kusy cukety 2 kusy lilku Marinádu 4 lžíce olivového oleje 2 stroužky česneku 1 hrst hladkolisté petržele 1 špetka chilli sůl podle chuti pepř podle chuti Postup přípravy domácího ratatouille
1. Nejdřív si připravte
rajčatový základ. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, červenou papriku zbavte jádřince a pokrájejte na menší kousky. Česnek oloupejte a nakrájejte na plátky.
2. Ve větší pánvi nebo v kastrolu rozehřejte
3 lžíce olivového oleje. Vsypte cibuli s paprikou a na středním plameni je chvíli restujte, jen aby změkly a trochu povolily. Osolte je už v téhle fázi. Zelenina pustí šťávu a základ pak nebude působit tak ostře.
3. Přidejte plátky
česneku a po krátké chvíli vlijte krájená rajčata z plechovek. Směs nechte pomalu probublávat asi 15 až 20 minut, aby se částečně zredukovala. Nakonec ji opepřete a vmíchejte čerstvou bazalku.
4. Uvařený základ rozmixujte
tyčovým mixérem na hladší omáčku. Nemusí být úplně jemná, pár drobných kousků ničemu nevadí. Hlavní je, aby se dobře rozprostřela po dně pekáčku. Nalijte ji do zapékací nádoby a rozetřete.
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5.
Rajčata, cukety a lilky omyjte a nakrájejte na tenčí plátky, ideálně podobně silné. V téhle verzi se plátky předem neopékají. Ušetří to čas, další špinavou pánev a upřímně i trochu postávání u sporáku.
6. Plátky skládejte do pekáčku střídavě vedle sebe, případně je lehce překrývejte. Pořadí
rajče, cuketa a lilek opakujte, dokud nezakryjete celý povrch. Když zeleninu poskládáte těsněji, po upečení lépe drží tvar a na talíři se tolik nerozjíždí. Zdroj: Jack145945, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Plátky zeleniny skládejte těsně vedle sebe
7. V menší misce si umíchejte
marinádu. Dejte dohromady 4 lžíce olivového oleje, prolisovaný nebo opravdu najemno nasekaný česnek, nasekanou hladkolistou petržel, chilli, sůl a pepř. Touto směsí potřete zeleninu na povrchu.
8. Pekáček zakryjte
alobalem a vložte do trouby předehřáté na 190 °C, nejlépe na horkovzduch. Pečte přibližně 60 minut, až zelenina změkne a z trouby začne jít výrazná vůně bylinek a česneku.
9. Pokud chcete mít povrch o něco výraznější, na posledních
10 minut alobal sundejte. Zelenina lehce chytne barvu a omáčka u krajů se trochu zatáhne. Dělám to hlavně ve chvíli, kdy ratatouille servíruju samotné, jen s pečivem.
10. Hotové ratatouille nechte pár minut stát a pak podávejte teplé. Dobře k němu sedí
bageta, brambory, rýže, ale i pečené maso. Přikryté vydrží v lednici do druhého dne a studené chutná překvapivě dobře, třeba jako lehčí oběd. Rady na závěr k ratatouille Pokud máte větší lilek, který hodně nasává tekutinu, před skládáním ho lehce osolte a po 15 minutách osušte. Výsledek pak nebude tak těžký. Na krájení na plátky se nejlépe hodí pevná rajčata. Drží tvar a nepustí do pekáče zbytečně moc vody. Pro sytější porci podávejte ratatouille s trochou vařené rýže nebo s krajícem opečeného chleba. Do základu můžete použít i čerstvá rajčata, jen je lepší je předem oloupat a nakrájet. Rajčata z plechovky mají výhodu v tom, že chutnají stabilněji a základ z nich bývá hotový rychleji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková