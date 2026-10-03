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Ratatouille z trouby: Francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři

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Když je doma plná mísa cuket, lilků a rajčat, sahám po ratatouille skoro automaticky. Mám ráda tuhle pečenou verzi, protože je jednoduchá, krásně voní po česneku a bazalce a zelenina se v troubě propojí do měkkého, šťavnatého jídla, které chutná samotné i s pečivem.
Obrázek k receptu na Ratatouille: Voňavá francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři

Obrázek k receptu na Ratatouille: Voňavá francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Ratatouille: Voňavá francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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