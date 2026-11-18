Ještě 14. listopadu 2026 stálo v kartě třineckého turnaje u jména Ondřeje Rašky, 35letého českého bojovníka ve střední váze do 83,9 kg s bilancí 11-10-0 podle profilu organizace, jen TBA, tedy soupeř zatím neurčený. Raška měl původně nastoupit proti zkušenému rakouskému bijci Dominicu Schoberovi, jenže ten z duelu odstoupil. Místo něj má naproti Raškovi do klece vstoupit 36letý turecký bojovník Ahmet Rasim Pala, kterého Sherdog vede ve velterové váze do 77,11 kg a který má bilanci 8-8-0. Jeho jméno většina domácích fanoušků slyší poprvé. Redakce MMAmag si proto otevřela jeho zápasovou historii a zjišťovala, koho vlastně organizace za tři dny sehnala.
Jméno v kolonce se změnilo na poslední chvíli
OKTAGON MMA, největší česká organizace smíšených bojových umění, oznámila změnu 17. listopadu 2026 na síti X. „Nováček organizace Ahmet Rasim Pala (8-8) nahrazuje na poslední chvíli Dominica Schobera proti Ondřeji Raškovi (11-10) v dohodnuté váze 86 kg / 190 lb,“ stojí v příspěvku v překladu redakce MMAmag. Redakce MMAmag ho dohledala jako vložený příspěvek v článku serveru Káóčko. Zápas je tedy potvrzený organizací, ne jen ohlášený jedním táborem.
O titul v něm nejde. Titulový pás se podle oficiální stránky turnaje řeší v hlavním zápase OKTAGONu 98, který se koná 21. listopadu 2026 v Třinci, kde se v lehké váze utkají Mateusz Legierski a Ivan Buchinger. Raška jde do zápasu po tvrdé porážce z června: 6. června 2026 ho Radovan Úškrt složil knockoutem v 1. kole v čase 1:49. Proč Schober vypadl, organizace ve zveřejněném oznámení neuvedla.
Na stejné kartě to dopadlo úplně jinak
Český bojovník Matěj Peňáz měl v Třinci nastoupit proti Polákovi Kamilu Oniszczukovi. Podle serveru FightBuzz se po odstoupení soupeře náhradník nenašel a duel z karty vypadl celý. Z jeho profilu na webu organizace plyne, že další start ho čeká až 5. prosince 2026 na OKTAGONu 99 v Dortmundu proti Jonathanu Figueroovi.
Redakce MMAmag porovnala stav karty ze 14. listopadu 2026 s oznámením o tři dny mladším. U Rašky se kolonka TBA změnila v konkrétní jméno, u Peňáze zůstalo prázdné místo. Shánění soupeře na poslední chvíli je loterie a tentokrát padla dvakrát jinak.
Co o náhradníkovi prozradil jeho vlastní rok 2026
Pro Ahmeta Rasima Palu půjde v OKTAGONu o první start: oznámení ho označuje za nováčka organizace a v jeho zápasové historii se žádný dřívější zápas v této organizaci neobjevuje. V jeho zápasové historii redakce MMAmag sečetla čtyři Palovy zápasy v roce 2026 s bilancí 2-2. Naposledy nastoupil 26. září 2026 proti Agymu Sardarimu a prohrál submisí v 1. kole v čase 4:09.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj
|Kategorie, ve které je Pala veden
|77,11 kg
|Sherdog, profil Ahmeta Rasima Paly
|Limit střední váhy u Raškova původního zápasu
|83,9 kg
|karta OKTAGONu 98 ke 14. 11. 2026
|Dohodnutá váha zápasu Raška vs. Pala
|86 kg
|oznámení OKTAGON MMA, 17. 11. 2026
Dohodnutá váha je o 8,9 kg nad kategorií, ve které je Pala veden, a o 2,1 kg nad limitem, v němž měl Raška původně nastoupit. Náhradník na poslední chvíli tedy neznamená jen jiné jméno na plakátu, ale i jiný typ zápasu.
Pro Rašku je v Třinci v sázce víc než jeden večer
KOMENTÁŘ Změna soupeře Raškovi zachránila start, klid mu nepřinesla. Jde do klece po červnovém knockoutu, proti muži, kterého jeho tým neměl týdny nastudovaného, a v limitu, který neodpovídá ani jednomu z nich.
Dalo by se namítnout, že soupeř s vyrovnanou bilancí a čerstvou prohrou je dárek. Jenže čtyři zápasy za jediný rok znamenají borce v rytmu, ne jméno vytažené z prázdna. Kdo nastupuje každé tři měsíce, nepotřebuje dlouhý kemp, aby věděl, co dělá.
Večer v Třinci drží titulový souboj Legierského s Buchingerem, pro Rašku je to prostě další start. Jednomu zápas zachránili, druhému večer zmizel. Peňáz by takový problém 21. listopadu bral všemi deseti.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek