Rapper Rohony zahodil osm verzí titulní písně k Lajně. V podcastu popsal, co mu tvůrci vytýkali a proč nechtěl psát o hokeji

Rohony o tom mluvil 6. října v podcastu Legendy ledu na TN.cz. Moderátorovi Richardu Tesařovi popsal, jak vznikala skladba „LAJNA“ k filmu Lajna: Konečně film!: osm pokusů skončilo v šuplíku, prošel až devátý. Nešlo o hádku ani o souboj s tvůrci, ale o hledání tónu. Rohony se rozhodl nepsat klasickou hokejovou hymnu se šatnou, ledem a pukem. Postavil ji na egu muže, pro kterého druhé místo neexistuje. A na tom, jak se z fanouška seriálu stal spoluautor filmové identity Lajny.
Fanoušek, kterému zavolal Burian
Lajnu Rohony sledoval od prvního dílu, jak sám uvedl pro Novinky. Zakázka ale nepřišla od producentů filmu. Zavolal mu Jiří Burian, skladatel, který napsal hudbu pro všechny tři série seriálu a na filmu pokračuje. Podle Rohonyho mu Burian řekl, že se na projekt hodí ze všech nejvíc.
Proč zrovna on, není těžké odvodit. Rohony si za poslední roky vybudoval jasnou značku: rap, sport a stadionové refrény. Jeho skladba „Letná“ pro Spartu měla podle rapperova oficiálního webu k 18. září přes 19,5 milionu přehrání na Spotify. Měsíčně ho poslouchá přes 334 tisíc lidí. Loni navíc získala píseň „Navždycky blázen“, kterou nahrál s GUFRAU a Victorem Kalem, cenu Anděl v kategorii Skladba.
Podle nás šlo o logickou volbu. Lajna potřebovala hlas, který zná sportovní kabinu, ale zároveň není jen další skandující fanoušek.
Refrén, který nechtěl padnout
Rohony v podcastu tvrdil, že měl volnou ruku. Najít podobu, která projde, ale trvalo. Podle dostupných citací se pořád nemohl trefit do správného refrénu. Jeden z původních neprošel a hledání klíče ke skladbě se protáhlo.
Přesné výtky tvůrců veřejně nezazněly. Rohony popsal spíš ladění. Ze začátku se s Burianem museli sladit, pak to šlo rychle. Celou skladbu nakonec dotáhli během dvou studiových sezení u Buriana.
Konečnou podobu podle zdrojů nastartoval právě Burianův impulz. Rohonyho oficiální web proces popisuje střídmě: Burian složil hudbu, Rohony z verzí jednu vybral a ve studiu ji společně dokončili. Do týmu přibyl i producent Daniel Strejc. Zda se do finálu propsaly kousky z osmi zahozených pokusů, nikdo neuvedl.
Hrouzek místo puku
Klíčové rozhodnutí padlo u tématu. Rohony nechtěl udělat obyčejnou hokejovou písničku. K hokeji přitom vztah má, jak v podcastu vyprávěl, i když sám dřív hrával fotbal. Jen se nechtěl omezit na hokejové kulisy.
Místo toho sáhl po Luboši Hrouzkovi, postavě, kolem které se Lajna točí. „Lajna je vlastně jako on,“ vysvětlil. Píseň proto stojí na macho stylu, egu, pozici „mistra světa“ a na mentalitě vítěze.
Podle Rohonyho webu vychází text přímo z Hrouzkových slov. Výsledek je hymna o výhrách a o člověku, pro kterého druhé místo neexistuje. Tím se skladba liší od Rohonyho dosavadní sportovní tvorby. „Letná“ mluví za fanoušky, „LAJNA“ mluví za fiktivní postavu, kterou diváci znají roky a mají ji zažitou do posledního gesta.
V tom je podle nás i vysvětlení, proč se refrén tolik lámal. Rapper nepsal o sobě, psal hlasem cizí legendy. A trefit hlas postavy, kterou miliony lidí znají nazpaměť, je těžší než napsat chytlavý refrén o hokeji.
Devět verzí: rozmar, nebo běžná praxe?
U tříminutového singlu působí devět verzí jako nadstandardně náročná zakázka. V hudbě pro film ale opakované přepisování nebývá výjimkou. Skladatelé jako Nathan Pangrazio popisují spolupráci s tvůrci jako sérii připomínek, revizí a hledání, jakou emoci má hudba nést. Konkrétní srovnání s jinou českou titulní písní a doloženým počtem pokusů ale chybí.
Podstatný je typ práce. Nešlo o drobné opravy textu, ale o hledání identity skladby, která má otevírat film silné seriálové značky. Lajna má na Stream.cz přes 70 tisíc odběratelů a první epizody nasbíraly zhruba 1,4 až 2 miliony zhlédnutí. Píseň tak vstupuje do prostředí, kde fanoušci každou odchylku od „jejich“ Lajny okamžitě poznají.
Pro ty, kdo chtějí srovnávat sami:
|Co
|Kdy
|Kde
|Singl „LAJNA“
|15. září 2026
|Spotify
|Videoklip a první ukázka z filmu
|16. září 2026
|Stream.cz
|Podcast s Rohonym
|6. října 2026
|TN.cz: Legendy ledu
|Premiéra filmu
|7. ledna 2027
|kina, podle Bioscopu
Starší zprávy mluvily o prosincové premiéře. Distributor aktuálně uvádí až leden.
Až se v lednu v kinech rozezní první takty, většina diváků bude slyšet jen Hrouzkovo sebevědomí. Za ním ale stojí osm refrénů, které nepřežily, a fanoušek, který si musel vypůjčit ego cizí postavy, aby napsal svou nejosobnější zakázku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka