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Ráno máš ztuhlé prsty a bolí tě klouby? Kdy už to může být víc než jen únava nebo věk

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Zapnout knoflíky, otevřít sklenici nebo sevřít ruku v pěst by měly být obyčejné ranní činnosti. Jenže někdy prsty několik minut neposlouchají, klouby jsou citlivé a rozhýbání trvá déle než obvykle. Kdy může jít o přetížení a kdy už je rozumné poradit se s lékařem?
Ráno máš ztuhlé prsty a bolí tě klouby? Kdy už to může být víc než jen únava nebo věk

Ráno máš ztuhlé prsty a bolí tě klouby? Kdy už to může být víc než jen únava nebo věk

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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