Ranní světlo blokuje melatonin v mozku. Proto záclony škodí víc než pozdní usínání, pokud potřebujete vstávat brzy

Většina lidí řeší únavu po ránu budíkem, kávou nebo snahou jít spát dřív. Jenže klíč k snadnějšímu probouzení se může skrývat jinde: u okna. Biologické hodiny v mozku potřebují ranní světelný impulz, aby přepnuly tělo z nočního režimu do denního. Když ho nedostanou, melatonin, hormon signalizující noc, koluje v krvi déle, než by měl, a vstávání se mění v boj s vlastním organismem. Výzkumy posledních let ukazují, jak zásadní roli hraje přirozené denní osvětlení a proč zatemněná ložnice, která vám pomáhá usnout, vám zároveň může ztěžovat rozjezd dne.
Jak ranní světlo vypíná noční režim mozku
Celý mechanismus startuje v očích. Sítnice obsahuje specializované buňky citlivé na modrou složku světla, které vysílají signál přímo do suprachiasmatického jádra (SCN) v hypotalamu, hlavních biologických hodin těla. SCN podle intenzity dopadajícího záření řídí produkci melatoninu v epifýze. Při dostatečně silném osvětlení se sekrece tohoto hormonu rychle utlumí. Už klasická studie Alfreda Lewyho z roku 1980, publikovaná v časopise Science, prokázala, že jasné světlo potlačuje melatonin u lidí prakticky okamžitě.
Jakmile hladina klesne, tělo přechází do bdělého nastavení: stoupá kortizol, zvyšuje se tělesná teplota, zrychluje se metabolismus. Pokud ale ložnice zůstává ponořená do tmy, ať už kvůli zatemňovacím závěsům, roletám, nebo žaluziím, SCN nedostane dostatečně silný podnět. Melatonin se odbourává pomaleji a mozek setrvává v nočním programu, přestože budík už dávno zazvonil. Výsledkem bývá takzvaná spánková setrvačnost (sleep inertia), onen otupělý stav po probuzení, kdy člověk funguje na zlomek svých schopností.
Washingtonská studie: každá hodina denního světla posouvá biologické hodiny o půl hodiny
Tým Horacia de la Iglesia z University of Washington sledoval spánkové vzorce univerzitních studentů v průběhu celého roku. Výsledky, publikované v Journal of Pineal Research, přinesly pozoruhodná čísla: každá další hodina denního světla o intenzitě alespoň 50 luxů posunula cirkadiánní fázi studentů zhruba o 30 minut dopředu. Naopak každá hodina umělého osvětlení po setmění ji odsunula asi o 15 minut dozadu.
V zimních měsících, kdy studenti trávili méně času venku za denního svitu, se jejich usínání i vstávání posouvalo výrazně později. Důležité přitom bylo, že celková délka spánku se dramaticky neměnila, změnilo se jeho načasování. Jinými slovy: i při dostatečném počtu naspaných hodin může nedostatek ranního a denního světla zhoršit, jak rychle a jak svěže se člověk po probuzení rozběhne.
Pro české podmínky to má praktický dopad. Od října do března svítá pozdě, oblačnost navíc snižuje intenzitu přirozeného záření. Přesto i zatažené venkovní světlo dosahuje podle NIOSH/CDC výrazně vyšších hodnot než běžné interiérové osvětlení. Kdo se po rozednění rychle nevystaví dennímu jasu, třeba proto, že zatemňovací roleta zůstává stažená, přichází o nejsilnější přirozený impulz pro cirkadiánní systém.
Simulátor svítání a další triky, když blackout potřebujete na noc
Zatemněná ložnice má svůj smysl: pouliční lampy, světelný smog, blikající LED diody na elektronice, to všechno ruší noční spánek. Problém nastává, když stejná bariéra zůstává aktivní i po ránu. Řešení proto spočívá v oddělení nočního zatemnění od ranního prosvětlení.
Studie s takzvaným umělým svítáním (dawn simulation) opakovaně prokázaly, že postupně sílící světlo v posledních 20 až 30 minutách spánku zvyšuje subjektivní bdělost po probuzení a v některých případech zlepšuje i ranní kognitivní výkon. Výzkum Giménezové a kolegů z roku 2010 zaznamenal nižší míru spánkové setrvačnosti u účastníků, kteří se probouzeli za simulovaného úsvitu, ve srování s těmi, kdo vstávali potmě. Podobné závěry přinesla studie Thompsona z roku 2014, kde světlo v závěrečné fázi spánku vedlo k lepším výsledkům v testech bdělosti.
Praktické možnosti, jak ranní světelný signál zajistit:
- Simulátor svítání – budík se světlem, který začne svítit 20 až 30 minut před nastaveným časem buzení.
- Automatické pootevření rolet – chytré rolety naprogramované na čas východu slunce nebo budíku.
- Okamžité odtažení závěsů – první úkon po probuzení, ještě před sáhnutím po telefonu.
- Krátký pobyt venku – i pět minut na balkoně nebo cestou pro pečivo dodá sítnici řádově více luxů než jakákoli pokojová lampa.
Expertka Catherine McCallová z UW Medicine výslovně doporučuje budíky se světlem pro zatemněné pokoje a zimní období, kdy přirozený úsvit přichází pozdě nebo vůbec nespadá do doby vstávání.
Proč večerní typy trpí víc a co s tím mohou udělat
Chronotyp, vrozená preference pro ranní nebo večerní aktivitu, ovlivňuje, kolik jasného světla člověk ráno reálně získá. Studie Gouletové z roku 2007 ukázala, že večerní typy mívají výrazně méně ranní expozice jasnému záření a naopak více světla v pozdních hodinách. Vzniká tak začarovaný kruh: méně ranního světla → pozdější cirkadiánní fáze → pozdější usínání → méně ranního světla.
Povzbudivá zpráva přichází z výzkumu Figueirové a kolegů: řízené časování světelné expozice dokázalo posunout cirkadiánní fázi u raných i pozdních chronotypů bez významného rozdílu v odpovědi na intervenci. Biologické hodiny večerních typů tedy reagují na ranní světlo stejně ochotně, jen ho v běžném životě dostávají méně. Kombinace zatemněné ložnice a pozdního chronotypu tak představuje dvojitou bariéru, kterou ale cílená ranní expozice, ať už přirozená, nebo umělá, dokáže překonat.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková