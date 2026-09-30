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Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí

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Pokud po probuzení pociťujete závratě, i když jen mírné, můžete se ptát, zda byste se měli znepokojovat. S dalšími příznaky je vhodné zajít k lékaři.
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Zdroj: Fotografie: Scientificanimations / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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