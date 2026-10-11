Rangers přišli o brankáře za 92 milionů dolarů. Šesťorkin má po sezoně a jeho náhradník odehrál v NHL pět zápasů

Jeden nešťastný pohyb a Rangers ztratili svou největší jistotu
Ve druhé třetině pátečního utkání proti Washingtonu se Igor Šesťorkin pokoušel vrátit do správné pozice v brankovišti. Pravá brusle se mu ale nešťastně zasekla o tyčku a noha se pod jeho tělem nepřirozeně ohnula.
Třicetiletý brankář zůstal ležet na ledě. Když se k němu dostali členové zdravotnického personálu Rangers, bylo zřejmé, že nepůjde o obyčejný bolestivý zákrok, po kterém se hráč za chvíli vrátí do hry.
Šesťorkin potřeboval pomoc spoluhráčů při odchodu z ledu a na pravou nohu nedokázal přenést váhu. Jeho místo zaujal Dylan Garand. Rangers utkání prohráli 1:3, čímž skončila jejich čtyřzápasová vítězná série. Samotná porážka však rychle ztratila význam ve chvíli, kdy klub oznámil rozsah zranění.
Šesťorkin vynechá celý zbytek sezony 2026/27. Pro New York jde o mimořádně tvrdou ránu. Neztratil totiž jen zkušeného brankáře, ale hráče, kolem kterého stojí podstatná část jeho sportovní konkurenceschopnosti.
VIDEO Nejdražší brankář historie NHL měl výborný začátek
Rangers v prosinci 2024 uzavřeli se Šesťorkinem osmiletou smlouvu na 92 milionů dolarů. Její průměrná roční hodnota 11,5 milionu dolarů z něj udělala nejlépe placeného brankáře v historii NHL.
Takový kontrakt klub nepodepisuje pouze proto, že má v brankovišti spolehlivého hráče. Očekává, že dostane dlouhodobou oporu, která dokáže pravidelně podávat nadstandardní výkony a pomáhat mužstvu vyhrávat i zápasy, v nichž jeho spoluhráči nejsou lepším týmem.
Šesťorkin už tuto schopnost opakovaně prokázal. V sezoně 2021/22 získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL a dlouhodobě patří mezi nejvýraznější osobnosti své pozice. Do aktuálního ročníku navíc vstoupil velmi dobře. V pěti startech zaznamenal tři vítězství, průměr 1,79 inkasované branky na utkání a úspěšnost zákroků 92,7 procenta.
To jsou parametry, které trenérovi umožňují hrát s podstatně větší jistotou. I když obrana udělá chybu nebo soupeř získá několik vyložených šancí, existuje vysoká pravděpodobnost, že brankář mužstvo podrží. Právě tuto jistotu Rangers nyní ztratili.
Proč se ztráta elitního brankáře nahrazuje hůř než absence útočníka
Když mužstvu vypadne produktivní útočník, trenér může jeho minuty a odpovědnost rozdělit mezi více hráčů. Jeden dostane více prostoru v přesilovce, další se posune do vyšší formace a tým může upravit způsob vytváření šancí.
U brankáře taková náhrada prakticky neexistuje. Jeden hráč musí nastoupit mezi tři tyče a zvládnout celý zápas. Pokud za elitní jedničku zaskočí méně zkušený gólman, ostatní mohou jeho práci usnadnit, ale nemohou ji převzít. Rangers proto čeká také taktický problém. Budou muset důsledněji chránit prostor před vlastním brankovištěm, omezovat zbytečné ztráty při rozehrávce a pečlivěji vybírat okamžiky, kdy obránci podpoří útočné akce.
To ovšem může mít dopad i na jejich ofenzivu. Pokud tým začne hrát příliš opatrně, může sice snížit počet příležitostí soupeřů, ale zároveň přijít o část vlastní schopnosti vytvářet tlak. Trenér Mike Sullivan tedy musí najít rovnováhu mezi ochranou nezkušeného brankáře a zachováním útočného potenciálu mužstva.
Dylan Garand ještě před dvěma týdny nikoho nezajímal
Příběh čtyřiadvacetiletého Dylana Garanda má téměř filmový rozměr. Na konci září prošel waiver listinou, aniž by si ho některý z ostatních klubů NHL stáhl do svého mužstva. Rangers ho následně poslali do Hartfordu v AHL, ale už 1. října si ho povolali zpátky. Nyní má převzít brankoviště jednoho z nejsledovanějších klubů soutěže.
Garand přitom nepřichází úplně bez pozitivních zkušeností. Ve svých dosavadních pěti zápasech NHL zaznamenal bilanci tří vítězství, jedné porážky a jedné porážky po prodloužení nebo nájezdech. Jeho průměr inkasovaných branek činí 1,31 a úspěšnost zákroků dosahuje 95,4 procenta.
Dne 2. října navíc vychytal své první čisté konto, když proti Detroitu zlikvidoval všech 22 střel soupeře. Problémem tedy nejsou výsledky jeho prvních zápasů, ale mimořádně malý počet zkušeností. Pět utkání je příliš krátká doba na to, aby bylo možné spolehlivě posoudit, zda dokáže dlouhodobě zvládat nároky NHL. Zejména v situaci, kdy se z nadějného záskoku stává brankář, na kterého může mužstvo spoléhat několik měsíců.
Garand už nemusí dokazovat, že dokáže vychytat jeden výborný zápas. Musí ukázat, že podobné výkony zvládne opakovat i ve chvílích, kdy se dostaví únava, horší výsledky a zvýšený tlak soupeřů.
Korpisalovo zranění dělá z problému skutečnou krizi
Kdyby Rangers ztratili pouze Šesťorkina, stále by měli možnost postavit mezi tyče zkušeného Joonase Korpisala. Jenže finský brankář je rovněž zraněný a podle klubových informací bude chybět přibližně čtyři týdny. To znamená, že Rangers nemají v nejbližším období k dispozici ani svou jedničku, ani původně plánovaného náhradníka.
Korpisalo přitom představuje přesně takový typ zkušeného brankáře, který by v mimořádné situaci mohl pomoci. Má za sebou stovky startů v NHL, zkušenosti z play-off a dobře zná každodenní nároky dlouhé základní části.
Garand tedy nezískává čas na postupné zapracování. Do hlavní role vstupuje prakticky okamžitě. Rangers se navíc musejí rozhodnout, jak budou situaci řešit dlouhodobě. Čtyřtýdenní absence Korpisala znamená, že zkušenější řešení by se mohlo relativně brzy vrátit do hry, ale Šesťorkinova celosezonní absence vytváří problém, který se nedá vyřešit pouhým čekáním.
Přivedou Rangers zkušeného brankáře?
Pro generálního manažera Chrise Druryho vzniká nepříjemná otázka: dát Garandovi důvěru, nebo se pokusit získat zkušenějšího brankáře z jiného klubu? Obě možnosti mají své výhody i rizika. Pokud Garand dokáže navázat na úspěšný vstup do NHL, mohou Rangers zjistit, že mají talentovaného gólmana připraveného na větší roli. Takový scénář by jim umožnil zachovat více prostředků i hráčských aktiv pro jiné části mužstva.
Jenže spoléhat se celou sezonu na brankáře s pěti starty představuje výrazné riziko. Několik nepovedených zápasů může změnit nejen jeho statistiky, ale také sebevědomí a důvěru obránců. Zkušený brankář získaný výměnou by přinesl větší předvídatelnost, ovšem pravděpodobně za cenu hráče, draftového výběru nebo dalšího smluvního závazku.
Rangers navíc musejí pečlivě pracovat s platovým stropem. Samotné zranění Šesťorkina automaticky neznamená, že jeho celý kontrakt přestane ovlivňovat jejich finanční možnosti. Případné využití seznamu dlouhodobě zraněných hráčů má přesně stanovená pravidla a vedení musí posoudit, jaký prostor skutečně získá. Nejde tedy pouze o otázku, kdo bude chytat příští zápas.
Rangers mohou přijít o mnohem víc než jednu sezonu Šesťorkina
New York vstoupil do ročníku s ambicí vrátit se mezi silné týmy Východní konference. První zápasy naznačovaly, že mužstvo může být konkurenceschopné, a Šesťorkin měl na jeho výsledcích významný podíl. Nyní musí Rangers velmi rychle přehodnotit své předpoklady.
Garand může překvapit a stát se jedním z nejzajímavějších brankářských příběhů sezony. Takové případy už NHL zažila. Současně však platí, že ne každý mladý gólman, který dobře vstoupí do soutěže, dokáže stejnou výkonnost udržet po desítky zápasů.
Pro Sullivana bude důležité, aby mužstvo kvůli zranění své největší opory nezačalo hrát se strachem. Rangers potřebují pomáhat brankáři kvalitní obranou, nikoliv obětovat celý svůj herní systém snaze eliminovat každé riziko.
Šesťorkinův osmiletý kontrakt měl New Yorku zajistit stabilitu na nejdůležitějším postu na dlouhá léta. Už ve druhé sezoně této smlouvy však klub zjišťuje, jak obtížné může být postavit konkurenceschopné mužstvo kolem brankáře, jehož služby najednou nemůže využívat.
Garand dostává životní příležitost. Rangers mezitím čeká mnohem méně příjemný úkol: dokázat, že nejsou závislí na jediném hráči, byť je nejdražším brankářem v historii ligy.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Shesterkin out for season for Rangers with lower-body injury [ 2 ], Reuters – Rangers G Igor Shesterkin out for season [ 3 ].