Rande za socialismu jako bojovka: Dvě koruny do budky a tichá modlitba, aby to nezvedl táta

Domluvit si schůzku bez mobilního telefonu vyžadovalo logistické schopnosti armádního štábu. Když už jste sehnali drobné mince do budky a protějšek dorazil pod hodiny, začal boj o kousek soukromí mezi umakartem a přísnou domovní důvěrnicí.
Vzpomínky na romantiku sedmdesátých a osmdesátých let mívají nostalgický nádech, všední realita však byla plná praktických překážek. Kdo chtěl pozvat dívku na schůzku, nemohl poslat rychlou zprávu přes sociální sítě. Všechno se muselo vyřešit osobně z očí do očí, nebo přes pevnou linku.
Kapsy plné dvoukorun a nekonečné čekání pod hodinami
Zavolat někomu domů představovalo pro zamilovaného mladíka těžkou psychologickou zkoušku. Telefonní přístroj stál obvykle v předsíni na stolku a sluchátko zvedal otec rodiny. Vést něžný rozhovor za situace, kdy v kuchyni rachotilo nádobí a za dveřmi stála zvědavá sestra, vyžadovalo pevné nervy. Mnoho domácností navíc sdílelo podvojnou linku se sousedy, takže hovor mohl kdykoliv nechtěně vyslechnout někdo cizí.
Mléčné bary a espresso podniky nabízely cenově dostupné občerstvení, chlebíčky i kávu pro nenáročné odpolední rande. FOTO:Fortepan — ID 17201 : Adományozó/Donor: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény. archive copy at the Wayback Machine / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Bezpečnější cestu nabízely pouliční automaty. Člověk musel mít po kapsách zásobu drobných mincí. Jak připomínají dobové reálie i náš dřívější přehled o tom, jak fungovaly
telefonní budky v Česku, hovory měly neúprosný limit. Když mince propadly, spojení bez varování skončilo uprostřed věty. Místa schůzek se proto volila napevno. Sraz pod hodinami, u koně nebo před kinem platil bez výjimky. Kdo dorazil o dvacet minut později, nenašel na místě žádnou omluvenku ani způsob, jak druhého kontaktovat. Mléčný bar, poslední řada v kině a taneční čaje o páté
Když už se oba sešli na smluveném rohu, vyvstala otázka, kam vyrazit. Nejčastějším cílem prvních schůzek býval mléčný bar. Hustý jahodový koktejl s pověstnou pěnou, obložený chlebíček s vlašským salátem, žloutkový řez nebo rakvička se šlehačkou představovaly ideální pohoštění pro studentskou peněženku. V mléčných barech sice chybělo intimní osvětlení, ale na nenáročné odpolední posezení to stačilo.
Řídítka s hrazdičkou a dlouhý banán. Kolo Sobi dvacet znal každý kluk
Zlatý standard romantiky nabízelo kino. Zkušení mládenci usilovali o lístky do poslední řady, kde byla největší šance na první polibek. Než však začal hlavní film, museli diváci přetrpět povinný filmový týdeník s budovatelskými úspěchy. O víkendu pak dominovaly odpolední taneční čaje v kulturních domech. Tuto dobovou atmosféru zábav a volného času pravidelně připomíná dokumentární cyklus
Retro na České televizi. Parket ovládaly živé kapely nebo diskotéky s páskovými magnetofony, avšak celá akce končila striktně před nočním klidem, aby mládež stihla poslední autobusy. Odpolední taneční čaje o páté v kulturních domech končily striktně před večerkou a představovaly hlavní příležitost k seznámení. FOTO:Fortepan — ID 74201 : Adományozó/Donor: Semmelweis Egyetem Levéltára. / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Dopis pro Sally a slavná knižní seznamka
Když selhalo osobní štěstí i odvaha na tanečním parketu, nezbývalo než hledat pomoc v tisku. Hlavní platformu pro zamilované představoval kultovní týdeník Mladý svět. Legendární rubrika Dopisy pro Sally, kterou vedla psycholožka
Jiřina Hanušová, suplovala rodinné i partnerské poradenství. Mladí lidé do redakce posílali dotazy na první lásky i nejistoty, které tehdejší společnost neuměla otevřeně řešit.
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Fenoménem se stala také rozsáhlá čtenářská anketa redaktora Jana Krůty, do které lidé posílali své autentické zážitky ze seznamování. Sešly se tisíce dopisů a výběr těch nejlepších příběhů později vyšel v knize
Namlouvání. V inzerátech se lidé představovali pomocí šifer a značek, odpovědi putovaly týdny přes poštovní přihrádky a na první schůzku se čekalo celé měsíce. Věčný boj o soukromí mezi umakartem a přísnou vrátnou
Největší zkouška každého vztahu přišla ve chvíli, kdy partneři zatoužili po chvíli o samotě. Bytová krize byla neúprosná a mladí lidé běžně bydleli u rodičů až do svatby. V panelových bytech, kde stěny propouštěly každý zvuk a koupelnu tvořilo pověstné
umakartové jádro, neexistovalo takřka žádné soukromí. Šustnutí peřiny i tiché šeptání spolehlivě zalarmovalo celou rodinu ve vedlejším pokoji.
O nic lépe na tom nebyli ani studenti na vysokoškolských kolejích. U vchodu seděla neúprosná vrátná s tlustou knihou návštěv, která pečlivě kontrolovala občanské průkazy. Přesně v deset hodin večer zazněl nekompromisní povel k odchodu a všechny návštěvy musely budovu opustit. Pokud mladý pár nevlastnil stan nebo nevymyslel složitou lest, zbývaly mu jen večerní procházky po sídlišti, chladné lavičky v parku a čekárny na nádraží. Randění za socialismu sice postrádalo dnešní rychlost, o to více však prověřilo vytrvalost a vynalézavost obou zamilovaných.
Zdroje fotografií Mladý pár v osmdesátých letech: FOTO:Fortepan — ID 73538 : Adományozó/Donor: Mujzer Péter. / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Dobová kavárna ze sedmdesátých let: FOTO:Fortepan — ID 17201 : Adományozó/Donor: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény. archive copy at the Wayback Machine / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Taneční zábava ze sedmdesátých let: FOTO:Fortepan — ID 74201 : Adományozó/Donor: Semmelweis Egyetem Levéltára. / Wikimedia / CC BY-SA 3.0