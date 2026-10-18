Ranavirus zabije v rybníce všechny larvy najednou. Pulci skokana lesního mu ale unikají trikem, který mění rychlost jejich vývoje

Jaro v lesních tůních Connecticutu vypadá idylicky: kalná voda, spadané listí a tisíce pulců skokana lesního. Jenže mezi nimi může kolovat ranavirus, patogen, který v ohnisku dokáže zahubit celou generaci larev. Biologové z Yaleovy univerzity Logan Billet a David Skelly tři sezony sledovali, jak se pulci v takových vodách chovají, a narazili na pozoruhodný jev. Tam, kde byl virus přítomen, larvy přidaly na tempu. Rostly rychleji, vyvíjely se dřív a více energie investovaly do vlastního těla. Podle nás je na celé věci nejpozoruhodnější právě tohle: tvorové, kteří působí zcela bezbranně, nejspíš dokážou přeladit vlastní vývoj podle toho, jak nebezpečné je jejich okolí. Výsledky vyšly v březnu 2025 v odborném časopise
Frontiers in Amphibian and Reptile Science a přinášejí i varování. Trik má své meze. Ranavirus: zabiják, který vyprázdní tůň během několika dní
Ranaviry jsou DNA viry z čeledi Iridoviridae. Napadají obojživelníky, ryby i plazy a Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) je řadí mezi významné patogeny, jejichž výskyt u obojživelníků podléhá hlášení. Šíří se kontaminovanou vodou a půdou, přímým kontaktem i pozřením nakažené tkáně. Pulci přitom běžně okusují uhynulé sourozence, takže si nákazu v hustě obydlené tůni předávají velmi snadno.
Veterinární příručka Merck popisuje průběh bez příkras. Nakažené larvy plavou nekoordinovaně, otékají, krvácejí a malátnějí. Virus zasahuje několik orgánů naráz a končí systémovým selháním. Úmrtnost se při epizootii, tedy hromadném propuknutí nákazy mezi zvířaty, pohybuje kolem 90 až 100 %. V nejhorších případech z celé jarní kohorty nezbude nikdo.
Roli hraje i teplota. Experiment s larvami čtyř druhů prokázal v teplejší vodě (25 °C) výrazně vyšší virovou nálož i úmrtnost než ve chladnější (10 °C). U skokana lesního přitom změnil výsledek infekce už rozdíl dvou stupňů, mezi 10 a 12 °C. Britská iniciativa Garden Wildlife Health dává vyšší teploty prostředí do souvislosti s častějšími a ničivějšími ohnisky. S oteplováním proto podle nás vyhlídky obojživelníků nejsou nijak růžové.
Trik pulců skokana lesního: zrychlit růst a utéct z vody
Skokan lesní (
Rana sylvatica) se pro takový výzkum hodí výborně. Rozmnožuje se v dočasných lesních tůních explozivně a synchronně: stovky samic nakladou vajíčka během několika dní. Jeho larvy pak na jaře a začátkem léta tvoří hlavní obratlovčí biomasu těchto mokřadů a vůči ranaviru jsou mimořádně citlivé. Virus se navíc v jejich tůních objevuje často.
Billet a Skelly pracovali v lesním areálu Yale-Myers Forest v letech 2021 až 2023, vždy zhruba od poloviny dubna do poloviny července. Na ranavirus otestovali 1 583 larev metodou qPCR, která cílí na úsek genu pro hlavní kapsidový protein viru. Výsledky se tedy opírají o laboratorní průkaz, nikoli jen o pohled na uhynulé pulce. Pozitivních bylo 392 vzorků, tedy necelá čtvrtina. Celkem vědci změřili 4 299 jedinců.
Klíčové zjištění se týká tůní, kde virus koloval, ale hromadné umírání nepropuklo. Tamní pulci byli v průměru o 1,63 milimetru větší a o 1,7 vývojového stadia napřed oproti vrstevníkům z virem nedotčených vod. Vývojová stadia se u žabích larev počítají podle Gosnerovy stupnice, kde každý krok znamená viditelný pokrok, třeba pučení zadních končetin. Náskok téměř dvou stadií je proto znatelný.
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Autoři nabízejí dvě možná vysvětlení. Silnější a lépe živený pulec může infekci snášet snáz. Rychlejší vývoj zase zkracuje pobyt v nebezpečné vodě, protože žabka po metamorfóze tůň opustí. Obojí dává z hlediska přežití smysl. Tisková zpráva vydavatele to shrnuje výstižně: pulci se snaží viru utéct.
Tři druhy tůní: kde trik fungoval a kde selhal
Studie pracuje s jednotkou „tůň-rok“, tedy s kombinací konkrétní tůně a konkrétního roku. Jedna lokalita tak mohla do analýzy vstoupit opakovaně, pokaždé s jiným výsledkem. Po vyčištění dat zbylo 47 takových sledovaných sezon, rozdělených do tří skupin:
Kategorie tůně Počet sezon Změření pulci Podíl nakažených larev Bez viru 35 3 077 1,5 % Virus bez hromadného úhynu 7 534 19,3 % Epizootie s hromadným úhynem 5 688 79,8 %
Za úhyn vědci považovali nález nejméně pěti mrtvých obojživelníků. Lokality navštěvovali minimálně jednou za dva týdny a uhynulá zvířata hledali vizuálně každý týden. Při přesunu mezi tůněmi dezinfikovali vybavení dvouprocentním roztokem Nolvasanu, aby nákazu sami nepřenášeli.
Tabulka prozrazuje mnoho. Asi tři čtvrtiny sezon proběhly bez viru, zhruba každá sedmá s nákazou, která populaci nezdecimovala, a přibližně každá desátá skončila katastrofou. V nejpostiženějších vodách nesly virus čtyři larvy z pěti, tedy zhruba čtyřikrát víc než v tůních, kde nákaza doutnala bez masového umírání.
Právě v epizootických tůních se ukázalo, kde zrychlení naráží na strop. Na začátku sezony tamní pulci rostli rychleji a zhruba první třetinu larválního období byli větší než ostatní. Jakmile ale propuklo hromadné umírání, růst i ukládání energie prudce poklesly pod úroveň tůní bez viru. Přeživší larvy vstupovaly do metamorfózy téměř o desetinu menší.
Autoři propad přičítají nástupu těžkých infekcí. Boj s virem stojí spoustu energie, nemocné larvy přestávají žrát, chřadnou a jejich orgány selhávají. Malé tělo při proměně v žábu se obecně pojí s horším přežíváním, slabší kondicí a skromnějším rozmnožováním v dospělosti. Konkrétní dopad na skokany ze sledovaných tůní však studie neměřila.
Jak pulec pozná, že mu hrozí nákaza
Tady se dostáváme k největší záhadě. Larvy reagují dřív, než se nákaza rozjede naplno, takže nebezpečí musejí nějak vycítit. Jak přesně, zatím nikdo neví. Autoři zvažují pachové nebo chemické signály od nakažených sourozenců, přímou detekci virových částic či volně plovoucí DNA viru ve vodě, případně zrakové vodítko, třeba pohled na malátné jedince. Billet v tiskové zprávě označuje volbu mezi chemickou a vizuální cestou za otevřenou otázku.
Studie je navíc observační. Pozoruje přírodu, ale nemanipuluje s ní. Rozdíly ve velikosti by teoreticky mohla vysvětlit i výběrová úmrtnost, kdy virus přednostně zabíjí drobnější larvy a průměr se tak posouvá nahoru, nebo jiné vlastnosti tůní. Autoři proto volají po řízených experimentech. Pokud se ukáže, že pulci virus skutečně registrují a cíleně zrychlují, půjde podle nás o jeden z nejelegantnějších příkladů vývojové pružnosti u obojživelníků.
Ranavirus v Česku: zatím nepotvrzený, ale za humny
Skokan lesní je severoamerický druh, žije v Kanadě, na Aljašce a ve středovýchodní až severovýchodní části USA. Nejbližší domácí obdobou je skokan hnědý (
Rana temporaria), který rovněž klade vajíčka hromadně a brzy na jaře. Zda dokáže podobně přeladit svůj vývoj, zatím nikdo nezkoumal. Pro evropské výzkumníky je to lákavé téma.
Podle hlášení České republiky pro
Bernskou úmluvu z roku 2021 nebyly ranaviry napadající obojživelníky u nás zjištěny a nikdo nepozoroval úhyny s typickými příznaky. Odběry však probíhaly jen příležitostně, nikoli soustavně. V sousedním Polsku studie zachytila virus u 2,4 % vzorků, na 11 z 92 lokalit a u osmi druhů obojživelníků. V Nizozemsku se ranavirus vyskytuje v několika provinciích a mezi evropskými druhy, u nichž byl prokázán, figuruje i skokan hnědý.
Riziko, že virus zavlečeme sami, je přitom reálné. Šíří se na botách, rybářském náčiní, sítích či kbelících. Britská herpetologická síť ARG UK a Garden Wildlife Health doporučují:
nepřenášet mezi lokalitami žáby, pulce, snůšky, vodu ani vodní rostliny, z bot, broďáků a sítí odstranit bahno a rostlinné zbytky, opláchnout je, namočit do dezinfekce a nechat vyschnout, uhynulé obojživelníky odklízet tak, aby se k nim nedostala další zvířata, v zahradním jezírku vytvořit stín, hlubší partie a úkryty, třeba z klád, kde se voda tolik neohřívá.
Nejdůležitější jsou tyto zásady od dubna do července, kdy se pulci líhnou a dospívají. Právě tehdy v amerických tůních propukaly epizootie.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková