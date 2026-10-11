Rána pro libereckého Knapíka. Po roce a půl bez fotbalu si vážně zranil zdravou nohu

Patnáct minut. Tolik času strávil Jan Knapík na hřišti 3. října 2026 v přípravném utkání proti Śląsku Wrocław, a tolik stačilo, aby si po roce a půl odškrtl metu, o které mluvil jako o té nejdůležitější. Pak přišel tréninkový týden před ligovým duelem se Slováckem. Běžný souboj, jak později popsal iSport, a liberecký odchovanec zůstal ležet s bolestí v koleni. Tentokrát v tom druhém.
Osmnáct měsíců, dvě kolena, jeden příběh
Knapíkova kalvárie začala nenápadně. Těsně před startem jarní části sezony 2024/25 se ozvalo koleno, to levé. Stoper stihl v dubnu 2025 dvě krátká střídání za Liberec, naposledy 19. dubna proti Karviné, ale problémy neustoupily. Klub mu nakonec na začátku listopadu 2025 zajistil operaci u specialistů v Anglii, protože standardní léčba v Česku nestačila. „Věřím, že teď už je vše na dobré cestě,“ říkal v klubovém rozhovoru v prosinci téhož roku.
Rekonvalescence trvala měsíce. Individuální tréninky, postupné zapojování, žádné zkratky. Trenér Branislav Fodrek ještě v září 2026 po pohárovém zápase s Vlašimí potvrzoval, že Knapík je blízko návratu a že s ním klub počítá jako s rozšířením stoperské rotace. 3. října se to konečně stalo, čtvrt hodiny proti polskému soupeři v přípravě. A o pár dní později všechno spadlo.
Co přesně se stalo, a co víme jen z druhé ruky
FC Slovan Liberec ve svém oficiálním preview před nedělním zápasem se Slováckem 11. října 2026 uvedl, že Knapík utrpěl „vážné zranění druhého kolene“ v týdnu při tréninku. Konkrétní diagnózu klub veřejně nesdělil. Podrobnější informaci přinesl iSport, podle kterého si stoper přetrhl přední zkřížený vaz, a ke zranění došlo při naprosto běžném tréninkovém souboji.
Rozdíl mezi oběma zdroji je důležitý. Klub mluví obecně, iSport konkrétně. V obou případech ale platí totéž: jde o dlouhodobý výpadek v řádu mnoha měsíců.
Proč právě „zdravá“ noha není náhoda
Na první pohled působí zranění opačného kolene jako krutá ironie: rok a půl léčíte jedno, aby se zlomilo druhé. Jenže ortopedická literatura tento vzorec zná. Podle klinických doporučení Americké akademie ortopedických chirurgů existuje po poranění předního zkříženého vazu zvýšené riziko stejného zranění na druhém koleni. Tělo se během dlouhé rekonvalescence přizpůsobuje, mění pohybové vzorce, přenáší zátěž. Druhá noha nese víc, než by měla.
Z veřejně dostupných informací nelze dovodit, že by šlo o selhání rehabilitace. Naopak, Knapíkův návrat probíhal postupně, pod dohledem specialistů, s omezenou minutáží. Fodrek ho do přípravného zápasu pustil jen na čtvrt hodiny. V tréninku podle iSportu vypadal dobře. Někdy prostě smůla nemá vysvětlení, které by šlo opravit.
Co to znamená pro Liberec, a pro Knapíka
Liberec šel do desátého kola jako druhý tým tabulky s dvaceti body a nejlepší defenzivou soutěže, pouhé čtyři inkasované branky. Knapík v té statistice nefiguruje. Nebyl rozehraným členem základní sestavy, nebyl stoperem, jehož absence okamžitě rozbije systém. Byl něčím jiným: vnitřní posilou, s níž klub začínal znovu počítat. Variantou, která měla prohloubit obrannou rotaci v momentě, kdy se tým drží nahoře.
Pro samotného Knapíka je výhled tvrdý. Pokud platí diagnóza přetrženého předního zkříženého vazu, britská zdravotnická služba NHS uvádí, že návrat ke sportu po operaci může trvat až rok. iSport pracuje s odhadem zhruba devíti měsíců. Sezona 2026/27 je s vysokou pravděpodobností pryč. Realističtější termín návratu je léto 2027, a i ten je podmíněný tím, jak tělo, které už jednu velkou operaci kolene absolvovalo, zvládne druhou.
Otevřená otázka zimního trhu
Klub se k případnému zimnímu posílení stoperského postu veřejně nevyjádřil. Fodrek ještě před Knapíkovým zraněním mluvil o širokém kádru a zdvojených až ztrojených postech. Pokud defenziva bude dál fungovat tak, jak fungovala v prvních devíti kolech, tlak na okamžitý příchod nemusí být tak velký, jak by se čekalo. Rozhodnutí si Liberec nejspíš nechá až podle podzimního vývoje a zdravotního stavu ostatních obránců.
Knapík po návratu na hřiště 3. října říkal, že si odškrtl důležitou metu. Teď stojí znovu na startu, s jizvou na jednom koleni a diagnózou na druhém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl