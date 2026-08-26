Ramínko na šaty patří do kuchyně, ne do skříně. Pět způsobů, jak vám ušetří místo a nahradí věci za stovky korun

Závěsný držák na utěrky v obchodech začíná na 140 korunách a klidně se vyšplhá přes dvě stovky. Přitom totéž, roli zavěšenou mimo desku, po ruce u dřezu, zvládne obyčejné ocelové ramínko z IKEA za necelých 24 korun. A to není jediné šikovné řešení.
Pět způsobů, jak ramínko v kuchyni i koupelně skutečně využijete
Ohnutý drát překvapivě pokryje hned několik rolí, které jinak plní specializované výrobky:
- Závěsný držák papírových utěrek – po rozstřižení spodní příčky a mírném roztažení konců navléknete roli přímo na drát a celou konstrukci zavěsíte háčkem na tyč či skříňku.
- Věšák na kuchyňskou utěrku nebo lehký ručník – stačí ponechat původní tvar a přidat samolepicí háček na obklad u dřezu.
- Držák pokliček – ohnuté ramínko přišroubované nebo zavěšené na vnitřní stranu dvířek drží poklici svisle a šetří místo v polici.
- Stojánek na kuchařku či tablet – spodní příčka po přetvarování vytvoří opěrku, horní háček stabilizuje celou konstrukci na lince.
- Lehký organizér na drobné náčiní – na existující kuchyňské kolejnici typu HULTARP poslouží ramínko jako improvizovaný závěs na odměrky, cedníky nebo chňapky.
Společný jmenovatel všech pěti variant? Přesunou věc z plochy do vzduchu. IKEA u své závěsné série HULTARP staví celý marketingový argument na tom, že zavěšené náčiní znamená „všechno po ruce a hromadu místa navíc„. Ramínko dělá totéž, jen za zlomek ceny a v improvizované podobě.
Jaké ramínko vybrat a čím ho upravit
Každý drát se nehodí stejně. Pro kuchyňský trik volte silnější ocelové ramínko s práškovým lakem, bílým nebo černým, aby vizuálně ladilo s běžnými kovovými doplňky. Tenké drátěné ramínko z čistírny sice poslouží, ale rychleji ztrácí tvar a v kuchyni působí provizorně. Plastové varianty typu IKEA SPRUTTIG (polypropylen) se pro ohýbání a opakované přetvarování hodí nejméně, praskají a nemají potřebnou tuhost.
Z nástrojů potřebujete v podstatě dvě věci: jehlové kleště a pravítko pro přesnější ohyby. Volitelně se hodí kousek brusného papíru na začištění ostřiny po střihu. Celá úprava zabere pět až deset minut: rozstřihnete spodní příčku, roztáhnete konce na šířku role a dotvarujete háček pro zavěšení.
Proč je tahle úprava ideální do nájemního bytu bez vrtání
V pronajatém bytě rozhoduje každý otvor ve zdi. Samolepicí háčky typu drží na hladkém obkladu či skle až kilogram, montují se bez vrtání a po sundání nezanechávají stopy. Stačí odmaštěný povrch a pár sekund přitlačení. Na takový háček pověsíte upravené ramínko s rolí utěrek u dřezu, s ručníkem v koupelně nebo s pokličkou na vnitřku dvířek, a při stěhování vše sundáte beze stopy.
Právě kombinace nulového zásahu do zdí, minimálních nákladů a okamžité použitelnosti dělá z drátěného ramínka ideálního společníka malých kuchyní a garsonek. Tam, kde každý centimetr linky slouží přípravě jídla, přesun jednoho trvale odloženého předmětu do závěsu nad deskou přinese překvapivě citelnou úlevu, zvlášť kolem dřezu a přípravné zóny, kde roli člověk neustále posouvá z místa na místo.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková