Rakušané skupují tyhle konvice z dob ČSSR a platí za ně až 15 000 Kč. Češi je mají zavřené ve sklepě

Skoro každá domácnost jednu takovou zdědila. Barevnou smaltovanou konvici, která roky stojí zavřená ve sklepě, na chatě nebo v krabici po babičce. Doma ji bereme jako obyčejné nádobí na vaření vody. V Rakousku a Německu za pěkný kus ale sběratelé nabízejí částky, které vás zvednou ze židle.
Sběratelé zpoza hranic loví český smalt
Zájem o staré smaltované konvice z československých kuchyní roste hlavně v německy mluvících zemích. Kupci v Rakousku a Německu je shánějí na bleších trzích i v uzavřených skupinách na sociálních sítích a rádi je zasazují do kuchyní laděných do retro stylu. Poptávka nekončí u sousedů, konvice putují taky do Nizozemska, Polska nebo na Slovensko.
O český smalt je největší zájem v Rakousku a Německu, kde konvice putují do retro laděných kuchyní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zatímco doma nám podobné kousky splývají s běžným kuchyňským haraburdím, za hranicemi z nich jsou vyhledávané designové doplňky. U ceny přitom hodně rozhoduje původ a historie. A ta je u českého smaltu pořádně dlouhá.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do čaje patří 1 přísada, kterou Angličané používají celá staletí Za slávou stojí značka Sfinx z Budějovic
Pověst českého smaltu se opírá především o jméno Sfinx z Českých Budějovic. Výroba smaltovaného nádobí má ve městě kořeny na konci 19. století, kdy tu vyrostly hned tři smaltovny. Nejstarší z nich zahájila provoz už v roce 1893. Jejich sloučením vznikl v roce 1953 národní podnik Sfinx, ze kterého se postupně stal jeden z největších výrobců smaltu v Evropě.
V sedmdesátých letech zaměstnával kolem 2 700 lidí a nádobí posílal do osmdesáti zemí světa. Právě rozsáhlý export je důvod, proč konvice, hrnce a bandasky z Budějovic dodnes leží v kredencích daleko za našimi hranicemi a proč značku zahraniční sběratelé vůbec znají. Tradice navíc žije dál. Smalt se v Budějovicích vyrábí i teď, protože jméno Sfinx obnovila firma Belis, poslední tuzemský výrobce smaltovaného nádobí.
Kolik smaltová konvice opravdu stojí
Realita je ale střízlivější, než titulky slibují. Sériové konvice, kterých se vyrobily statisíce, zaplavily bazary a mění majitele za pár set korun. Opravdu velké peníze se týkají jen zlomku nabídky.
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S cenou hýbe hlavně stav a značka. Za zachovalou konvici s dobře čitelným logem Sfinx a smaltem bez oprýskání se běžně platí v řádu tisíců, zhruba dva až pět tisíc korun. Naprosto bezvadný exemplář s ostrým razítkem dokáže v aukci vyhnat nabídky i nad šest tisíc.
Na samém vrcholu jsou kompletní soupravy v jednotném vzoru. Pokud se k nim zachoval i původní karton nebo víčko, sběratel za ně dá klidně patnáct tisíc korun. Takové sumy ale míří jen k hrstce nejvzácnějších kousků. Běžný kus ze sklepa mezi ně nepatří.
Jak poznáte, jestli máte doma cenný kus
Nejvíc napoví spodní strana konvice. Bývá na ní vyražené nebo natištěné logo výrobce, u kusů pro vývoz často i anglický nápis Made in Czechoslovakia, podle kterého konvici zařadíte do správného období. Nejžádanější je u sběratelů právě značka Sfinx.
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Zbytek rozhodne stav a úplnost. Co hodnotu žene nahoru a co ji naopak sráží, shrnuje přehled níže:
Znak konvice Vliv na cenu Čitelné logo Sfinx na dně výrazně nahoru Neporušený smalt a syté barvy nahoru Dochované víčko a kompletní sada nahoru Kus z první republiky vzácnější než pozdější série Oprýskání, rez nebo prasklina sráží i o většinu
Pokud doma na podobnou konvici narazíte, vyplatí se ji nejdřív pořádně prohlédnout a teprve pak se rozhodnout, jestli poputuje do inzerátu, nebo zase zpátky do kuchyně.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nadobi-socialismus-sberatelstvi-aukce/, https://aukro.cz/starozitne-kovove-konvice-konvicky, https://www.centrum.cz/clanek/nizozemci-skupuji-tyhle-smaltovane-konvice-z-dob-cssr-a-plati-za-ne-az-15-000-kc-cesi-je-maji-zaprasene-na-chate-275135?lp=1