Rakovina štítné žlázy se dlouho skrývá. Prozradit ji může pět nenápadných signálů, od chrapotu po kašel bez nachlazení

Mezi projevy rakoviny štítné žlázy patří ztížené polykání, pocit knedlíku v krku, kašel, který nesouvisí s nachlazením, změny hlasu a zvětšené lymfatické uzliny. Tři z nich mají stejný původ: rostoucí nádor tlačí na sousední části krku, buď na jícen, nebo na nervy hlasivek. Žádný z těch příznaků sám o sobě rakovinu neprokazuje. Všechny se navíc projevují jako vleklé a nepříjemné, nikoli jako alarmující, a proto svádějí k odkládání návštěvy lékaře.
Proč polykání drhne, přestože v krku nic neuvízlo
Štítná žláza leží těsně u jícnu. Když v ní roste nádor, může na jícen tlačit a zužovat cestu, kterou prochází jídlo i pití. Polykání pak jde ztěžka a někdy i bolí.
Stejný tlak stojí za pocitem, který lidé popisují jako knedlík v krku. Člověk má trvale dojem, že mu něco uvízlo, i když tam žádné sousto není. Rozhodující je slovo trvale, protože jednorázové zaskočení s nádorem nesouvisí.
Oba příznaky se často objevují spolu, protože vycházejí z téže příčiny.
Když se změní hlas nebo nahmatáte zvětšenou uzlinu
Nádor může dosáhnout i na nervy, které ovládají hlasivky. Výsledkem je chrapot nebo jiná změna hlasu, kterou okolí někdy zaznamená dřív než sám nemocný.
Lékařka Kelly Wood, která o nemoci píše pro server Healthline, upozorňuje na další projev. Rakovina štítné žlázy se může rozšířit do lymfatických uzlin, které se pak zvětší natolik, že jdou snadno nahmatat a někdy jsou i vidět. Z pětice příznaků je tento nejvážnější, protože znamená, že se nemoc dostala mimo samotnou žlázu.
Vleklý kašel bez nachlazení patří do ordinace
Trvalý kašel, za kterým nestojí nachlazení ani infekce, by měl posoudit lékař. Rakovina štítné žlázy je jen jednou z jeho možných příčin. Stejně se projevuje třeba rakovina plic nebo tuberkulóza.
Pro samotného nemocného z toho plyne jednoduché pravidlo. Kašel bez zjevného důvodu nemá smysl doma diagnostikovat, protože všechny tři zmíněné nemoci vyžadují vyšetření. Doporučení ovšem neuvádějí, po kolika týdnech se kašel považuje za trvalý, a tuhle hranici si tak musí každý stanovit sám.
Komu lékaři radí hlídat si štítnou žlázu pravidelně
Rakovina štítné žlázy může postihnout kohokoli, u žen se ale vyskytuje o něco častěji. Úplně jí předejít nejde vždy, některá opatření však riziko snižují.
Strava s dostatkem ovoce a zeleniny, pravidelný pohyb a nekouření snižují riziko rakoviny obecně, tedy všech typů. Konkrétně se štítné žlázy týká až druhé doporučení: vyhýbat se radiologickým vyšetřením, která nejsou nezbytná, a omezit tak vystavení záření.
Třetí opatření míří na užší skupinu. Pravidelné kontroly štítné žlázy se doporučují hlavně lidem, v jejichž rodině se rakovina štítné žlázy už objevila, a těm, kteří v minulosti podstoupili radiační léčbu.