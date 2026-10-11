Rakovina slinivky dlouho nebolí. Pět signálů od žlutých očí po cukrovku, které je lepší nechat prověřit u lékaře

Slinivka břišní leží za žaludkem a má na starosti dvě různé věci. Vyrábí enzymy, bez kterých by tělo nestrávilo tuky, sacharidy ani bílkoviny, a zároveň produkuje inzulín, který organismus potřebuje ke zpracování cukru. Nádor dokáže narušit obě funkce, a proto se příznaky objevují tam, kde by je člověk u slinivky nehledal: na toaletě, u jídla nebo v nečekané žízni. Zdravotní sestra Jenneh Rishe pro web Healthline upozorňuje, že diagnózu komplikuje hlavně to, že nemoc nemá bolestivé příznaky, které by člověka poslaly k lékaři samy.
Komu nádor slinivky hrozí nejvíc a proč se na něj přijde pozdě
Nádory slinivky postihují především lidi starší 45 let. Riziko zvyšuje obezita, chronický zánět slinivky, kouření a také cukrovka. Cukrovka se v příběhu této nemoci objevuje dvakrát, jednou mezi rizikovými faktory a podruhé mezi příznaky, ke kterým se dostaneme na konci.
Protože nemoc nebolí, odhalí se obvykle až v pozdějším stadiu. Nádor mezitím může prorůstat a metastazovat, což snižuje úspěšnost léčby i šanci na přežití. Včasné odhalení naopak možnost úspěšné léčby výrazně zvyšuje, a proto stojí za to brát vážně i změny, které mohou mít banálnější vysvětlení.
Žluté oči, světlá stolice, tmavá moč: za vším stojí bilirubin
Nejčastěji zmiňovaným příznakem je žloutenka. Nádor může narušit tvorbu žluči a její odtok do střeva, v krvi se pak hromadí látka zvaná bilirubin a oční bělmo i kůže dostanou nažloutlý nádech. Bilirubin mimo jiné barví stolici, takže když jí chybí, stolice zesvětlí. Světlá stolice je důvodem k návštěvě lékaře vždy, protože může signalizovat i vážná onemocnění jater nebo žlučníku.
Se stolicí souvisí i třetí příznak. Bývá výrazně zapáchající, bledá a na povrchu mastná, moč naopak výrazně ztmavne do hnědého nebo oranžového odstínu. Částečně za tím stojí nedostatek enzymů, které zpracovávají tučná jídla, částečně tentýž hromadící se bilirubin.
Dva z pěti příznaků tak mají zčásti společnou příčinu a v praxi se nejspíš budou objevovat spolu. Kdo si všimne žlutých očí, má dobrý důvod podívat se i na barvu moči a stolice.
Pocit plnosti po několika soustech patří k typickým signálům
Ztráta chuti k jídlu je podle podkladu pro nemoc charakteristická. Člověk se často cítí sytý už po pár soustech. Když to trvá, tělu chybějí vitamíny a živiny a přichází únava, celková slabost, lámavé nehty, vypadávání vlasů a oslabená imunita, se kterou roste náchylnost k infekcím.
Další skupinu tvoří potíže s trávením. Nádor může tlačit na části trávicího traktu, nebo je dokonce ucpat, a to se projeví nevolností, zvracením, pálením žáhy, nadýmáním a pocitem plnosti. Nevolnost má samozřejmě spoustu jiných příčin. Když se ale opakuje příliš často nebo když člověk snědené jídlo nedokáže udržet, je na místě objednat se k lékaři.
Bolest kolem pupku a rychlý úbytek hmotnosti podklad sám označuje za netypické příznaky, které jsou spíš důvodem k vyšetření než jasnou známkou nádoru. Tím trochu relativizuje vlastní úvodní tvrzení o nemoci bez bolesti. Bolest se tu objevit může, jen sama k diagnóze nevede.
Proč může nádor na slinivce rozhodit hladinu cukru v krvi
Nádor může zasáhnout buňky, které vyrábějí inzulín, a vyvolat tak cukrovku. Ta se projevuje častějším močením, neustálou žízní, brněním nebo necitlivostí prstů na rukou a nohou a rozmazaným viděním. Mezi jejími příznaky jsou také úbytek hmotnosti a únava, tedy stejné potíže, které se objevily už u trávení a nechutenství. Jednotlivé signály se tak překrývají, což je dalším důvodem, proč je nebrat izolovaně.
Cokoli, co naznačuje zánět slinivky, cysty, nádory nebo poruchu její funkce, je potřeba hlásit lékaři hned. Doporučení k preventivnímu vyšetření zůstává vágní: neříká, o jaký test jde, a začíná až u věku, kdy riziko podle téhož podkladu stoupá už pět let. U lidí starších 50 let se screeningové vyšetření doporučuje alespoň jednou ročně.