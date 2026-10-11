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Rakovina slinivky dlouho nebolí. Pět signálů od žlutých očí po cukrovku, které je lepší nechat prověřit u lékaře

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Nádor slinivky se většinou odhalí pozdě, kdy už se může šířit a zakládat metastázy. Tělo přitom vysílá varování jinými cestami: přes barvu kůže, stolice a moči, přes chuť k jídlu i přes hladinu cukru v krvi.
Rakovina slinivky dlouho nebolí. Pět signálů od žlutých očí po cukrovku, které je lepší nechat prověřit u lékaře

Rakovina slinivky dlouho nebolí. Pět signálů od žlutých očí po cukrovku, které je lepší nechat prověřit u lékaře

Zdroj: Foto: Scientific Animations Inc. - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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