Rakouští senioři berou důchody, o kterých se Čechům může jen zdát: Tato částka jim navíc chodí 14x ročně

Rakouští důchodci dostávají vyšší průměrnou penzi než Češi. Rozdíl je i v počtu ročních výplat a podmínkách odchodu do důchodu.
Rozdíl mezi českými a rakouskými důchody je na první pohled obrovský. Průměrná rakouská starobní penze přesahuje v přepočtu 50 tisíc korun měsíčně, zatímco čeští důchodci letos
dostávají v průměru zhruba 21,8 tisíce korun. Rakouský systém má navíc jednu zajímavou zvláštnost, a sice penze se vyplácí 14krát za rok. Rakouský důchod je vyšší, rozhodují ale i další věci
Podle rakouského statistického úřadu činil v prosinci 2025 průměrný starobní důchod 2 113 eur hrubého, tedy při kurzu 24 korun přibližně 50 700 korun. Česká správa sociálního zabezpečení přitom uváděla na konci června 2026 průměrnou
samostatně vyplácenou starobní penzi 21 803 korun. Rakouská částka je nicméně před odečtením daní a zdravotního pojištění.
Velký rozdíl je také v počtu výplat. Rakouští důchodci dostávají penzi zpravidla 14krát ročně, přičemž dvě mimořádné výplaty přicházejí v dubnu a říjnu. U průměrného důchodu 2 113 eur tak roční příjem
dosahuje přibližně 29 582 eur hrubého, tedy kolem 710 tisíc korun. Český průměr při dvanácti výplatách představuje zhruba 262 tisíc korun za rok. U nově přiznaných rakouských penzí mohou být mimořádné platby v prvním roce podle data přiznání krácené.
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Průměrné číslo navíc skrývá výrazné rozdíly mezi muži a ženami. Rakouští muži dostávali na konci roku 2025 průměrně 2 756 eur, tedy asi 66 tisíc korun,
zatímco ženy 1 653 eur, přibližně 40 tisíc korun. V Česku činila průměrná penze mužů 23 081 korun a žen 20 589 korun. Rozdíly se liší také podle pracovního oboru a délky pojištění. Například důchody z rakouského hornického pojištění dosahovaly v průměru 3 257 eur, zatímco u zemědělského pojištění šlo o 1 350 eur. Fotografie: Freepik
Odlišný je také důchodový věk. Rakouští muži odchází do řádné penze v 65 letech, u žen se hranice postupně zvyšuje a v roce 2033 dosáhne rovněž 65 let. V Česku se důchodový věk postupně posouvá až na 67 let u lidí narozených po roce 1988.
Rakousko zároveň zpřísňuje podmínky pro některé předčasné penze. Minimální věk se postupně zvyšuje z 62 na 63 let a požadovaná doba pojištění ze 40 na 42 let. Ani nejnižší penze nejsou v obou zemích nastavené stejně: Česko má letos minimální plný starobní důchod 9 800 korun, zatímco Rakousko používá za určitých podmínek dorovnávací dávku pro lidi s nízkými příjmy. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o hodnocení Babišovy vlády.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Rakouskýstatistickýúřad, Pensionsversicherung, Sozialministerium, Sozialministerium, ČSSZ
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