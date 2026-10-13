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Rakety v Polsku a nacisté v Pobaltí. Jaké jsou scénáře ruského útoku na NATO?

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Dennívýzva
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Evropské i západní zpravodajské služby varují, že ruský útok na území členského státu NATO může přijít v řádu měsíců, ne let. Rusko už dnes testuje hranice Aliance drony, raketami i…
Rakety v Polsku a nacisté v Pobaltí. Jaké jsou scénáře ruského útoku na NATO?

Rakety v Polsku a nacisté v Pobaltí. Jaké jsou scénáře ruského útoku na NATO?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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