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Rajčata, máslo, cibule a sůl. Nejlepší omáčka na světě má jen 4 ingredience a jednu z nich na konci ještě vyhazuje

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Rajčata, máslo, cibule a sůl. Omáčka Marcelly Hazan se obejde bez česneku i bylinek, a přesto ji kuchaři už půl století řadí ke světové špičce.
Rajčata, máslo, cibule a sůl. Nejlepší omáčka na světě má jen 4 ingredience a jednu z nich na konci ještě vyhazuje

Rajčata, máslo, cibule a sůl. Nejlepší omáčka na světě má jen 4 ingredience a jednu z nich na konci ještě vyhazuje

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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