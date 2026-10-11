Rafale dostane od roku 2026 vážného soka z Koreje. KF-21 Boramae se může dopracovat až k páté generaci

Jihokorejská společnost KAI má podle plánu spustit sériovou výrobu stíhačky KF-21 Boramae v roce 2026. Oba letouny patří do generace 4,5, takže letectvo, které by si mezi nimi vybíralo, bude rozhodovat podle detailů a podle ceny. Cenu zatím nezná nikdo. Jihokorejci slibují, že bude dostupná, a konečnou částku určí až jednání s konkrétním kupcem. Kdo dnes Boramae a Rafale srovnává, musí vycházet z technických údajů a z toho, co výrobci slibují.
Korejský stroj je o 1,63 metru delší a stejně rychlý
Na první pohled jde o letadla stejného střihu. Oba stroje mají dva motory, existují v jednomístné i dvoumístné verzi a nejvyšší rychlost mají kolem Mach 1,8. Rychlostí se tedy od sebe neodlišují.
Liší se velikostí. Rafale je dlouhý 15,27 metru, Boramae 16,9 metru, korejský letoun je tak o 1,63 metru delší.
U rozpětí křídel je rozdíl menší. Rafale má 10,9 metru, Boramae 11,2 metru, což dělá rozdíl 30 centimetrů. Francouzský letoun je tedy o něco kompaktnější, větší rozdíl je ale v délce trupu než v křídlech.
Nejlepší západní střelu vzduch-vzduch unese i jihokorejský letoun
Oba letouny jsou stavěné pro západní výzbroj. Boramae může nést střelu MBDA Meteor, nejlepší západní zbraň pro boj vzduch-vzduch. Rafale ji nese samozřejmě, protože Francie patří ke spolutvůrcům Meteoru.
Rozdíly jsou v dalších zbraních. Rafale používá francouzské střely MICA a z řízených střel je uzpůsobený pro SCALP-EG. Boramae dostane řízené střely Taurus KEPD 350. Oba typy plní podobnou roli, a proto se počítá s tím, že by šlo letouny přizpůsobit i zbrani toho druhého. Tenhle předpoklad ale vychází jen z podobnosti obou střel, nikoli z doložené zkušenosti s úpravou.
Automatizovaná linka proti dlouhé frontě na francouzské stroje
Slib cenové dostupnosti zatím nemá oporu v žádném čísle. Bez konkrétní nabídky se z něj nedá poznat, jestli bude Boramae proti Rafale levnější.
Konkrétnější je informace o výrobě. Podle amerického serveru National Interest má Boramae vznikat v automatizovaném procesu, a dodávky by proto mohly být rychlé. Na Rafale se dnes čeká v poměrně dlouhé frontě. Rychlost korejských dodávek je ovšem zatím teoretická, protože sériová linka se rozjede nejdřív v roce 2026 a do té doby nemá žádný zákazník s čím počítat.
Evropské letectvo bude zvažovat i vzdálenost. Výrobce Rafale sídlí v Evropě a náročnou údržbu nebo modernizaci by kupec mohl řešit prakticky za rohem. U Boramae by stejné práce zajišťoval výrobce na opačném konci kontinentu, téměř na druhé straně světa.
Které vylepšení by korejskému letounu otevřelo cestu ke stealth?
Boramae má řadu prvků, které patří k letounům páté generace, a také omezenou schopnost stealth. Ta je nejspíš o něco lepší než u Rafale, kterému ji mnozí upírají úplně. Tahle výhoda stojí na odhadech, žádné přesné srovnání obou letounů nebylo zveřejněno.
Pevnější je výhled do budoucna. Server ArmyRecognition uvádí, že KF-21 Boramae má potenciál stát se letounem páté generace, a o této možnosti se otevřeně mluví. Kdyby některá z dalších verzí dostala vnitřní prostor pro zbraně, letoun by schopnosti stealth nejspíš dosáhl. Ani další vylepšení nejsou vyloučená.