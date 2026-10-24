Radiolokační stanoviště Skalka u Prostějova sleduje vzdušný prostor nepřetržitě. Signál v okolí mizí kvůli frekvencím, které radar vysílá

Silnice od Protivanova stoupá do smrkových lesů Drahanské vrchoviny a nad korunami se náhle objeví bílá koule na vysoké věži. Ve výšce 730 metrů nad mořem stojí radiolokační stanoviště Skalky. Anténa o průměru 4,5 metru v kopuli neustále rotuje a proměřuje nebe na stovky kilometrů daleko. Řidič, který tudy projíždí, si mezitím může všimnout, že mu na displeji telefonu ubývají čárky. Domácnosti v podhůří zase řeší Wi-Fi, která občas bez varování přeskočí jinam nebo na chvíli vypadne. Místní mají pro obojí jednoduché vysvětlení: radar. Stanoviště funguje od roku 1995, současný přístroj od roku 2015 a jeho data využívá civilní meteorologická služba i Armáda ČR. Kolem věže navíc leží zájmové území vojenského zařízení. Prověřili jsme, co se na kopci skutečně děje, proč armáda hlídá okolí do vzdálenosti pěti kilometrů a jaký vztah mají radarové pulzy k signálu, který lidem v okolí mizí.
Radar Skalky: co zachytí nad Moravou
Princip zní jednoduše a výsledek působí skoro magicky. Radar vyšle krátký mikrovlnný pulz v úzkém svazku. Když energie narazí na kapky deště, sněhové vločky nebo ledové krystalky v oblacích, část se odrazí zpět a anténa ji zachytí. Ze směru antény a z doby mezi vysláním a návratem pulzu se pak vypočítá poloha cíle. Podle
ČHMÚ radar kromě srážek registruje i terén a letadla.
Současné zařízení typu Vaisala WRM200 pracuje v takzvaném pásmu C. Klíčové parametry ilustrují, o jak výkonný přístroj jde:
Parametr Hodnota Frekvence 5 645 MHz Vlnová délka 5,3 cm Pulzní výkon 250 kW Průměr antény 4,5 m Šířka svazku 0,95° Interval měření 5 minut Výška antény 767 m n. m. Režim polarimetrický dopplerovský
Pětiminutový cyklus se opakuje ve dne i v noci, v létě i v zimě. Skalky tvoří s radarem na vrchu Praha v Brdech dvojici, která pokrývá celé Česko. Bez nich by meteorologové, hydrologové, silničáři i řízení letového provozu do značné míry tápali. Pokud vám mobilní aplikace ukazuje, kdy nad Olomoucí začne pršet, velkou část té předpovědi má na svědomí právě kopec u Protivanova.
Armáda, ČHMÚ a vojenské zájmové území Skalek
Stanoviště vypadá jako civilní meteorologická věž, papíry ale vyprávějí složitější příběh. Hydrometeorologická služba AČR uvádí, že armáda od roku 2000 nedisponuje vlastními meteorologickými radiolokátory. Místo toho se společně s ČHMÚ podílí na provozu automatických stacionárních radarů velkého dosahu na Brdech a na Skalkách. Vojáci tedy z kopce u Prostějova čerpají data, která potřebují pro letectvo i pozemní jednotky.
Ještě výmluvnější jsou územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Prostějov. Ve výkresu limitů využití území figuruje „zájmové území vojenského zařízení na stanovišti Skalky“. V okruhu do pěti kilometrů se s Ministerstvem obrany musejí projednávat mimo jiné výkonné vysílače, převaděče a také základnové stanice mobilních operátorů. Tenhle detail stojí za zapamatování, protože se k němu ještě vrátíme.
Právní oporu stanoviště posílilo i nedávné
nařízení vlády č. 507/2025 Sb., které vymezuje zájmové oblasti meteorologických radarů. U Skalek jmenuje dotčená katastrální území, například Protivanov, Bukovou u Protivanova, Horní Štěpánov, Vratíkov, Kořenec, Suchý, Benešov u Boskovic nebo Brodek u Konice. Obyvatelé těchto obcí žijí v prostoru, kde se o výstavbě vysílací techniky nerozhoduje jen na obecním úřadě.
A co samotný areál? Zákon o zajišťování obrany ČR stanoví, že porušení zákazu vstupu do objektu důležitého pro obranu státu nebo porušení režimu jeho ochrany je přestupkem s pokutou až 100 000 Kč. Lesní cesty v okolí zůstávají přístupné, oplocení a výstražné cedule je ale rozumné brát vážně.
Slovo „nepřetržitě“ má v armádním slovníku navíc konkrétní obsah. Podle 26. pluku velení, řízení a průzkumu se nedotknutelnost českého vzdušného prostoru střeží sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně. Radarová data z různých zdrojů do tohoto obrazu zapadají jako dílky mozaiky.
Proč v okolí Skalek mizí signál: Wi-Fi, pásmo 5 GHz a kopce
Tady se technika setkává s každodenní zkušeností. Radar vysílá na 5 645 MHz, tedy přímo uprostřed pásma, které sdílí s domácími routery. Wi-Fi v pásmu 5 GHz zabírá kanály v rozmezí zhruba 5,1 až 5,8 GHz. Odborná studie v časopise Atmospheric Measurement Techniques podrobně popisuje, jak spolu meteorologické radary pásma C a bezdrátové sítě soupeří o prostor.
Řešení se jmenuje DFS, dynamický výběr frekvence. Router naslouchá, a jakmile zaznamená radarový pulz, musí kanál opustit a přesunout se jinam. Přepnutí obvykle doprovází krátký výpadek a zařízení se pak déle než minutu znovu připojují. Pro člověka u notebooku to vypadá prostě tak, že internet na chvíli zmizel.
U mobilních telefonů vede stopa jinudy. Podle
ČTÚ běží sítě 3G, 4G a 5G v pásmech 700, 800, 1 800, 2 100 a 2 600 MHz, tedy výrazně níž než radar. Slabší příjem tu proto vysvětluje spíš kombinace několika vlivů: Terén Drahanské vrchoviny. Kopce a hluboká údolí stíní signál ze vzdálených vysílačů. Hustý les. Vlhké jehličí pohlcuje rádiové vlny výrazně víc než otevřená pole. Regulovaná výstavba vysílačů. Pokud se každá nová základnová stanice do pěti kilometrů od stanoviště musí projednat s armádou, operátoři mají méně volnosti v tom, kde a jak výkonnou anténu postaví. Silné zdi venkovských domů. Uvnitř budov ubude příjmu i tam, kde venku telefon ukazuje plnou sílu.
Dá se tedy říct, že radar k mizícímu signálu přispívá přímo u Wi-Fi a nepřímo přes vojenský režim, který omezuje výstavbu vysílací sítě.
Pro obyvatele okolí nabízíme několik praktických tipů. Porovnejte pokrytí více operátorů v mapách ČTÚ a vyzkoušejte příjem venku i uvnitř. U domácího internetu se vyplatí pevná přípojka nebo venkovní anténa nasměrovaná k vysílači. Router na 5 GHz nastavte na kanály mimo režim DFS, případně využijte pásmo 2,4 GHz, které má menší rychlost, ale větší stabilitu. Telefonům pomůže volání přes Wi-Fi, pokud ho operátor podporuje. Při podezření na rušení se nejprve obraťte na svého operátora a v případě rozhlasu či televize přímo na ČTÚ, který k tomu má formuláře i regionální pracoviště.
A zdraví? Světová zdravotnická organizace vysvětluje, že radary vysílají pulzy s vysokým špičkovým, avšak nízkým průměrným výkonem. Rotace antény navíc snižuje střední expozici okolí. Provoz takových zařízení podléhá hygienickým limitům, na které dohlíží Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole při Státním zdravotním ústavu.
Sokolnice, Brdy a Javor 51: jak vznikají radarové legendy
Kdo slyší „radar“ a „armáda“ v jedné větě, často si vybaví spíš Sokolnice u Brna. Tamní 3D radiolokátor RAT-31DL typu FADR podle Ministerstva obrany patří do páteřní radiolokační sítě NATO v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS. Jeho úkolem je hledat letadla a sdílet data se spojenci. Skalky se dívají hlavně do mraků, Sokolnice pátrají po strojích ve vzduchu. Obě místa ale spojuje stejná kulisa: věž v krajině, oplocení a armádní emblém. Lidská fantazie si zbytek snadno domyslí.
Na Skalkách se tak objevují historky o neoznačených vrtulnících a nočním pohybu vozidel. Primární zdroj těchto vyprávění jsme nedohledali. Areál s technikou takového rozsahu ale přirozeně potřebuje servis, údržbu a ostrahu, a pohyb techniky v lese po setmění dokáže vyvolat dohady.
Podobnou cestou prošly i Brdy. Ministerstvo obrany svého času zpřístupnilo veřejnosti radar na vrchu Praha, aby lidem vysvětlilo, k čemu slouží. Ještě silnější příběh nabízí Javor 51 u Míšova, bývalý sovětský sklad jaderné munice. Desítky let šlo o přísně střežené tajemství, v roce 2013 se z něj stalo Atom Muzeum a v roce 2021 ho stát prodal Nadaci Železná opona. Ze skutečně utajovaného místa se stala turistická zastávka.
U Skalek je situace opačná. Technické parametry radaru visí volně na webu ČHMÚ, zatímco vojenské vazby a bezpečnostní režim zůstávají za plotem. Podle nás právě toto napětí mezi zveřejněnými čísly a nevyřčenými detaily dává vzniknout místní legendě. Kdo ví, kde končí ověřený údaj a kde začíná dedukce, vytěží z ní nejvíc.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková