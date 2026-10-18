Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testovala jej na kampani Toyoty

Mediazastupitelství Radiohouse (skupina Media Bohemia) připravuje jako první na českém trhu možnost digitálního nákupu reklamy v lineárním rozhlasovém vysílání. Pilotním projektem v tomto směru se stala nedávná kampaň Toyoty, která probíhala v srpnu až v září v Praze, středních Čechách a na severní Moravě. Detaily pilotu s Toyotou a programatického cílení v FM/DAB představil COO a ředitel agenturního obchodu Radiohouse Karel Friml (foto) na konferenci Audio Works, kterou tento týden v Rudolfově slévárně na Pražském hradě uspořádalo Radiohouse ve spolupráci s WPP Media a Triton Digital. Výběr stanic a regionů v případě Toyoty probíhal ručně, od roku 2027 by vše mělo probíhat v automatizovaném systému.
Celkem bylo v pilotním projektu s Toyotou v průběhu tří týdnů nasazeno 425 spotů (Blaník, Hitrádio City, Rock Rádio atd.), které vygenerovaly 1,849 milionu impresí v cílové skupině 25 až 59 ABC. Výsledkem FM/DAB kampaně byla vážená afinita 1,61x, což představuje o 61 procent vyšší zastoupení cílovky oproti jejímu podílu v populaci.
"Chtěli jsme si ověřit, kam až lze principy programatického nákupu v audiu posunout. Pilot s Radiohouse ukázal, že nemusí být omezeny jen na digitální inventory, ale lze je smysluplně využít i v klasickém lineárním vysílání. Do budoucna tak dává smysl obě cesty vhodně kombinovat podle potřeb konkrétních kampaní," uvedl Michal Velička, head of product & marketing, Toyota Central Europe - Czech.
V následujícím roce by rovněž mělo posílit propojení lineárního vysílání s digitálním audiem. Radiohouse nabízí digitální audio jako samostatný formát i jako doplnění tradičních rádiových kampaní. Podle Frimla zapojení digitálního audia nabízí navýšení zásahu o 8 až 9 procent nad FM/DAB. V letošním roce mediazastupitelství doposud realizovalo kampaně s digitálním audiem pro 484 klientů (Toyota, Peugeot, ORLEN, Škoda Auto, KIA atd.). Digitální audio obsah Media Bohemia koncentruje na portál Rádia.cz, který měsíčně navštíví 1,3 milionu posluchačů.
Podle zástupců Radiohouse se kupříkladu v kampani Allegra se potvrdilo, že digitální audio dokáže oslovit i posluchače, které tradiční rádiová část kampaně nezasáhla. "Z celkových 394 tisíc digitálně zasažených posluchačů jich přibližně 156 tisíc, tedy téměř 40 procent, představovalo dodatečné publikum." Další značka VELUX realizovala v roce 2025 první větší čistě digitální audio kampaň v síti Radiohouse. Na jaře 2026 na ni navázala kampaní se zhruba čtyřnásobným objemem reklamních přehrání. Během pěti týdnů doručila téměř osm milionů přehrání.
"Rádio má v reklamní komunikaci své pevné místo. Digitální audio k němu přidává další možnosti zásahu, cílení a měření," komentoval jednatel Radiohouse Štěpán Ryska. "Na konkrétních kampaních vidíme, že digitální audio nemusí být jen další položkou v mediálním plánu. Dokáže přivést nové posluchače, rozšířit zásah rádia a zároveň nabídnout přesněji plánovaný počet reklamních kontaktů," doplnil Friml.