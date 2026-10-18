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Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testovala jej na kampani Toyoty

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Mediazastupitelství Radiohouse (skupina Media Bohemia) připravuje jako první na českém trhu možnost digitálního nákupu reklamy v lineárním rozhlasovém vysílání. Pilotním projektem v tomto směru se stala nedávná kampaň Toyoty, která probíhala v srpnu až v září v Praze, středních Čechách a na severní Moravě.
Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testovala jej na kampani Toyoty

Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testovala jej na kampani Toyoty

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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