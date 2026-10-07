Raději bez Trumpa: Republikáni mažou prezidenta ze svých webů a vyhýbají se jeho mítinkům

Donald Trump svým voličům v Alabamě radil, ať si představí, že na kandidátce stojí on. Vlastní republikánští kandidáti ale chtějí pravý opak. Podle analýzy agentury Reuters se dvě třetiny z nich v nejvyrovnanějších soubojích snaží od prezidenta držet co nejdál, a někteří ho dokonce potichu mažou ze svých volebních webů.
Čtyřicet jedna z dvaašedesáti
Zpravodajská agentura Reuters prošla kampaně 62 republikánských kandidátů, kteří svádějí těsné boje o Sněmovnu a Senát. Zjistil, že 41 z nich se od Trumpa nějakým způsobem distancuje. Jedni hlasují nebo veřejně vystupují proti jeho politice, především proti válce s Íránem a stavbě obřích datových center. Druzí volí opatrnější cestu: odmítají říct, zda by o prezidentovu podporu v kampani stáli, nebo se raději nepřijdou ukázat na akce, kde vystupuje.
Republikánský stratég Ron Bonjean připouští, že kandidáti se od prezidenta ve volbách v polovině funkčního období vzdalují běžně. Rozsah současného útěku je ale podle něj mimořádný. Kandidáti podle něj jen kopírují nálady svých voličů, a když ti už s Trumpem nejsou, musí dát rozchod najevo i oni.
Fotka, která musela zmizet
Nejmarkantněji je útěk vidět na internetu. Nejméně tucet republikánů odstranilo ze svých webů Trumpovo jméno, fotografie nebo zmínky o jeho podpoře. Floridský kandidát Mike Beltran, který se utká s demokratickou kongresmankou Kathy Castorovou, se ještě v srpnu na webu chlubil společnou fotkou s prezidentem. S blížícími se volbami snímek zmizel a dnes na jeho stránkách o Trumpovi nenajdete ani zmínku.
Otevřeně se s prezidentem rozcházejí i někdejší věrní stoupenci hnutí MAGA. Floridská kongresmanka Maria Elvira Salazarová a kandidát do Senátu za Michigan Mike Rogers kritizují válku s Íránem nebo tvrdou imigrační politiku, protože jim jinak hrozí, že na ni doplatí u voličů.
Kritizovat, ale na mítink přijít
Jiní zkoušejí opatrnou ekvilibristiku, aby si prezidentův hněv nevysloužili. Nebraský senátor Pete Ricketts, kterého v tradičně rudém státě nečekaně ohrožuje nezávislý vyzyvatel Dan Osborn, nesouhlasí s Trumpovým plánem rozšířit dovoz hovězího. Jinak ho ale dál podporuje a v pondělí s ním vystoupil na mítinku v Nebrasce, tedy na tom samém, kde prezident prohlásil zničení Los Angeles a San Diega za malou cenu za válku. Podobných kandidátů, kteří Trumpa kritizují v jediné věci a jinak drží linii, napočítal Reuters jedenáct.
Výhled pro republikány je přitom ponurý. Sněmovnu s nejtěsnější většinou podle všeho ztratí a demokratům k ovládnutí Senátu stačí získat čtyři křesla. Kvůli nespokojenosti s Trumpovým druhým mandátem se bojuje i v tradičně republikánských státech.
Bílý dům přesto tvrdí, že je všechno v pořádku. Mluvčí Davis Ingle označil Trumpa za nezpochybnitelného lídra strany, jejího nejlepšího hlasatele a nepřekonatelného motivátora.
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Náhledové foto: Flickr – r. nial bradshaw
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