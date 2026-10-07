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Raději bez Trumpa: Republikáni mažou prezidenta ze svých webů a vyhýbají se jeho mítinkům

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Dennívýzva
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Donald Trump svým voličům v Alabamě radil, ať si představí, že na kandidátce stojí on. Vlastní republikánští kandidáti ale chtějí pravý opak. Podle analýzy agentury Reuters se dvě třetiny z nich v nejvyrovnanějších soubojích snaží od prezidenta držet co nejdál, a někteří ho dokonce potichu mažou ze svých volebních webů.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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