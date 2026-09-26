Rada se diví omlouvání hráčů na srazu Denii: Vypadá zvláštně, když přijedou a sedm jich vypadne

Pondělí, které mělo být oslavou
Když Santi Denia v pondělí 21. září poprvé vstoupil do šatny české reprezentace jako hlavní trenér, čekala ho jiná realita, než jakou si plánoval. Místo úvodního taktického školení před čtyřzápasovým blokem Ligy národů začal obvolávat náhradníky. David Zima, Denis Višinský, Tomáš Vlček, Tomáš Chorý, Lukáš Provod, David Jurásek, šest jmen vypadlo z nominace ještě před prvním tréninkem nebo bezprostředně po něm. O dva dny později přibyl sedmý: Matěj Ryneš. Sedm hráčů pryč, sedm náhradníků narychlo povolaných. A k tomu veřejná debata, která přerostla z obvyklého „kdo chybí“ do otázky, jestli vůbec funguje komunikace mezi kluby a reprezentací.
Časová osa rozpadající se nominace
Prvních šest změn přišlo v rychlém sledu. Zima a Višinský vypadli jako první, za ně dorazili Ondřej Kričfaluši z belgického Unionu Saint-Gilloise a Martin Šubert. Vzápětí se přidali Vlček, Chorý, Provod a Jurásek. Na jejich místa naskočili Martin Vitík, Václav Sejk, Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Pak ve středu 23. září odpadl i Ryneš, jediný zbývající levý bek v kádru. Nahradil ho Ondřej Zmrzlý.
Připravenost náhradníků je nerovnoměrná. Kričfaluši hraje pravidelně v belgické lize, Zmrzlý je po Rynešově výpadku jediný přirozený levý obránce v celém výběru. Sejk zůstává jedinou čistou hrotovou alternativou po Chorého absenci. Vitík naopak podle ČT sport v nové sezoně za Boloňu zatím neodehrál ani minutu.
Dvě verze jednoho příběhu
Bývalý reprezentační trenér Petr Rada v rozhovoru pro iDNES neobviňuje hráče z bojkotu. Mluví o procesu. Šest omluvenek „je hodně,“ říká a připomíná, že za jeho éry u národního týmu obvolávali hráče i klubová vedení, aby měli čerstvé informace o zdravotním stavu ještě před zveřejněním nominace. Podle něj to vypadá, jako by tahle komunikace tentokrát selhala.
Jenže Slavia Praha vidí věc jinak. V otevřeném dopise šéf klubu Jaroslav Tvrdík detailně popsal, že reprezentace byla o Zimovi i Provodovi informována předem. U Vlčka, Juráska a Chorého podle Slavie rozhodli až lékaři národního týmu po příjezdu hráčů na sraz. Klub výslovně odmítá tezi o blokování reprezentace.
Existují tedy dvě veřejné verze: dojem komunikačního selhání, jak ho popisuje Rada, a tvrzení klubu, že informace předány byly. Pravda leží někde v mezeře mezi nimi, a právě ta mezera je pro Deniu problém.
Straka přitvrzuje, Denia tlumí
Ostřejší tón přinesl František Straka. Bývalý trenér připustil, že pokud by za absencemi nestála zranění, šlo by o ostudu. Mluvil o respektu k národnímu dresu a naznačil, že nový trenér si zaslouží víc podpory.
Denia sám veřejně neeskaluje. V rozhovoru pro španělský deník Marca přiznal, že ze španělské mentality je pro něj těžké chápat, když hráči končí nebo nechtějí pokračovat u národního týmu, ve Španělsku je trend opačný. Zároveň ale zdůraznil sílu kolektivu nad individualitami a soustředění na první zápas s Chorvatskem. Praktickou komunikaci na srazu převzal i asistent Radek Bejbl, který pro iROZHLAS potvrdil, že podobné situace nastávají, ale současný počet je mimořádně vysoký.
Co to znamená pro Chorvatsko
Denia nepřišel do standardního dvouzápasového okna. Liga národů 2026/27 začíná mimořádně dlouhým blokem čtyř utkání během jednoho srazu, což zvyšuje citlivost na každou absenci. A soupeř v prvním zápase není náhodný: Česko proti Chorvatsku historicky nevyhrálo, podle oficiálního přehledu FAČR z roku 2021 měl národní tým po třech vzájemných duelech nula výher.
Pravděpodobná sestava se po sedmi změnách překreslila zásadně. Původní odhady počítaly s přechodem na čtyřobráncový systém a osou Kovář – Coufal – Chaloupek – Krejčí/Hranáč – Ryneš. Po Rynešově výpadku je Zmrzlý jedinou volbou na levý kraj obrany. Větší šanci dostávají Sláma, Kričfaluši, Sejk i Vašulín, hráči, kteří by v plném kádru na lavičku možná ani neusedli. Proti Chorvatsku spíš poroste význam defenzivní disciplíny než otevřeného fotbalu.
Víc než smůla
Sedm výpadků na prvním srazu nového trenéra není jen sportovní hendikep. Je to okamžitý test procesů, které česká reprezentace potřebuje: tok zdravotních informací mezi kluby a svazem, důvěra hráčů k novému realizačnímu týmu, schopnost improvizace pod tlakem. Denia místo nastavování pravidel řešil krizový management kádru. A právě to, jak rychle se z provizoria dokáže přepnout zpět do režimu, který si představoval, rozhodne o jeho prvním dojmu víc než výsledek v Záhřebu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle