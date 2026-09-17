„Ráda dělám služku, manželovi přinesu i ponožky." Žena Pohlreicha žije v ústraní, porazila rakovinu a chová koně u Prahy

Když se řekne Pohlreich, většina Čechů vidí rozzuřeného kuchaře, který v televizi převrací talíře a křičí na personál. Málokdo si vybaví ženu, která dvacet kilometrů od Prahy vstává za svítání, kontroluje pastviny a vede semináře pro lidi, kteří hledají klid u koní. Zdeňka Pohlreichová přitom není žádná tichá stínová postava. Vybudovala si vlastní svět, s vlastní adresou, vlastním webem a vlastní filozofií života, která se zásadně proměnila v roce 2014, kdy jí lékaři našli rakovinu prsu.
Ranč v Líšnici: čtrnáct koní a žádný turistický kolotoč
Barefoot Ranch stojí na adrese Líšnice 20 v okrese Praha-západ, zhruba pětadvacet minut jízdy z centra hlavního města. Zdeňka ho podle vlastního webu vybudovala v roce 2012 na několika hektarech pastvin. Tehdy tam stálo deset koní, dnes jich je čtrnáct.
Nejde o jízdárnu pro víkendové turisty. Provoz běží nepřetržitě, koně nejsou přetěžovaní masovým provozem a Pohlreichová opakovaně zdůrazňuje, že zvířata tu nejsou atrakce. Nabízí semináře, setkání u koní i individuální konzultace, aktuálně na webu běží rezervace programů pro rok 2026. Ceny se pohybují od 3 600 korun za „Setkání u koní“ po 6 000 korun za celodenní satsang. Předchozí zkušenost s koňmi není podmínkou.
Zdeněk Pohlreich sám v rozhovoru pro iDNES označil koňský svět za doménu své ženy a přiznal obdiv k tomu, že celý provoz drží „v relativně normálním finančním zdraví“. Koně jsou její parketa, kuchyně jeho.
Rok 2014: nádor, který změnil všechno
Dva roky po založení ranče přišla diagnóza: rakovina prsu. Velký nádor, odstranění prsu, zhruba rok léčby. Zdeňka v rozhovoru pro Lifee popsala, že zpočátku chtěla jít alternativní cestou. Teprve když manžel vyslechl lékařku a pochopil vážnost situace, přijala klasickou léčbu: operaci, chemoterapii, ozařování.
Nemoc zasáhla celou rodinu. Podle Zdeňčiných pozdějších vyjádření ji nejhůř nesl on sám a nejmladší syn. Šéfkuchař udržoval každodenní rytmus domácnosti a tlačil na to, aby léčba pokračovala.
Samotná Zdeňka dnes o rakovině nemluví jako o tragédii, ale jako o restartu. Před nemocí se popisovala jako materialistka a perfekcionistka, která „se nesnášela“. Po ní v rozhovoru pro Český rozhlas řekla větu, která shrnuje celý posun: „Nejkrásnější vztah mám sama se sebou.“ Z bývalé softbalové reprezentantky a pražské učitelky se stala žena, která staví život kolem koní, ticha a práce se sebou.
Služka, nebo partnerka s vlastním světem?
Výrok o „službě“ manželovi a přinášení ponožek zní provokativně. V ověřených rozhovorech, které neunikly pozornosti naší Redakce VIPŽivot, ale Pohlreichová mluví jinak, o důvěře, respektu a dobrovolně přijaté péči. Sama přiznává, že slavného kuchaře doma vlastně moc nemá, protože většinou vaří pro někoho jiného. Jejich soužití funguje spíš jako dvě paralelní domény: on v restauracích a před kamerami, ona na ranči mezi koňmi.
Zajímavé je, že podle sekundárních zdrojů si soukromí paradoxně víc střeží on než ona. Zdeňka vystupuje v rozhovorech, má vlastní web, vede veřejné semináře. Její „ústraní“ není izolace, je to vědomá volba jiného rytmu, jiného publika, jiného světa.
Jak se vlastně dali dohromady
Jejich příběh má filmový oblouk. Poprvé se potkali v Austrálii, ale nevyšlo to. Po návratu do Česka ji sice kontaktoval, jenže ona už měla jiný vztah. Znovu ho uviděla až o roky později, u sestry v televizi, jak v prvních dílech Ano, šéfe! rozebírá bramborovou kaši. Sestra mu napsala. A tentokrát to vyšlo.
Dnes spolu žijí model, který zvenčí vypadá neobvykle, ale zevnitř zjevně drží. Ona vstává ke koním, on odjíždí do kuchyně. Potkávají se někde mezi tím, a podle všeho jim to stačí.
Čtrnáct koní na pár hektarech u Prahy, vyléčená rakovina a manžel, kterého doma skoro nevidí. Zdeňka Pohlreichová si z toho všeho poskládala život, který jí dává smysl. A ponožky? Možná je opravdu nosí. Ale rozhodně ne proto, že by musela.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová