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Rachot stovek obřích zvonců. Město u hranic ožilo prastarou tradicí vypouštění vlka

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Dennívýzva
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Ohlušující rachot stovek obřích plechových zvonců a práskání bičů. Tak vypadá slavný pastevecký zvyk zvaný „Wolfauslassen“, tedy vypouštění vlka. Každoročně se koná za obrovské účasti diváků večer 11. listopadu, na svatého Martina, v bavorském Bodenmaisu nedaleko Železné Rudy. A město se třáslo!
Rachot stovek obřích zvonců. Město u hranic ožilo prastarou tradicí vypouštění vlka

Rachot stovek obřích zvonců. Město u hranic ožilo prastarou tradicí vypouštění vlka

Zdroj: bodenmais.de
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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