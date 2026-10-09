Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Věštírna v Delfách, kde sídlila i mocná Pýthie, byla považována za centrum kultury, obchodu i politiky. Co stálo za úspěchem tohoto místa a odkud pocházely věštby, které zde byly vyřčeny?
Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě

Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím
César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím
9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily
9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily

Věštci dějiny ovlivňují už celá tisíciletí. Žádný z nich ale nedosáhl takové proslulosti jako Nostradamus,...

4 možné teorie vzniku života na naší planetě
4 možné teorie vzniku života na naší planetě

Na počátku všeho byl Velký třesk! Náš svět tak, jako ho známe, vytvořil Bůh! Možná budete překvapeni, že...

Spláchly celá města, ale hlavně životy. Povodně nás provází od počátků světa
Spláchly celá města, ale hlavně životy. Povodně nás provází od počátků světa

Voda, jedna ze základních podmínek života, dokáže také masově zabíjet. Co se týče ztrát na životech a...

Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální
Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

Pojďme se společně podívat, jak vznikl rasismus, proč byl dlouho považován za normu a v neposlední řadě na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.