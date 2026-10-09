Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě

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Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Věštírna v Delfách, kde sídlila i mocná Pýthie, byla považována za centrum kultury, obchodu i politiky. Co stálo za úspěchem tohoto místa a odkud pocházely věštby, které zde byly vyřčeny?
Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světěZdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 09.10.2026 13:30
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