Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Pytel do odpadkového koše vkládá téměř každý stejným způsobem. Právě při této rutině však vzniká zásadní chyba

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak se ukazuje, prakticky všechny hospodyně – či hospodáři – dávají do koše odpadkový pytel špatně. Není se ovšem moc čemu divit, protože etikety žádný návod nenabízí.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Kupované tablety do myčky lze nahradit levnou domácí směsí. Nádobí umyje s podobným výsledkem za pouhý zlomek ceny
Kupované tablety do myčky lze nahradit levnou domácí směsí. Nádobí umyje s podobným výsledkem za pouhý zlomek ceny
Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoduchá
Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoduchá

Pokud se vám někdy stalo, že jste zapomněli otvírák na konzervy a nepodařilo se vám plechovku otevřít...

I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistoty
I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistoty

Digestoř není jen praktickým pomocníkem a odsavačem pachů, ale i estetickým prvkem kuchyně. A když je...

Hnědnoucí konce listů jsou voláním rostliny o pomoc. Včasný zásah může být poslední možností, jak ji zachránit
Hnědnoucí konce listů jsou voláním rostliny o pomoc. Včasný zásah může být poslední možností, jak ji zachránit

Suché špičky listů na vašich pokojových rostlinách značí, že rostlině něco chybí. Rozpoznejte tento deficit...

Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu
Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu

Zachránit orchideje je možné, i když zbývá už jen jeden zdravý list. Zdánlivě beznadějná situace se může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.