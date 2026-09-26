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Pyšný Andrej Babiš se pochlubil synem Frederikem: Fanynky ho u nové fotky zahrnuly komplimenty

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Andrej Babiš v posledních týdnech pouští rodinu do veřejného prostoru o něco víc, než bývalo zvykem. Po dceři Vivien teď zaujal také jeho mladší syn Frederik, kterého vzal na slavnostní recepci ke státnímu svátku Saúdské Arábie.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: Nextfoto, Andrej Babiš na premiéře muzikálu Kvítek mandragory
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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