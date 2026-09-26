Pyšný Andrej Babiš se pochlubil synem Frederikem: Fanynky ho u nové fotky zahrnuly komplimenty

Andrej Babiš v posledních týdnech pouští rodinu do veřejného prostoru o něco víc, než bývalo zvykem. Po dceři Vivien teď zaujal také jeho mladší syn Frederik, kterého vzal na slavnostní recepci ke státnímu svátku Saúdské Arábie.
Andrej Babiš tentokrát vyrazil na slavnostní recepci s nečekaným doprovodem. Po jeho boku se objevil dvaadvacetiletý syn Frederik, který se jinak veřejné pozornosti spíše vyhýbá. Několik fotografií ze společenského večera proto okamžitě přitáhlo pozornost. Mladý muž v elegantním obleku na nich působí upraveně a sebevědomě. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali nejen na samotné fotografie, ale také na to, jakou cestu má Frederik za sebou a kam nyní směřuje.
Na recepci ladili, každý po svém
Babiš vzal syna na recepci pořádanou u příležitosti státního svátku Království Saúdské Arábie, který připadá na 23. září. Společenský večer se nesl v noblesním duchu a mezi hosty byli lidé z politiky, diplomacie i dalších oblastí. Pro Frederika šlo zároveň o jednu z mála příležitostí, kdy se po boku otce objevil před objektivy v tak formálním prostředí. Na fotografiích, jež Babiš sdílela na Instagramu, působí klidně a sebejistě.
Andrej Babiš zvolil na recepci klasiku: tmavě modrý oblek, bílou košili a decentní kravatu. Frederik šel ve stopách svého otce, jen si formální dress code upravil trochu po svém. Vzal si rovněž tmavý oblek a bílou košili, kravatu ale vynechal. Vedle sebe tak oba působí sladěně, přesto je na první pohled vidět rozdíl mezi tradičnějším stylem otce a uvolněnějším vzhledem jeho syna.
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Pozornost ale pochopitelně přitáhl především Frederik a komentáře pod Babišovým příspěvkem se rychle zaplnily pochvalami. „Skvělá, reprezentativní dvojka. Pyšný otec a nadějný syn,“ napsala jedna ze sledujících. Jiná komentující zase konstatovala: „Pan premiér je super a syn je moc pěkný.“ Objevily se také poznámky o výrazné podobě otce a syna. „Syn fešák. A podobný hodně na otce,“ všimla si jedna z komentujících.
Od prestižní školy ve Skotsku míří do Cambridge
Frederik přitom není jen synem známého politika. V létě završil čtyřleté bakalářské studium Business Administration and Management na skotské University of St Andrews, kde podle svého veřejného profesního profilu získal First Class Honours. Na stejné univerzitě v minulosti studoval také například britský princ William. Frederik během studia absolvoval rovněž výměnný program na milánské Bocconi University a jeho studijní cesta tím nekončí. V akademickém roce 2026–2027 pokračuje na University of Cambridge v magisterském programu Finance. Sám Andrej Babiš v září potvrdil, že je na syna pyšný a že koncem září znovu odjede do školy.
Frederik se věnuje také sportu. V minulosti hrál tenis a fotbal a věnuje se thajskému boxu. Kromě angličtiny také dobře ovládá francouzštinu, stejně jako jeho otec. Andrej Babiš přitom v posledních týdnech ukázal na společenských akcích už obě své mladší děti. Koncem srpna dorazil s dcerou Vivien na slavnostní recepci u příležitosti 81. výročí státnosti Vietnamu v Praze. Akce se uskutečnila 28. srpna a zúčastnili se jí mimo jiné představitelé českého státu, diplomaté a zástupci vietnamské komunity. Frederik tak tentokrát vystřídal sestru a po boku svého otce se objevil na další výrazné společenské události.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Pyšný Andrej Babiš se pochlubil synem Frederikem: Fanynky ho zahrnuly komplimenty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.