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Pýcha amerických loděnic praskala vejpůl. Konstruktéři lodí Liberty podcenili jeden zásadní detail

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Svařování zrychlilo stavbu lodí natolik, že se stihly nahrazovat ztráty. Přineslo ale poruchu, kterou nikdo nečekal, a její řešení změnilo strojírenství.
Nákladní loď typu Liberty

Nákladní loď typu Liberty

Zdroj: Jay Galvin/Wikimedia, CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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