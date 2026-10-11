Putinovy levné nálety se mají prodražit. Berlín zaplatí desítky tisíc interceptorů STRILA vyráběných přímo na Ukrajině

Na společné tiskové konferenci s Merzem 4. října 2026 vyčíslil Volodymyr Zelenskyj, jak silný ruský tlak Ukrajina zažívá: za jediný týden devět set proudových Šáhidů. Kancléř přijel navzdory výslovným hrozbám z Moskvy a během jeho cesty proběhl další dronový útok. Interceptory, které balíček zaplatí, bude stavět Quantum WIY Industries, společný podnik německé firmy Quantum Systems a ukrajinského výrobce WIY Drones.
Pístové Šáhidy Ukrajina zachytávala až z 93 procent. Rusko proto zrychlilo
Starší pístové Šáhidy ukrajinská obrana podle vlastních údajů zachytává s účinností zhruba 80 až 93 procent. Z deseti vyslaných strojů tak obranou projdou nejvýš dva. Číslo uvádí ukrajinská strana sama o sobě, váhu mu ale dává ruský přechod na rychlejší proudovou verzi Geran-3.
Proudové Gerany doletí od běloruské hranice do Kyjeva přibližně za 35 minut, tedy zhruba čtyřikrát rychleji než jejich pístoví předchůdci. Obraně tím zbývá čtvrtina času na odhalení a reakci. V některých útočných vlnách už tvoří až dvě třetiny všech nasazených strojů.
Dron, který si cíl převezme z pozemního radaru
STRILA není prototyp, systém už slouží v operačním nasazení na Ukrajině. Podle produktové brožury Quantum Systems dosahuje rychlosti 415 km/h a cíl ničí přímým nárazem. K hledání cíle má denní a termální kameru.
Ukrajinské ministerstvo obrany v březnu 2026 představilo vlastní interceptor JEDI Shahed Hunter s rychlostí přes 350 km/h. STRILA je tedy rychlejší, rozdíl ale činí méně než 65 km/h. U dosahu vychází srovnání obráceně: JEDI chrání vzdušný prostor v okruhu 40 km, STRILA má taktický rádius 17 km. Oba údaje pocházejí z různých zdrojů a nemusí být měřené stejně, srovnávat je proto lze jen orientačně.
Hlavní konstrukční výhodou STRILA je radarové navádění. Dron automaticky přijímá data o poloze a kurzu cíle z pozemních radarů, takže ho operátor nemusí řídit ručně. Celý systém běží na softwarové platformě MOSAIC UXS, která spojuje drony, senzory a zbraně do jednoho obrazu situace, jaký velitel vidí v reálném čase. Umělá inteligence pomáhá plánovat a řídit roje, o zásahu rozhoduje člověk.
Od březnové objednávky na 15 000 kusů k továrně na desítky tisíc
Směr byl daný už v dubnu 2026 na německo-ukrajinských vládních konzultacích. Zelenskyj tam mluvil o chystaném dronovém obchodu jako o možná největším svého druhu v Evropě a Merz označil Německo za nejdůležitějšího bilaterálního partnera Ukrajiny. Společný podnik Quantum WIY Industries vznikl 14. dubna 2026 a navázal na březnový kontrakt na 15 000 interceptorů pro ukrajinskou Národní gardu. Říjnové peníze tuto linku rozšiřují z tisíců na desítky tisíc kusů.
Výroba přímo na Ukrajině zkracuje cestu mezi frontou a továrnou. Když Rusko nasadí novou variantu dronu, může závod upravit software nebo konstrukci interceptoru v řádu týdnů. Kapacita navíc zůstane v zemi i po skončení kontraktu, takže Berlín platí za průmysl, který vydrží déle než jednotlivé objednávky.
V oznámení chybí přesné číslo. Označení „desítky tisíc“ pokrývá dvacet tisíc kusů stejně jako devadesát tisíc a nikde se neuvádí, kolik z 1,3 miliardy eur na interceptory připadne ani do kdy mají být hotové.
Co zatím chybí, aby se k programu STRILA přidaly české firmy
Česká vláda dává protidronové obraně najevo vysokou prioritu. Ministr zahraničí Petr Macinka ji po lednové návštěvě Kyjeva označil za bezpečnostní prioritu vlády a premiér Andrej Babiš v červenci 2026 prosazoval společný evropský projekt protivzdušné obrany. V červnu jednal český ministr obrany v Berlíně o obranně-průmyslové spolupráci a Německo přispělo 300 miliony eur do české muniční iniciativy.
České technologické firmy se s německým dronovým sektorem propojovaly v březnu 2026 na akci v Düsseldorfu. Prostor by pro ně byl hlavně v subdodávkách komponentů, senzorů a komunikačních systémů nebo v integraci. Přímé zapojení Prahy do financování programu STRILA veřejně oznámeno nebylo.
Patriot proti Šáhidovi je pro Ukrajinu prohraný obchod
Ruské zimní útoky na energetiku se opírají o jednoduchou aritmetiku. Šáhid stojí zlomek ceny rakety Patriot, kterou ho Ukrajina sestřelí. Kreml tak může posílat stovky dronů týdně a ukrajinské zásoby drahých střel přitom ubývají. Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse skončilo loni v zimě po úderech na energetickou síť v nemocnici asi 1 500 Ukrajinců s omrzlinami a podchlazením.
STRILA je levnější než Patriot, vyrábí se ve velkém a přímo na místě. Převezme drony, proti kterým se dosud nasazovaly drahé střely, a uvolní Patrioty pro balistické a řízené střely, na které interceptor nestačí. Kalkulace levných náletů se tím pro Rusko zhoršuje. Cenu jednoho kusu nikdo nezveřejnil, takže o kolik se poměr změní, zatím spočítat nejde.
Rusko má k dispozici další kroky: zvýšit podíl proudových Geranů, zahltit obranu množstvím strojů nebo kombinovat drony s balistickými střelami. Ukrajina proto buduje vícevrstvou protivzdušnou obranu, ve které interceptory tvoří jednu z vrstev. Zda se výrobu podaří rozjet dost rychle, ukáže zima 2026/2027.