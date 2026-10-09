Putinovy bombardéry mizí rychleji, než ukazovaly západní odhady. Bojeschopných Tu-95MS zbývá necelá čtyřicítka

Rozvědka HUR předala svá čísla koncem srpna 2026 ukrajinskému serveru UNIAN. Podle nich má Rusko v evidenci 47 bombardérů Tu-95MS, ale bojeschopných je z nich jen 38. Tenhle typ přitom plní pro Kreml dvě úlohy najednou. Je součástí jaderné triády vedle mezikontinentálních raket a ponorek a zároveň odpaluje proti Ukrajině střely s plochou dráhou letu. Každý stroj, který nevzlétne, tak chybí v jaderném odstrašení i ve válce.
Devět Tu-95MS, které Rusko vede v evidenci, k boji nevzlétne
U druhého těžkého typu, Tu-160, vychází rozvědce poměr 13 bojeschopných z 15 evidovaných. Dohromady tedy Rusko podle HUR mohlo nasadit zhruba 51 těžkých strategických bombardérů.
Západní odhady vycházely vyšší, protože bojeschopnost neřešily. Federace amerických vědců (FAS) ještě v květnu 2025 počítala s 52 stroji Tu-95MS ve službě a sama připojila upozornění na značnou nejistotu. Kongresová výzkumná služba v dubnové aktualizaci z roku 2026 odhadovala pro celou ruskou triádu přibližně 58 strategických bombardérů. Údaje HUR jsou tedy podrobnější než západní čísla. Pocházejí ale od rozvědky jedné z válčících stran a nezávislé potvrzení k nim zatím chybí.
Rozdíl mezi evidencí a bojeschopností se podle rozboru vysvětluje chronickým nedostatkem náhradních dílů, přetíženými opravnami a stářím draků, z nichž mnohé pocházejí ještě ze sovětské éry. Nové Tu-95MS nevznikají, protože výroba skončila už dávno. Rusko zvládá jen generální opravy a přestavbu starších kusů na modernizovanou verzi Tu-95MSM, a to v omezeném tempu.
Dron doletěl 800 kilometrů, o měsíc později spadl další bombardér
Dne 28. srpna 2026 zasáhla ukrajinská Služba bezpečnosti (SBU) dronem další Tu-95MS přímo na letišti Engels-2. Základna leží přibližně 800 kilometrů od ukrajinských hranic. Útok podle komuniké SBU provedla jednotka Alpha s dronem MICH 2000, který má dolet až 2 000 kilometrů a unese 25 až 60 kilogramů. Šlo už o druhý zásah strategického bombardéru na stejné základně za jediné léto, ten předchozí proběhl 17. července.
Dne 29. září 2026 se pak Tu-95MS zřítil krátce po vzletu ze základny Ukrainka na ruském Dálném východě. Podle záznamu Bureau of Aircraft Accidents Archives bylo na palubě sedm členů posádky a šest z nich zahynulo. Předběžná verze mluví o selhání motorů a některé zprávy uvádějí, že vypověděly tři ze čtyř turbovrtulových pohonných jednotek NK-12MP. Pokud se tahle verze potvrdí, přišlo Rusko o stroj i šest letců bez jakéhokoli ukrajinského přičinění. Konečná zpráva zatím nevyšla.
Ukrajinští analytici po obou událostech počítají s 36 až 37 bojeschopnými Tu-95MS, tedy s necelou čtyřicítkou. Spolu s Tu-160 tak Rusku zbývá odhadem 49 až 50 těžkých strategických bombardérů schopných splnit úkol.
Kolik střel Ch-101 unese třináct Tu-160 proti celé flotile Tu-95MS
Bojeschopných Tu-95MS je téměř třikrát víc než Tu-160, a proto na nich ruské dálkové letectvo stojí. Tu-160 je přitom silnější stroj. Podle HUR unese až 12 střel Ch-101, kdežto Tu-95MS jen čtyři. Při plném nasazení by tedy 13 bojeschopných Tu-160 neslo 156 střel, zatímco 36 až 37 Tu-95MS dohromady jen 144 až 148. Třináct moderních strojů tak na papíře vynese víc než celá početnější flotila. Na to, aby nesly hlavní tíhu úderů na Ukrajinu a zároveň držely jadernou pohotovost, je jich ale příliš málo.
Ukrajinský server Defense Express upozornil, že otevřené technické zdroje přisuzují Tu-95MS vyšší nosnost, než se kterou HUR počítá. Omezení na čtyři Ch-101 podle něj naznačuje, že část flotily létá s menším nákladem. Příčinou může být opotřebení závěsníků, stav motorů nebo nedostatek samotných střel.
V takhle malé flotile má váhu každý jednotlivý stroj. Ztráta jednoho Tu-95MS dnes znamená úbytek zhruba 2,7 procenta bojeschopných kusů tohoto typu. Jeden Tu-160 představuje 7,7 procenta, tedy téměř osm procent stavu.
Nejhůř dopadly Tu-22M3: z 55 strojů je bojeschopných jen 9 až 10
K dálkovému letectvu patří i bombardéry Tu-22M3. Mezi těžké strategické bombardéry podle smluv typu New START nespadají, protože bez tankování nemají mezikontinentální dolet. Pro konvenční údery na Ukrajinu jsou ale stejně důležité. Military Balance 2025 jich eviduje přibližně 55, bojeschopných je podle Defense Express jen 9 až 10, tedy zhruba šestina. Od prosince 2022 do června 2026 analytici napočítali 24 zničených nebo poškozených Tu-22M3. K ztrátám došlo při zásazích na základnách Ďagilevo, Solcy, Oleňa a Bělaja a při několika haváriích v Irkutské oblasti. Výroba skončila v roce 1993, a co nejde opravit díly z jiných vyřazených strojů, Rusko definitivně odepisuje.
Všechny tři typy dohromady dávají v evidenci něco přes sto strojů. Bojeschopných je podle dostupných odhadů 58 až 60.
HUR uvádí, že Rusko schopnost leteckých raketových úderů zachovalo, ale bombardéry nasazuje méně intenzivně než v letech 2022 až 2024. Moskva podle rozvědky přesouvá důraz na balistické rakety, proti kterým má ukrajinská protivzdušná obrana menší možnosti. Na ruském jaderném odstrašení jako celku se úbytek bombardérů projevuje méně. Jeho těžiště leží na mezikontinentálních balistických raketách a raketách odpalovaných z ponorek a bombardéry tvoří nejmenší a nejzranitelnější větev triády.