Putin v Soči volal po míru a vzápětí pohrozil odvetou kvůli Kaliningradu. Jak bude vypadat, odmítl říct

Vladimir Putin vystoupil ve čtvrtek 2. října 2025 v Soči na plenárním zasedání Valdajského diskusního klubu, který se letos sešel podvaadvacáté. Projev a následná debata trvaly čtyři hodiny a běžely v nich dvě linky souběžně: ujištění, že Moskva stojí o urovnání, a varování adresované NATO kvůli Baltskému moři. Většinu argumentů Kreml použil už dřív. Nový byl hlavně důraz na ruskou exklávu Kaliningrad.
Šojgu i Gerasimov mají zatykač. Putin přesto popírá útoky na civilisty
Putinovo zdůvodnění invaze se drží osvědčené osnovy. NATO podle něj „přivedlo svou infrastrukturu až k našim dveřím“, Západ roky přehlížel dění v Donbasu a po roce 2014 podporoval protiruský kurz Kyjeva. Na Valdaji k tomu přidal slova o „genocidě a vyhlazování ruského lidu“ na území, které považuje za historicky ruské, dále o neonacismu na Ukrajině a o tom, že Západ udělal z Kyjeva nástroj namířený proti Moskvě. Tuhle linku Kreml skládá od anexe Krymu a opakuje ji minimálně od roku 2022.
Nejslabším místem projevu je Putinovo tvrzení, že ruské síly nikdy nezaútočily na civilní infrastrukturu jako první. Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova právě pro podezření z útoků na civilní objekty. Zpráva OSN o lidskoprávní situaci na Ukrajině za druhou polovinu roku 2025 navíc popisuje obnovené masivní vlny ruských úderů na energetickou a další civilní infrastrukturu.
Proč Putin nechtěl prozradit, čím odpoví na posilování NATO v Baltu
Nejostřejší pasáž se týkala Baltského moře. Putin reagoval na vstup Finska a Švédska do NATO, na zadržování lodí takzvané stínové flotily a na rostoucí přítomnost aliančních sil v regionu. Případný pokus ohrozit Kaliningrad by podle něj znamenal ruskou odpověď. Jak by vypadala, odmítl upřesnit s vysvětlením, že nechce dávat „munici“ těm, kdo chtějí o ruských hrozbách mluvit. Finsku a Švédsku vzkázal, že pokud se tamní nové zbraňové systémy stanou hrozbou pro Rusko, Moskva rozmístí vlastní.
V dostupném přepisu projevu konkrétní seznam kroků chybí. Ruské bezpečnostní uvažování přitom pracuje se širokou škálou odvetných prostředků, od konvenčních raketových a námořních systémů po jadernou doktrínu. Britský institut RUSI v analýze ze srpna 2025 řadí jadernou rétoriku Moskvy mezi nástroje odstrašení a eskalačního nátlaku. Podle téže analýzy nejde o automatický plán k okamžitému použití, a přesto ji nelze odbýt jako kulisu. Nejasná výhrůžka tak Kremlu nechává volné ruce a západní analytici ji berou vážně, aniž by z ní vyvozovali bezprostřední jaderný útok.
Putin na Valdaji reagoval na kroky, které už probíhaly. NATO oznámilo operaci Eastern Sentry na východním křídle už v září 2025 a zároveň zopakovalo, že bude bránit každý centimetr svého území.
Zelenskyj v OSN: na každé příměří odpovídá Moskva odmítnutím či zmatkem
Smířlivější část projevu mířila za hranice Ruska. Sál zaplnilo 140 účastníků ze 42 zemí a letošní ročník nesl název „Polycentrický svět: návod k použití“. Putin před nimi ocenil snahy o diplomatické řešení, připomněl summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a mluvil o hledání „cest k urovnání ukrajinské krize“. Vinu za to, že jednání zatím nikam nevedla, připsal Evropě a ukrajinskému vedení.
Týden před Valdajem přitom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Radě bezpečnosti OSN prohlásil, že Moskva každý návrh příměří buď odmítne, nebo ho rozmělní zmatečnou taktikou. Koalice států podporujících Kyjev pak 24. října 2025 ve společném prohlášení konstatovala, že Putin příměří odmítl a Rusko stupňuje útoky na civilisty i infrastrukturu a opakovaně narušuje vzdušný prostor členských zemí NATO.
Nabídka jednání vyslovená v tomtéž projevu jako výhrůžka vojenskou odvetou má podobu ultimáta. Moskva chce vyjednávat z pozice síly a další eskalaci drží v záloze jako páku.
Pro Prahu by baltská eskalace znamenala povinnost podle článku 5
Kaliningrad leží od českých hranic stovky kilometrů daleko, česká obrana ale stojí na kolektivní obraně NATO. Ozbrojený útok na kteréhokoli spojence spouští podle článku 5 alianční proceduru, která se týká i Česka. Incident v Baltu by se proto netýkal jen Ruska a pobaltských států. Zkoušel by soudržnost celého NATO, a Putinova zmínka o Kaliningradu tak dopadá i na Berlín, Paříž a Washington, nejen na sousední Litvu a Polsko.
Dokumenty českého ministerstva obrany připomínají, že kolektivní obrana zdaleka nekončí u právní klauzule. Tvoří ji soustava cvičení, sil a připravenosti, kterou Česko jako člen NATO udržuje.