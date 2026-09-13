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Putin tady, Putin tam. Finská zkušenost s Ruskem je varováním i pro střední Evropu

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ROZHOVOR. Válka na Ukrajině je ve Finsku, jež má s ruskou agresí své historické zkušenosti, pravidelným tématem debat. „Škála výroků je široká. Od toho, jak Rusko mele z posledního, po to, jak je nebezpečné a že vydrží mnohem déle,“ komentuje to oceňovaná slovenská spisovatelka Alexandra Salmela, která studovala v Praze a nyní žije právě ve
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Zdroj: Alexandra Salmela při besedě v Nitře. Foto: archiv autora, se souhlasem Bohumila Petrika
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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