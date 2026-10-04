Putin se na Valdaji ohání sovětským granátem. Ukrajina mu přitom vyřadila zhruba třetinu Černomořské flotily

Na 23. ročníku Valdajského klubu pronesl Vladimir Putin větu „Poluči, fašist, granatu ot sovetskogo soldata“, česky zhruba „Na, fašisto, granát od sovětského vojáka“. Nebyl to nahodilý výkřik. Jde o ustálené ruské úsloví z doby druhé světové války, kterým se v hovorové řeči říká „dostal jsi, co sis zasloužil“. Putin ho použil hned poté, co prohlásil, že Kyjev napadá ruské tankery a lodě s „mírovými náklady“ a Moskva na to pouze odpovídá. Historicky nabitá věta přesouvá řeč od toho, co se na moři skutečně stalo, k morálnímu oprávnění odvety.
Od munice ke všem obchodním lodím: jak Kreml za podzim rozšířil terče
Putin na Valdaji tvrdil, že Ukrajina během prvních deseti dnů své námořní kampaně poškodila asi 40 lodí a celkem jich zasáhla přes sto. Rusko podle něj začalo reagovat „zrcadlově“. Číslo přesahující stovku ale Moskva nikdy nepodložila veřejným seznamem lodí, takže zůstává Putinovým tvrzením a nezávisle ověřit ho nelze.
Už 2. září 2026 v Biškeku Putin připustil, že ukrajinské údery působí „citelné, ale ne kritické“ škody. Vyčíslil je na zhruba jedno procento ruského HDP, takže Kreml sám připojil k ukrajinské kampani konkrétní cenovku. O pět dní později, 7. září, kremelský mluvčí oznámil, že Rusko bude dál ničit lodě, které vezou munici pro ukrajinskou armádu.
Na Valdaji Putin cíl rozšířil. O vojenském nákladu už nemluvil a hovořil o útocích na civilní lodě obecně. Celou věc navíc zasadil do vyprávění o rozpadu západní hegemonie a hledání nového světového řádu.
Kdo první vystřelil na obchodní loď, zachytila agentura Reuters v únoru 2022
Den po začátku plnohodnotné invaze, 25. února 2022, popsala agentura Reuters, jak ruské válečné lodě u Oděsy ostřelovaly moldavský chemický tanker a panamskou nákladní loď. Podle britské vojenské doktríny začala ruská námořní blokáda ukrajinských přístavů ještě o týden dřív, tedy před samotnou invazí.
První doložený ukrajinský úder na ruský obchodní cíl přišel 5. srpna 2023, kdy námořní dron zasáhl ruský palivový tanker u Krymského mostu. Od ostřelování lodí u Oděsy uplynul zhruba rok a půl. Ve stejném měsíci ruská válečná loď vypálila varovné výstřely a zastavila nákladní loď v jihozápadní části Černého moře. V květnu 2026 pak ruské drony napadly tři zahraniční obchodní lodě v ukrajinském exportním koridoru.
Tvrzení, že Moskva jen odpovídá, tak stojí na chronologii obrácené o rok a půl.
Kolik válečných lodí Rusko v Černém moři prokazatelně ztratilo
Britská doktrinální publikace uvádí, že Ukrajina do dubna 2024 vyřadila přibližně třetinu ruské Černomořské flotily. Databáze Oryx, která započítává jen ztráty doložené fotografiemi nebo videem, eviduje 29 ruských námořních plavidel. Z nich 21 skončilo zničených a 8 poškozených. Skutečné ztráty tedy můžou být vyšší, protože co nikdo nenafotil, v přehledu chybí.
Nejviditelnější ránou bylo potopení křižníku Moskva v dubnu 2022. Větší praktický dopad mělo to, co následovalo: Rusko stáhlo většinu zbylých lodí a ponorek z Krymu do Novorossijsku. Ukrajina tím znovu otevřela cestu obilním lodím z Oděsy a připravila Rusko o kontrolu nad západní a střední částí moře. Dosáhla toho kombinací námořních dronů, protilodních střel a taktických novinek, přestože na začátku války skoro žádné válečné námořnictvo neměla. Putinův valdajský projev je proto obhajobou fronty, na které Moskva musela přesunout flotilu a přiznat ekonomickou škodu. Úsloví o granátu k ní přidává výraz z Velké vlastenecké války.
Válečná přirážka na barel ropy vyskočila víc než trojnásobně
Ukrajina 13. srpna 2026 nabídla přes prostředníka příměří, které by se týkalo civilních cílů v Černém moři. Moskva ho hned 14. srpna odmítla jako „polovičaté opatření“. Stát, který o sobě tvrdí, že jen oplácí, tak odmítl dohodu, podle níž by nemusel oplácet vůbec. Útoky na plavbu od té doby pokračují.
Rejdaři to vidí na nákladech. Podle S&P Global stála válečná přirážka na přepravu ropy z černomořských přístavů na konci roku 2025 asi 0,9 dolaru za barel, v září 2026 už 2,9 dolaru. Pojištění jednoho barelu se tedy prodražilo víc než trojnásobně. Reuters zaznamenala v Bosporu obchodní lodě s improvizovanou ochranou proti dronům, se svařovanými klecemi a sítěmi. Sazby za přepravu z Novorossijsku také rostou.
Evropy se spor týká přímo, protože podle Evropské komise putovalo ještě v červnu 2026 přes Černé moře přibližně 90 % ukrajinského vývozu obilí a olejnin. Když se tahle trasa omezí, musí víc zboží jet po železnici, silnicích a Dunaji. Vyšší náklady na dopravu se pak promítají do cen na jednotném trhu, Česko nevyjímaje. Světová banka pro rok 2026 počítala s tím, že světový index cen potravin i obilovin vzroste o dvě procenta.