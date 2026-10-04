Putin přihlížel, jak Rusko nacvičuje vpád do sousední země. Cvičení s více než 47 000 vojáky ukazuje na Kazachstán

Druhého října 2026 sledoval Vladimir Putin na polygonu Čebarkul v Čeljabinské oblasti, jak zhruba šest tisíc vojáků dokončuje závěrečnou fázi cvičení. Celé cvičení se rozkládalo na jedenácti cvičištích a v akvatoriu Kaspického moře. Kreml ho označil za rutinní prověrku bojeschopnosti. Hlášení, které Putinovi přednesl náměstek ministra obrany Junus-Bek Jevkurov, ale popisovalo operaci na „centrálněasijském strategickém směru“, která pokračovala „osvobozením obsazeného území“.
Kazašští vojáci cvičili na stejném polygonu, kde Putin sledoval nácvik vpádu
Jméno státu, na jehož území měla vzniknout „bezpečnostní zóna“, v ruských materiálech nepadlo. Scénář pracoval s anonymním „agresorem“. Mapa přesto nechává jedinou možnost. Čebarkul leží na jižním Uralu necelých dvě stě kilometrů od kazašské hranice a do cvičení byla zapojena Kaspická flotila, tedy síly z oblasti, kde Rusko s Kazachstánem sousedí. Žádná jiná středoasijská země nemá s Ruskem tak dlouhou pozemní hranici a k tomu společné kaspické pobřeží.
Nevyslovené jméno má pro Moskvu praktickou hodnotu. Může vyslat varování a přitom formálně neobvinit spojence. Kazachstán je členem Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) i Šanghajské organizace pro spolupráci.
Podle samotné ODKB se kazašští vojáci ve stejné době účastnili spojeneckého cvičení Vzaimodějstvije-2026, a to na témže polygonu Čebarkul. Kazašské jednotky tak cvičily po boku ruské armády na místě, kde vrcholil scénář s útokem na sousední stát.
Ze 128 000 vojáků v roce 2019 zbyla letos jen něco přes třetinu
Série Center se Střední Asií pracuje opakovaně. Center-2015 zapojilo zhruba 95 000 vojáků a nacvičovalo lokalizaci ozbrojeného konfliktu v tomto regionu. Center-2019 bylo ještě větší, s asi 128 000 vojáky a více než dvaceti tisíci kusy techniky. Jeho scénář měl dvě fáze: obranu a po ní plnohodnotný útok proti smyšlenému extremistickému státu.
Přechod do útoku tedy v ruských scénářích nový není. Nově zní cíl. Před sedmi lety šlo o fiktivní extremistický stát, letos o „bezpečnostní zónu“ na území souseda. V materiálech k předchozím ročníkům, které se podařilo dohledat, se tato formulace takto otevřeně neobjevuje. Toto srovnání má své meze, protože stojí jen na dostupných dokumentech.
Pokles na více než 47 000 vojáků, tedy na něco přes třetinu stavu z roku 2019, odpovídá tomu, jak válka na Ukrajině váže ruské síly. Podle hlášení, které zachytila agentura Interfax, mělo po skončení cvičení odjet 800 vojáků s bojovou zkušeností a zhruba 300 kusů techniky přímo k uskupením bojujícím na Ukrajině. Center-2026 tak fungovalo jako zastávka jednotek na cestě na frontu.
Pozvánky dostalo 55 zemí. Co jim Rusko na polygonu předvedlo
Osobní účast vrchního velitele udělala z cvičení politickou demonstraci. Putin svou přítomností na Čebarkulu dával najevo, že Rusko dokáže i za války na Ukrajině uspořádat strategické manévry na jiném směru a že středoasijský prostor považuje za svou doménu. Podle agentury AP Rusko na cvičení pozvalo delegace z 55 zemí, takže sdělení mělo i zahraniční adresáty.
Na polygonu se předváděla nejnovější technika. Ukázaly se tanky T-14 Armata a modernizované T-90M, stíhačky Su-57, robotické prostředky i protidronové systémy. Kaspická flotila mezitím vedla protivýsadkovou operaci s bezposádkovými čluny.
Kazašská armáda trénuje protivzdušnou obranu s pomocí umělé inteligence
Astana proti cvičení veřejně neprotestovala. Kazašské ministerstvo obrany označilo souběžné přesuny vojsk a techniky přes území země směrem do Ruska za plánované a rutinní. Zároveň vyzvalo veřejnost, aby nešířila neověřené informace. Oficiální tón se tak drží co nejdál od eskalace.
Vlastní armádu přitom Kazachstán posiluje. Prezident Tokajev už v červnu schválil přípravu strategického cvičení Batyl Tojtarys-2026. To má zlepšit koordinaci velitelských orgánů a zvýšit bojový potenciál vojsk v jednotném prostoru, který zahrnuje zemi, vzduch, moře i kyberprostor. Rozhodnutí padlo několik měsíců předtím, než Jevkurov 2. října hlásil Putinovi scénář Center-2026.
Součástí Batyl Tojtarys-2026 byla i epizoda Ašyk Aspan-2026, věnovaná protivzdušné obraně, elektronickému boji a prvkům umělé inteligence.