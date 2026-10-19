Putin ohlásil kotel u Velykého Burluku na 460 kilometrech čtverečních. Poblíž jeho středu fungují obchody i lékárna

Ještě 7. října 2026 psala agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany o bojích uvnitř „kruhu“ u obcí Mykolajivka, Varvarivka, Riznykove, Nefedivka a Lobanivka. Od chvíle, kdy Vladimir Putin na tiskové konferenci v Biškeku oznámil „dokončené obklíčení“ ukrajinských sil, přitom uplynulo přes pět týdnů. Prostor, který měl být podle Moskvy uzavřený už 1. září, musela ruská armáda podle vlastních zpráv ještě v říjnu dobírat vesnici po vesnici. Taková bilance odpovídá pomalému postupu v terénu, a ne zlikvidovanému kotli, jak ho Kreml prezentuje.
Kolik ukrajinských vojáků mělo podle ruských blogerů uvíznout v kotli
Celý příběh vychází z jediné věty. Putin v Biškeku mluvil o obklíčení na ploše 460 kilometrů čtverečních, které mělo zasáhnout 27 obcí severovýchodně od Velykého Burluku. Interfax výrok převzal a proruští vojenští blogeři ho během několika dní rozvinuli do vyprávění o „reznikovském kotli“, pojmenovaném podle obce Riznykove.
Podrobnosti dodal o šest dní později válečný korespondent Alexandr Koc na svém telegramovém kanálu. Uvnitř prstence mělo podle něj zůstat zhruba 1 700 ukrajinských vojáků. Šlo prý o šest praporů 22. a 159. brigády Ozbrojených sil Ukrajiny a k tomu o čtyři pohraniční komandatury. Konkrétní čísla jednotek budí dojem zpravodajské přesnosti, jejich jediným uvedeným zdrojem je ale telegramový kanál.
Z těchto údajů se na proruských kanálech rychle stal obraz tisíců obklíčených Ukrajinců, kteří měli buď složit zbraně, nebo se rozutéct do lesů.
Obec poblíž středu kotle má proud, vodu i otevřenou lékárnu
Ukrajinská strana reagovala 3. září. Podle Ukrajinské pravdy, která citovala facebookový příspěvek 16. armádního sboru Ozbrojených sil Ukrajiny, velení uvedlo, že jeho jednotky za posledních šest měsíců nepřišly v pásmu obrany o žádné pozice. Sbor zároveň zařadil ruské tvrzení k dřívějším zprávám o „kontrole Kupjansku“ a „osvobození Svjatohirsku“, které se také nikdy nepotvrdily.
Nejkonkrétnější protidůkaz přinesl server Kyiv Post. Jeho redakce ověřovala situaci v Prykolotném, obci poblíž středu prostoru, kde podle Putina měly být obklíčeny tisíce vojáků. Fungovala tam elektřina, voda, obchody, lékárna i mobilní signál. Podle Kyiv Post navíc mapy projektu DeepState nejméně dva měsíce neukazovaly žádnou změnu, která by tvrzení o obklíčení odpovídala. Vesnice s běžným zásobováním a nezměněná čára fronty jsou s tisíci uvězněných vojáků těžko slučitelné.
Americký Institut pro studium války (ISW), na který se odvolávaly servery Gwara Media a Informator, popsal situaci střízlivěji než obě strany. Ruské jednotky podle něj u Velykého Burluku prováděly infiltrační mise, důkaz o uzavřeném obklíčení však chybí.
Čtyři důkazy, bez kterých tvrzení o kotli neobstojí, Moskva nemá
Kotel takového rozsahu by po sobě nechal stopy, které se dají ověřit. Prvním by byl souvislý prstenec ruských pozic, geolokačně potvrzený a zakreslený na nezávislých mapách. Druhým satelitní snímky nebo materiál z otevřených zdrojů, který by dokládal ruskou kontrolu obcí uvnitř prostoru. Obklíčení tisíců vojáků by se dále muselo projevit velkým počtem zajatců, ukořistěnou technikou a záběry z „čištění“ území. Čtvrtou podmínkou je potvrzení od nezávislých analytických platforem. Žádná z těchto stop se zatím neobjevila.
Do debaty se občas zatahuje i projekt Oryx, který však pro tuto otázku nemá potřebná data. Eviduje výhradně ztráty techniky doložené fotografiemi nebo videem a kontrolu území nesleduje, takže kotel nemůže potvrdit ani vyvrátit.
Stejně nepodložená je věta o Ukrajincích, kteří se měli rozutéct do lesů. V otevřených zdrojích se nepodařilo dohledat primární materiál, který by hromadný útěk dokládal. Jde o proruský výklad, podle kterého se ukrajinská obrana rozpadla na malé skupiny, a tento výklad se šíří především po telegramových kanálech.
Železniční uzel a volby do Dumy dávají kampani jasný motiv
Velykyj Burluk leží v kupjanském rajónu a slouží jako dopravní a zásobovací uzel. Podle Encyklopedie současné Ukrajiny je tři kilometry od města železniční stanice Burluk se spojením na Kupjansk, Čuhujiv i Charkov. Gwara Media s odkazem na svůj zdroj v rozvědce uvedla, že ruský tlak v tomto směru může mířit na přerušení ukrajinské logistiky mezi prostorem průniku a severním křídlem kupjanské osy. Kdo ovládne takový uzel, může zkomplikovat zásobování celého sektoru.
Charkovská oblastní vojenská správa už v květnu 2026 potvrdila evakuace civilistů z velikoburluckého směru. Evakuace i infiltrace malých skupin dokládají skutečný ruský tlak, uzavřený kotel s tisíci obklíčenými vojáky z nich ale nevyplývá.
Načasování kampaně spojil 16. armádní sbor s ruskou domácí politikou: Kreml podle něj potřebuje „vítězné“ kulisy před volbami do Státní dumy. ISW hovoří o informačně-psychologické kampani, která má v Rusku i v zahraničí vyvolat dojem, že se ukrajinská obrana hroutí. Ještě 15. října 2026 institut uvedl, že ruské úspěchy v tomto sektoru zůstávají nepotvrzené a že Kreml vede cílenou dezinformační kampaň.