Pusťte si ve vlaku video bez sluchátek, zaplatíte 2500 Kč. V letadle United Airlines vás rovnou vysadí. Důvod je v akustice kabiny

Právě tenhle moment přiměl United Airlines přepsat přepravní smlouvu. Americký dopravce v únoru 2026 doplnil do svého Contract of Carriage nový bod Rule 21, odstavec 22: kdo pouští audio nebo video obsah, musí použít sluchátka. Kdo neuposlechne, může být odmítnut k přepravě, a to i trvale. Tichá jízda přestala být záležitostí slušného vychování. Stala se smluvní povinností s reálnými důsledky.
Co přesně říká nové pravidlo United a proč padají tvrdé sankce
Rule 21 je kapitola přepravních podmínek, kde United vyjmenovává důvody pro odmítnutí nebo vyloučení cestujícího. Dosud tam figurovaly položky jako opilost, agresivita nebo nedodržení bezpečnostních pokynů. Nově přibyl odstavec 22: povinnost přehrávat jakýkoli zvukový či obrazový obsah výhradně přes sluchátka. Vedle toho odstavec 19 zakazuje hlasové i videohovory po uzavření dveří letadla, během pojíždění a za letu.
Sankce má dvě úrovně. Posádka může cestujícího odebrat z konkrétního spoje ještě před odletem. V krajním případě dopravce sáhne po trvalném odmítnutí budoucí přepravy, de facto doživotním zákazu létat s United. Mluvčí aerolinek Josh Freed pro Washington Post vysvětlil, že očekávání ohledně sluchátek existovalo už dříve a připomínalo se i v pravidlech palubního Wi-Fi. S rozšiřováním vysokorychlostního připojení Starlink ale přišel okamžik, kdy bylo potřeba etiketu přetavit v závazný smluvní bod.
Důležitý detail: United v otevřeném kontraktu nikde neslibuje, že cestujícím sluchátka zapůjčí. Kdo si je nezabalí, riskuje, že bude celý let sledovat obrazovku beze zvuku.
Irská železnice pokutuje, Lufthansa zakazuje: trend tiché přepravy sílí po celé Evropě
United nestojí v regulaci hluku osamocen. Irská železniční společnost Irish Rail veřejně provozuje režim pevné pokuty sto eur (zhruba 2 500 korun) za rušivé chování ve vlacích. Kdo Fixed Payment Notice neuhradí, čelí soudnímu stíhání a potenciální pokutě až tisíc eur plus náklady řízení.
Podle nás je dlouhodobě tvrdší model United: ztráta letenky a případný celoživotní ban bolí víc než jednorázová pokuta. Irský systém je zase transparentnější, protože cestující přesně ví, kolik zaplatí.
V leteckém průmyslu jde podobným směrem i Lufthansa. Její přepravní podmínky výslovně nařizují pouštět audio a audiovizuální obsah výhradně přes sluchátka nebo obdobné výstupní zařízení, a to v hlasitosti, která nebrání slyšet pokyny posádky. Navíc zakazují aktivní účast na telefonních i videohovorech za letu. Smartwings dává palubnímu personálu obecnou pravomoc zasáhnout proti rušivému chování, explicitní sluchátkovou klauzuli ale v otevřeně dostupných podmínkách nemá.
Kolik stojí hlasitá muzika v českém vlaku a proč o tom málokdo ví
České dráhy mají v platných Smluvních přepravních podmínkách osobní dopravy (SPPO) výslovně jmenovanou hlučnou hudbu, hlučný zpěv i hlasité používání audiovizuální techniky jako porušení pravidel. Tarif ČD účinný od 14. prosince 2025 k tomu přiřazuje přirážku:
- 1 500 Kč za porušení SPPO
- 500 Kč při úhradě na místě nebo ve stanovené lhůtě
Vedle finanční sankce má vlakový personál pravomoc cestujícího z přepravy vyloučit. Tiché oddíly, kde platí ještě přísnější režim, fungují u ČD už roky a výslovně zakazují hlasitou hudbu i vyzývají k maximální ohleduplnosti.
V praxi samozřejmě záleží na tom, zda průvodčí pravidlo vymáhá. Ale samotná existence konkrétní částky v tarifu posouvá situaci daleko za hranici pouhého doporučení. Kdo si ve vlaku pustí video na reproduktor, porušuje smlouvu, stejně jako cestující v letadle United.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková