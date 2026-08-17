„Pusinkové řezy“ s mascarpone – 4 vrstvy, které nikdy nezklamou. Na oslavách jsou pryč dřív, než stihnu nakrájet další plech

Kdykoliv se na zahradě červenají keře rybízu nebo hledáte úžasný dezert pro slavnostní chvíle, klasický koláč z jednoho těsta nemusí vždy stačit. Když propojíš jemný piškotový korpus, osvěžující ovocnou vrstvu z rybízu v želé, sametově nadýchaný krém z mascarpone se šlehačkou a to celé korunuješ křupavou bílkovou pusinkou posypanou mandlovými lupínky, vykouzlíš na plechu naprosté mistrovské dílo.
Spojení křehké pusinky, smetanového krému a kyselkavého ovoce má své kořeny v tradici slavných severských a německých svátečních dortů, kde se této kombinaci s oblibou říká dokonce „královský řez“. Právě ostrá a svěží chuť červeného rybízu v jemném želé dokáže dokonale vyvážit bohatost mascarpone a sladkost pečené bílkové krusty. Díky mandlovým lupínkům dostane každý kousek navíc úžasnou oříškovou vůni a neuvěřitelně křupavou texturu.
Největší pecka na tomto luxusním vrstveném dezertu je jeho univerzálnost a fakt, že po nočním odležení v chladu chutná ještě o třídu lépe. Pokud zrovna nemáš po ruce čerstvý rybíz, skvěle ho nahradí lesní ostružiny, maliny nebo kyselkavé višně. Servírovaný vychlazený, nakrájený na úhledné kostky ostrým nožem a doplněný šálkem dobrého espressa představuje tento moučník dokonalý, poctivý a chuťově boží poklad, kterým ohromíš každou návštěvu.
Změklé máslo vyšlehejte s cukrem do světlé pěny. Postupně zašlehejte žloutky a nakonec přidejte prosátou mouku s práškem do pečiva. Pokud bude těsto příliš husté, přilijte 1–2 lžíce lžíce mléka a promíchejte do hladké konzistence.
Těsto rozdělte na dvě stejné části. První polovinu rozetřete do formy o velikosti přibližně 20 × 30 cm vyložené pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 12–15 minut minut dozlatova. Upečený korpus nechte zcela vychladnout.
Z bílků a špetky soli vyšlehejte pevný sníh. Po lžících přisypávejte cukr a šlehejte tak dlouho, dokud nebude sníh hustý, lesklý a cukr se nerozpustí. Nakonec jemně vmíchejte bramborový škrob.
Druhou polovinu těsta rozetřete do stejně velké formy vyložené pečicím papírem. Navrch rovnoměrně rozetřete vyšlehanou pusinku, posypte mandlovými lupínky a pečte při 140 °C přibližně 40–45 minut. Po upečení nechte korpus s pusinkou úplně vychladnout.
Dortové želé připravte podle návodu z 750 ml horké vody a nechte ho zchladnout. Jakmile začne lehce houstnout, vmíchejte rybíz. Směs rovnoměrně rozetřete na vychladlý spodní korpus a dejte do lednice, dokud želé zcela neztuhne.
Dobře vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte s mascarpone, moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do pevného krému. Krém rovnoměrně rozetřete na ztuhlou rybízovou vrstvu a povrch uhlaďte stěrkou. Nakonec opatrně přiklopte upečeným korpusem s pusinkou a mandlemi.
Moučník uložte alespoň na 4–6 hodin do lednice, nejlépe však přes noc. Díky odležení se jednotlivé vrstvy krásně spojí a řezy budou při krájení pevné a úhledné. Krájejte ostrým pilkovým nožem, aby se křehká pusinka nelámala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová