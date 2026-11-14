Půllitr u výčepu stojí 4x víc než lahváč z obchodu. „Pivovary se podílejí na vyhánění hostů z hospod,“ říká ekonom

Když u výčepu zaplatíte pár piv a cestou domů projdete kolem regálu s lahvemi, nabízí se jednoduché vysvětlení: hospodský si na hostech přihřívá polívčičku. Čísla z pokladen i slova ekonoma ale ukazují něco jiného. O ceně půllitru se rozhoduje i daleko od výčepu.
Co ukazují pokladny a statistici
Podle Českého statistického úřadu stál v říjnu 2026 čepovaný půllitr v restauraci v průměru přes 57 Kč. V tomto průměru jsou levnější desítky i dražší dvanáctky. Lahvová světlá desítka vyšla v obchodě ve stejném měsíci průměrně na 13,13 Kč. Půllitr u výčepu byl tedy v průměru zhruba čtyřikrát dražší než lahev z regálu.
Od ledna 2026 počítá ČSÚ průměrné ceny jen z dat z pokladen, tedy z částek, které lidé u kasy skutečně zaplatili. Dřívější sběr cen potravin v terénu skončil s koncem roku 2025. Podle nových dat se cena lahvového piva během roku 2026 téměř nehnula.
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Pití piva se mezitím stěhuje domů. Český svaz pivovarů a sladoven uvádí, že v roce 2025 připadlo na hospody a restaurace 28 % tuzemské spotřeby, o procentní bod méně než rok předtím. V roce 2011 přitom Češi pili venku a doma zhruba stejně.
Hospodský na pivu nebohatne
Data pokladního systému Dotykačka z ledna 2026 ukazují, že podnikům v gastronomii po započtení inflace výdělky za tři roky klesly asi o desetinu. Tržby jim v roce 2025 stouply bez započtení inflace jen o 2 %.
Ekonom Tomáš Maier z Provozně ekonomické fakulty ČZU vidí podle svého vyjádření pro Hospodářské noviny z listopadu 2026 za rozdílem dvě příčiny. První je podle něj práce a provoz: hospoda platí čím dál vyšší mzdy a nájmy a obsluhu nemůže nahradit, zatímco obchody šetří díky samoobslužným pokladnám.
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U piva ze sudu nebo tanku platí hospoda navíc za to, co lahev v regálu nepotřebuje:
proud a vodu na chlazení i mytí, pravidelné čištění trubek od sudu k pípě, čas a školení výčepních, aby uměli pivo správně natočit. Pivovar hospodám diktuje, řetězcům ustupuje
Druhou příčinu vidí Maier ve vyjednávací síle. Hostinští jsou podle něj rozdrobení, takže když jim velká pivovarská skupina pošle nový ceník, nezbývá jim než ho přijmout.
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U obchodních řetězců je to podle ekonoma obráceně. Řetězec se zkušenými nákupčími si může dovolit tvrdě smlouvat. Když se s pivovarem nedohodne, jeho pivo zmizí z regálů všech prodejen najednou. Takové ztrátě se pivovary chtějí vyhnout, a tak řetězcům podle Maiera v ceně vycházejí vstříc víc než hospodám. „Pivovary se tak vlastně podílejí na vyhánění hostů z hospod do supermarketů,“ shrnuje ekonom.
Řetězce navíc pivo používají jako lákadlo do prodejen. Podle analýzy Kupi.cz a spotřebitelského panelu YouGov ze srpna 2026 bylo akčních nabídek piva v roce 2025 víc než trojnásobek proti roku 2016. Asi sedm desetin peněz, které domácnosti za pivo utratí, jde za zboží v akci.
Obchodní řetězce dokážou s pivovary tvrdě smlouvat a pivo pak nabízejí v akcích jako lákadlo do prodejen. Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay / Pexels. Zdražuje pivovar i výčep
Od 1. října 2026 zdražila jedna z velkých pivovarských skupin pivo v průměru o 70 haléřů na půllitr, tedy o 2,6 %. Zdražení mířilo hlavně na sudové a tankové pivo, z plechovek se týkalo jen části a z lahví jen několika produktů.
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Dražší je i pivo u výčepu. Pivní index Deníku z listopadu 2026 zjistil, že od jara zdražilo 13 z 19 sledovaných podniků, nejčastěji o 2 až 3 Kč. Hostinští to zdůvodňují dražšími surovinami, energiemi a inflací, zdražením u pivovaru jen zčásti. Část zdražení navíc proběhla dřív, než začal platit říjnový ceník.
Úřad prověřuje, daň zůstává
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu 2026 informoval, že u jedné z velkých pivovarských skupin provedl neohlášené místní šetření kvůli podezření, že mohla při prodeji piva hospodám zneužít dominantní postavení. Šetření podle úřadu neznamená prokázané porušení a firma s postupem nesouhlasí. Kterou skupinu úřad prověřuje, uvádějí zdroje pod článkem.
Čepované pivo v hospodě se od 1. ledna 2024 přesunulo ze sazby DPH 10 % do 21 %, kterou balené pivo z obchodu mělo už předtím. Tehdy daň rozdíl zvětšila. Dnes mají obě piva stejnou sazbu, takže současný rozdíl sama nevysvětluje. Ministerstvo financí v dubnu 2026 uvedlo, že sazbu na čepované pivo snižovat nechystá. V plánu má jen nižší DPH 12 % na nealkoholické nápoje v pohostinství od roku 2027.
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Zdroje: https://data.csu.gov.cz/datastat/data/VYBER/CEN0101NT01, https://csu.gov.cz/zmeny-v-cenove-statistice-od-ledna-2026, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2818492, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-zajem-o-pivo-pada-spotreba-je-na-historickem-minimu-305009, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/554820-cesi-piji-mene-piva-mladym-nechutna-a-ceny-jsou-prepalene-rika-ekonom, https://dotykacka.cz/wp-content/uploads/2026/01/2026_01_22_Gastru_klesaji_vydelky_treti_rok_po_sobe.pdf, https://www.kurzy.cz/dph/pivo/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316859, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-pivo-kupuji-cesi-hlavne-ve-slevach-akci-je-o-250-procent-vic-40589646, https://www.denik.cz/ekonomika/cena-piva-podzim-2026-pilsner-urquell/, https://www.intellinews.com/czech-pilsner-hikes-beer-prices-by-2-6-over-hormuz-crisis-impact-464181/, https://archiv.hn.cz/c1-67958350-jedno-pivo-v-hospode-nebo-ctyri-doma-u-televize-rozdil-mezi-cenou-toceneho-a-lahvacu-uz-je-pres-40-kc-a-dal-rychle-roste