Půl sklenice citronové šťávy do vařených brambor. Kdo to zkusil, už je jinak nedělá

Vařené brambory jsou ten nejjednodušší pokrm, který můžete v kuchyni připravit. Na druhou stranu, i ony se dají dovést k dokonalosti několika různými způsoby, které pomohou
ozvláštnit jejich chuť a dodat jim šmrnc. Vyzkoušejte tajný trik, díky němuž připravíte takové brambory, na které budou všichni hosté dlouho vzpomínat. Tajná přísada pro pikantní brambory
Když brambory ve vodě uvaříte doměkka, než je slijete, přidejte k nim půl sklenice citronové šťávy. Nechte je ještě chvilku povařit a až pak je slijte. Díky tomu budou
brambory chutnat i vypadat jako z drahé restaurace. Namísto citronu poslouží i kapka octa. Pak bude chuť brambor pikantnější a bude poněkud připomínat lupínky. Stejně můžete přidat i své oblíbené koření nebo bylinky.
Dejte ale pozor na to, abyste ocet či citrón skutečně přidali do brambor až tehdy, kdy už budou uvařené doměkka. Pokud byste je přidali do vody hned poté, co je postavíte na kamna, brambory by nikdy nezměkly. V kyselém prostředí se totiž zkrátka neuvaří.
Nový rozměr chuti brambor se slupkou
Jestliže jste přesvědčení o tom, že před vařením
brambory musíte za každou cenu oloupat, zadržte. Zejména nové brambory je naprostá škoda loupat, protože to jde jednak velmi těžko a jednak je to zbytečné. Chuť slupky pozvedne pokrm do úplně jiných sfér. Dodá jim zvláštní zemitost a přirozenou kořeněnost, nehledě na to, že si brambora vařená ve slupce zachová zdaleka nejvíce zdraví prospěšných látek. Zdroj fotografie: Unsplash Citrony jsou zdravé a všestranné ochucovadlo, které z obyčejného jídla vykouzlí mistrovské dílo
Slupka sluší nejenom novým bramborám, ale můžete to vyzkoušet s kterýmikoliv. Pokud je slupka silnější, nechte brambory prostě opéct na pánvi či v troubě,
aby zkřehla a získala křupavost. Ba co víc, nebojte se nechat slupky třeba i v bramborové kaši, salátu či bramborácích. Takovou chuť brambor jste ještě nezažili a budete litovat hodin, které jste dosud marnili jejich loupáním.
Které přísady používáte k ochucení brambor vy?
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz