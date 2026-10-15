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Půl šálku mouky dokáže vyčistit nerezový dřez lépe než drahá chemie. Nesmí se ale dostat do odtoku, jinak máte problém

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Hladká mouka za korunu dokáže nerezový dřez vyleštit do zrcadlového lesku. Musí ale přijít na suchý povrch a skončit v koši, nikdy v odpadu.
S ucpaným dřezem si soda a ocet poradí spolehlivě

S ucpaným dřezem si soda a ocet poradí spolehlivě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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