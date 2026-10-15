Půl šálku mouky dokáže vyčistit nerezový dřez lépe než drahá chemie. Nesmí se ale dostat do odtoku, jinak máte problém

Nádobí je umyté, linka otřená, a dřez přesto působí unaveně. Kolem výpusti zůstávají šedavé mapy, na hraně otisky prstů a po celé ploše mléčný závoj, který houbička nesebere. Spousta domácností v tu chvíli sáhne po spreji za několik desítek korun. Existuje ale postup, který stojí haléře a spoléhá na surovinu z každé spíže. Stačí zhruba 60 gramů obyčejné hladké mouky, suchý hadřík a pár minut práce. Celý trik má jedno pevné pravidlo: mouka smí přijít do styku jen s dokonale suchým kovem a po práci musí zamířit do odpadkového koše. Kdo pravidlo poruší, vyrobí si v potrubí lepivé těsto.
Leštění dřezu moukou krok za krokem
Postup popisuje server
The Kitchn, podobně ho líčí i web Apartment Therapy. Mouka slouží až k závěrečnému doleštění. Hrubou špínu je třeba nejdřív odstranit běžným mytím. Vyklidit dřez. Pryč s nádobím, houbičkami i zbytky jídla. Umýt. Horká voda s kapkou prostředku na nádobí nebo jemný kuchyňský čistič. Důkladně osušit. Tenhle krok rozhoduje o výsledku. Podle The Kitchn se z mouky na vlhkém kovu okamžitě stane mazlavá kaše. Zasypat. Mouku rozprašte po celé ploše v souvislé vrstvě. Na běžný jednodřez stačí zhruba 30 gramů, na velký nebo dvojitý dřez se hodí plných 60 gramů. Leštit. Měkkým suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou krouživými pohyby, podobně jako při voskování auta. Bez velkého tlaku a ideálně po směru kresby nerezu. Nezapomeňte na hrany, okolí výpusti a hladké části baterie. Setřít do koše. Prášek shrňte směrem od odtoku a vysypte do odpadkového koše.
Kolik minut leštit, žádný z návodů neuvádí. Prakticky platí, že jakmile mouka zešedne nasátou špínou a kov začne odrážet světlo, je hotovo. Obvykle to zabere několik minut.
K leštění volte hladkou pšeničnou mouku. Český rozhlas i České cechovní normy ji popisují jako nejjemněji mletou. Polohrubá má větší zrno a hrubá je určená spíš na knedlíky a noky. Na zrcadlový lesk potřebujete co nejjemnější prášek, takže hladká mouka jasně vyhrává.
Proč mouka na nerez funguje: škrob, mikrorýhy a mastné otisky
Nerezový dřez vypadá hladce, jeho povrch je ale protkaný drobnými rýhami od příborů, hrnců a kartáčků. Právě v nich se drží mastný film, zbytky saponátu a kožní maz z prstů. Houbička s mýdlem po nich přejede, ale z drážek je nevytáhne.
Pšeničná mouka se zhruba ze 71 % skládá ze škrobu, uvádí odborný materiál mlynářské asociace IAOM. Učební text Texas A&M AgriLife zase připomíná, že škrob v mouce pohlcuje a zadržuje tekutiny. Při suchém leštění tak jemné částice fungují dvojím způsobem. Mechanicky vymetají nečistoty z rýh a zároveň vsakují zbytky mastnoty, které na kovu tvoří šmouhy. The Kitchn popisuje, že mouka vytahuje z mikrorýh to, co mýdlová voda nezachytí. Apartment Therapy dodává, že nerez po takové kúře znovu získá zrcadlivý lesk.
Mouka zároveň patří k nejšetrnějším práškům, jaké lze na nerez použít. Jemná hladká mouka a měkký hadřík povrch neohrozí, rizikové jsou hrubé abrazivní pomůcky. Výrobce baterií a dřezů Moen varuje před ocelovou vlnou; organizace World Stainless upozorňuje, že obyčejná ocelová drátěnka může na nerezu zanechat rezavé skvrny a oslabit jeho odolnost proti korozi.
Mouka proti drahé chemii: kolik stojí jedna dávka
Peněženka mluví jednoznačně. Půl amerického hrnku (cup) hladké mouky odpovídá zhruba 60 gramům, vyplývá z převodní tabulky King Arthur Baking. Podle cen na Rohlíku v době naší rešerše stojí nejlevnější hladká mouka 9,90 Kč za kilogram a oblíbená Pernerka 27,90 Kč za kilogram. Specializovaný čistič na nerez Denkmit nabízí drogerie dm za 34,50 Kč v balení 300 ml.
Prostředek Cena balení Cena jedné dávky Hladká mouka, nejlevnější 9,90 Kč/kg cca 0,59 Kč za 60 g Hladká mouka Pernerka 27,90 Kč/kg cca 1,67 Kč za 60 g Denkmit čistič na nerez 34,50 Kč/300 ml podle spotřeby
Jedna moučná dávka tak vyjde na pár desítek haléřů až necelé dvě koruny. I s dražší moukou zaplatíte za měsíční leštění ročně kolem dvaceti korun. Podle nás má smysl držet sprej v záloze a mouku nasadit všude tam, kde jde o lesk, šmouhy a otisky. Právě v téhle disciplíně dodá levná surovina ze spíže viditelný efekt, za který by jinak člověk platil v drogerii.
Podle The Kitchn stačí postup opakovat zhruba jednou měsíčně. To je rozumný rytmus. Mezitím bohatě stačí běžná údržba, kterou doporučuje i Moen: mýdlová voda, oplach a osušení měkkou utěrkou. A pokud čekáte návštěvu, deset minut s moukou udělá z dřezu nejzářivější kus kuchyně.
Pozor na odtok: mouka s vodou vytvoří v potrubí lepivé těsto
Tady se skrývá jediný opravdový háček celého triku. Mouka, která sklouzne do výpusti a potká vodu, se začne chovat jako základ na chleba. Bílkoviny gliadin a glutenin podle IAOM po smíchání s vodou vytvářejí lepek, který dává těstu pružnost a soudržnost. V kuchyni je to výhoda, v potrubí pohroma.
Vodárenský obvod Harris County v Texasu na svém webu výslovně píše, že mouka s vodou má konzistenci chlebového těsta a do odtoku nepatří. Vodárenská a kanalizační správa okresu Miami-Dade řadí mouku v letáku
„Stop the Clog“ (Zabraňte ucpání) mezi položky, které mají skončit v koši, aby se předešlo ucpání a nákladným opravám. Instalatér Igor Bystrika z firmy RX-Plumbing & Drain pro web Chowhound popsal, co následuje: moučná pasta se přichytí na stěny trubek, nabaluje mastnotu a zbytky jídla a postupně tvrdne. Průtok slábne, až voda přestane odtékat úplně.
Jak tomu předejít:
Hlídejte výpusť. Leštěte po částech a okolí odtoku berte nakonec. Stahujte od odpadu. Zbytky prášku shrňte hadříkem směrem k okraji a vysypte do koše. Dočistěte nasucho. Okraj výpusti projeďte rohem suché utěrky nebo vatovou tyčinkou. Vlhký hadřík až nakonec. Teprve po odstranění prášku můžete povrch lehce přetřít navlhčenou utěrkou. Proud z kohoutku mouku do odtoku jen spláchne.
Pokud už mouka v odpadu skončila a voda stále odtéká, mechanicky vytáhněte, co jde, a nepřisypávejte další prášky. Bystrika radí trpělivě pouštět horkou vodu z kohoutku s trochou prostředku na nádobí, který pastu změkčí. Vroucí vodu z konvice nebo ze sporáku ale u plastového potrubí nedoporučuje, mohla by ho poškodit. Jakmile se voda začne vracet nebo stojí, je čas zavolat instalatéra.
Kdy mouka nestačí a co na nerez nikdy nepoužívat
Mouka zvládá lesk, nikoli všechno. Bílé minerální kroužky z tvrdé vody, takzvaný vodní kámen, vyžadují kyselinu. Moen doporučuje ocet, World Stainless ocet nebo zředěnou kyselinu citronovou. Po jejich působení dřez opláchněte a osušte. Na připečenou mastnotu nebo čajové skvrny se podle World Stainless hodí jemný krémový čistič. Mouka přichází na řadu až po nich, jako třešnička na dortu.
Na nerez rozhodně nepatří:
Ocelová vlna a drátěnky: škrábou a mohou zanechat rezavé stopy. Bělidla s chlorem: Moen před nimi u nerezových dřezů výslovně varuje. Mokré houbičky a utěrky ponechané ve dřezu: vlhko pod nimi kov zbytečně zatěžuje. Zaschlé kapky: tvrdá voda podle Moenu zanechává bělavý film, proto se vyplatí každé mytí zakončit osušením.
Mouku můžete využít i jinde v kuchyni. Apartment Therapy uvádí, že technika funguje na jakémkoli nerezovém povrchu. Hodí se tedy i na hladké části baterie nebo dvířka spotřebičů. Opatrnost vyžadují spáry, spoje, tlačítka a místa u elektroniky, kde by se prášek mohl usadit a nešel vymést.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková