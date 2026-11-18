Půl miliardy zhlédnutí a rekord, který žádné jiné drama Netflixu nemá. Virgin River dostane 9. řadu ještě před osmou
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Půl miliardy zhlédnutí a rekord, který žádné jiné drama Netflixu nemá. Virgin River dostane 9. řadu ještě před osmou
Článek byl publikován 18.11.2026 13:11
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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