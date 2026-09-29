Půl cukety, tvrdší pečivo a dvě unavená rajčata. Co z nich uvařit, než je pošleš do koše

Půl cukety: udělej z ní placičky
Na jednu nebo dvě porce ti půl cukety úplně stačí. Nahrubo ji nastrouhej, lehce osol, nech chvíli pustit vodu a potom ji opravdu dobře vymačkej. Přidej vejce, pár lžic mouky nebo strouhanky, trochu nastrouhaného sýra, pepř a bylinky, pokud nějaké doma máš.
Na pánvi z toho uděláš malé placičky, které zvládnou být obědem, večeří i odpovědí na otázku, proč jsi vůbec kupovala celou cuketu, když jsi potřebovala polovinu. Vedle dej jogurt ochucený citronem, česnekem nebo jen solí a pepřem a případně přidej trochu salátu.
Tvrdší pečivo: nepokoušej se předstírat, že je čerstvé
Rohlík, bageta nebo chleba, které už ztratily měkkost, nemusíš zachraňovat několika zoufalými sekundami v mikrovlnce. Mnohem lepší je dát jim úplně jinou práci.
Nakrájej pečivo na kostky, promíchej s trochou olivového oleje, solí a bylinkami a opeč na pánvi nebo v troubě. Krutony se hodí do polévky, na salát nebo k vajíčkům a mají jen jednu nevýhodu: část jich velmi pravděpodobně sníš ještě předtím, než vůbec vznikne jídlo.
Pokud máš právě ona dvě unavená rajčata, můžeš z tvrdšího chleba udělat i jednoduchou panzanellu. Rajčata, cibule, chléb, olivový olej, trochu octa a bylinky vytvoří přesně ten typ jídla, kde pečivo nemusí být čerstvé, protože rajčatová šťáva a zálivka mu vrátí život jiným způsobem.
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Zbylá rýže: zítřejší oběd už vlastně existuje
Studená uvařená rýže je skvělý základ pro rychlou smaženou rýži. Na pánvi opeč cibuli nebo jarní cibulku, přidej zeleninu, která už potřebuje spotřebovat, potom rýži a nakonec vejce.
Sója, chilli, sezamový olej nebo pár kapek limetky z toho udělají úplně jiné jídlo než včerejší přílohu. Pokud máš zbytek kuřete, tofu nebo pár krevet, můžeš je přihodit také, ale není potřeba z jednoduchého záchranného jídla dělat recept s dvanácti povinnými ingrediencemi.
Dvě měkká rajčata: právě teď jsou možná nejlepší do omáčky
Rajče nemusí být krásné, aby bylo dobré. Pokud je pouze hodně zralé, měkké nebo trochu svraštělé, nakrájej ho, dej na pánev s olivovým olejem a česnekem a nech ho rozpadnout.
Přidej chilli, bazalku nebo oregano a během chvíle máš základ pro těstoviny, gnocchi, vejce nebo opečený chleba. Stejně dobře fungují přezrálá rajčata upečená v troubě, protože vysoká teplota zvýrazní jejich sladkost a vzhled, kvůli kterému už bys je nedala do salátu, přestane být úplně relevantní.
Samozřejmě existuje rozdíl mezi potravinou unavenou a zkaženou. Plíseň, nepříjemný zápach nebo jiné jasné známky kažení nejsou začátkem kreativního receptu, ale důvodem jídlo vyhodit.
Kus sýra: nastrouhej ho dřív, než na něj zapomeneš
Poslední kus parmazánu, goudy nebo čedaru většinou nevypadá jako základ receptu. Přitom právě takové kousky fungují skvěle v omeletě, placičkách, zapečených těstovinách, na toastu nebo v polévce.
A pokud máš v lednici zároveň několik různých malých zbytků, nemusíš z nich sestavovat degustační menu. Udělej frittatu. Vejce mají mimořádný talent přesvědčit cuketu, kus sýra, cibuli a několik listů špenátu, že spolu vždycky chtěly bydlet.
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Lžíce jogurtu, půl citronu a pár bylinek: zálivka
Zbytky nemusí vždy vytvořit hlavní jídlo. Někdy stačí zabránit tomu, aby se z malé použitelné suroviny stal odpad jen proto, že sama o sobě nevypadá dost důležitě.
Jogurt promíchej s citronem, solí, česnekem a bylinkami a použij jako dip, zálivku na salát nebo omáčku k pečené zelenině. Z půl citronu nejprve nastrouhej kůru do těstovin nebo pečení a potom vymačkej šťávu. Bylinky můžeš nasekat do másla nebo olivového oleje a použít později.
Nejlepší recept na zbytky začíná před nákupem
Na 29. září připadá Mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami. Doma ale nemusíme každý večer zachraňovat celý světový potravinový systém; mnohem praktičtější je naučit se vidět malá množství jídla jako ingredience místo jako odpad.
Někdy k tomu stačí dvě minuty před nákupem otevřít lednici a podívat se, co už v ní je. Protože ta půlka cukety tam velmi pravděpodobně pořád čeká — a tentokrát už má plán.
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Zdroje: Food and Agriculture Organization of the United Nations – International Day of Awareness of Food Loss and Waste [1], United Nations – Food Loss and Waste [2]. img ai generated