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Půl cukety, tvrdší pečivo a dvě unavená rajčata. Co z nich uvařit, než je pošleš do koše

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Půl cukety už začíná ztrácet sebevědomí, v krabičce zůstala porce rýže a dvě rajčata vypadají, že svůj nejlepší den prožila ve čtvrtek. Než je slavnostně pošleš do koše, dej jim poslední šanci. Zbytky totiž často nepotřebují recept. Potřebují jen dobrý plán.
Půl cukety, tvrdší pečivo a dvě unavená rajčata. Co z nich uvařit, než je pošleš do koše

Půl cukety, tvrdší pečivo a dvě unavená rajčata. Co z nich uvařit, než je pošleš do koše

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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