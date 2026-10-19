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Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka

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Nejdřív mu chybělo kilo a čtyři sta gramů, po dvou hodinách pořád šest set. Pak Robert Pukač vytáhl video z pekárny, které podle něj Patrika Kincla jen utvrdilo.
Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka

Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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