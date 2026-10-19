Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka

Vážení před karlovarským turnajem mělo být rutina. Dominik Humburger stoupl na váhu a displej ukázal 85,8 kg, limit pro jeho zápas s Patrikem Kinclem přitom byl 84,4 kg. Dostal dvě hodiny navíc, vrátil se, shodil, ale pořád to nestačilo. Kincl do klece nenastoupil a hlavní zápas OKTAGONu 95 zmizel z programu. Redakce MMAmag proto otevřela profesionální pravidla, podle kterých se v největší česko-slovenské organizaci smíšených bojových umění zápasí, a hodnoty z vážení si přepočítala.
Na displeji svítilo číslo, které se za dvě hodiny spravit nedalo
Vážení proběhlo 16. října 2026, den před turnajem. Humburger měl na první pokus 85,8 kg, tedy 1,4 kg nad limitem. Kincl navážil 84,3 kg a čekal.
Po dvou hodinách se Humburger vrátil s 85,0 kg. Výsledky obou pokusů publikovaly slovenský Sportnet i server MMA Bez Masky. Mezi pokusy tedy dal dolů 0,8 kg, k limitu mu ale stále zbývalo shodit 0,6 kg.
|Fáze vážení
|Hodnota na váze
|Rozdíl proti limitu 84,4 kg
|Limit kategorie
|84,4 kg
|nic
|První pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|Druhý pokus
|85,0 kg
|+0,6 kg
Šlo přitom o střet dvojky a trojky žebříčku střední váhy, tedy o duel, který měl vítěze posunout k titulové šanci. Jak velký průšvih je 1,4 kg dvě hodiny před koncem shazování, nejsrozumitelněji popsal člověk, který sám na váze jednou propadl.
Pukač tu situaci přeložil do řeči, které rozumí každý v šatně
Bojovník Robert Pukač rozebral celou věc ve videu na YouTube. Z přepisů jeho reakce, které má redakce MMAmag k dispozici, plyne, že nešlo o smůlu posledních hodin, ale o chybu, která musela být vidět dávno dopředu. „Buď jsi něco pokazil v dietě a musel jsi to vědět týden dopředu, nebo sis špatně rozvrhl čas na dělání váhy.“
Pukač zároveň nehrál na jednu stranu. Druhý pokus podle něj ukázal, že se Humburger shazování nevzdal. „Respekt Dominikovi. Kilo čtyři za dvě hodiny v závěru toho procesu se skoro nedá udělat. Je vidět, že se na to nevykašlal.“
Jeho hlas má mezi fanoušky váhu i proto, že podle svých slov zažil obě strany téhle situace: jednou váhu nesplnil sám, jindy před ním převážil soupeř. O dopadu na organizaci pak mluvil bez obalu. „Z hlediska organizace je to úplná katastrofa. Karta byla postavená kolem tohoto zápasu,“ řekl podle přepisu MMA Bez Masky. Jedna věta z jeho rozboru ale zasáhla Humburgera víc než jakýkoli odhad kilogramů, a týká se videa z pekárny.
Scéna z pekárny, která se Humburgerovi vrací jako bumerang
Pukač ve své reakci popsal video z přípravy, v němž si Humburger v pekárně kupuje sladké pečivo. „Je tu to video z přípravy, kde jde Domino do nějaké pekárny, dává si tam sladké pečivo a říká, že až se vypne kamera, dá si ještě jedno,“ cituje ho server Ruik.cz. Jeho obsah tak zatím stojí na Pukačově popisu.
Jeden kousek pečiva nikomu nepřidá 1,5 kg a Pukač to taky netvrdí. Mluví o jiné věci: o obrazu, který sedí k tomu, co se pak stalo na váze. „Máš úplně hmatatelný důkaz, že jsi tu dietu, nechci říct vyloženě kašlal, ale víckrát porušil,“ dodal podle stejného přepisu.
Odtud se bere i nálepka, o které mluví celá scéna. „Takhle si to navždy poneseš s sebou, že ty jsi ten, kvůli komu se zápas neuskutečnil,“ shrnul Pukač. OKTAGON mezitím popsal celou věc dvěma strohými větami. Kincl mluvil o poznání ostřeji.
Organizace to odbyla dvěma větami, Kincl se nedržel zpátky
Oficiální oznámení organizace ze 16. října 2026 znělo administrativně: Humburger nesplnil váhu, Kincl proto odmítl vstoupit do klece a zápas je zrušen. Žádná emoce, žádné pozadí. Redakce MMAmag položila vedle sebe tohle oznámení a výroky, které Kincl podle TN.cz zveřejnil ve videu na svých sociálních sítích.
Tam už to znělo jinak. „Jen to potvrzuje jeho neprofesionalitu. Je to věc, která se mě přímo dotýká. Nevím, proč by někdo takový měl se mnou zápasit. Nikdy se mi nestalo, že bych nenavážil,“ řekl Kincl do kamery.
Pukač jeho krok označil za legitimní. „Na druhou stranu váhu neudělal. Úplně legitimní rozhodnutí, Paťo měl na to právo,“ uvedl podle přepisu. Zároveň si myslí, že 600 gramů by samotný průběh zápasu sportovně nerozhodlo. V tom rozporu mezi pravidlem a výhodou se po zrušení zápasu hádají dva tábory fanoušků. Zbývá otázka, kdo na zrušeném zápase prodělal nejvíc.
Co stálo víc než šest set gramů
GLOSA Vážení je jediná část tohohle sportu, kde se neprohrává technikou, ale disciplínou. Divák v hledišti nerozezná špatně načasovaný trénink, ale číslo na displeji pochopí za vteřinu. A právě proto se vážení stalo zkouškou charakteru, i když s charakterem má společného míň, než se zdá.
Nálepky se v MMA nelepí podle spravedlnosti, ale podle toho, jestli sedí k obrázku, který už fanoušek v hlavě má. Scéna z pekárny by sama o sobě nikoho nezajímala. Dostala smysl až ve chvíli, kdy k ní přibylo číslo z váhy. Jedno bez druhého je historka, dohromady je to argument.
Organizace přitom prodává jména, ne kilogramy. Když hlavní zápas spadne den před turnajem, neprodělá jen ten, kdo nenavážil. Co z večera nakonec zbylo, ukázala karta samotná.
Večer v Karlových Varech přežil, jedno jméno z něj vyšlo hůř
Turnaj se 17. října 2026 v karlovarské aréně odehrál. Z oficiální stránky události, do které redakce MMAmag nahlédla, ale zmizel původní titul Kincl vs. Humburger a akci k 19. říjnu 2026 vede dvojice Daniel Škvor a Tomasz Narkun. Na kartě zůstali David Dvořák, Aaron Aby, Zdeněk Polívka nebo Matúš Juráček.
Pukač si od případné odvety slibuje ještě větší zájem než od zrušeného termínu. „Tenhle zápas budou lidé chtít vidět. Promo zaručeno,“ řekl ve své reakci.
Čísla z displeje si za pár měsíců nikdo nevybaví. Zůstane obraz, o kterém mluvil Pukač: sladké pečivo z pekárny, které se Humburgerovi připomene u každého dalšího vážení. Koláč zůstal na váze a stál víc než šest set gramů.
METODIKA: Redakce MMAmag vycházela z profesionálních pravidel CSMMA na webu OKTAGONu, z oficiální stránky turnaje a z oznámení organizace o zrušení zápasu, stav k 19. 10. 2026. Hodnoty vážení 85,8 kg, 85,0 kg, limit 84,4 kg a Kinclových 84,3 kg pocházejí z publikovaných výsledků vážení ze 16. 10. 2026 na Sportnetu a MMA Bez Masky. Do výpočtů vstoupily hranice kategorie 83,9 kg, tolerance 0,5 kg a obě naměřené hodnoty: 83,9 + 0,5 = 84,4; 85,8 − 84,4 = 1,4; 85,0 − 84,4 = 0,6; 85,8 − 85,0 = 0,8 kg, měny se nepřepočítávaly. Pukačovo video na YouTube se přes rešeršní nástroje nepodařilo přehrát, jeho výroky proto stojí na přepisech MMA Bez Masky a Ruik.cz v českém překladu redakce, Kinclovy výroky na jejich reprodukci na TN.cz. Článek nepracuje s videem z pekárny jako s ověřeným záznamem, protože se na veřejných profilech nepodařilo dohledat, a neuvádí nový termín zápasu Kincl vs. Humburger, který organizace do 19. 10. 2026 oficiálně neoznámila; otázka odvety zůstává otevřená.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková